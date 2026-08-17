Bokeloh trotzt der Pokalwoche und feiert den ersten Dreier von ReDi · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Hier trudeln nach und nach die Spielberichte des dritten Spieltags ein, schließlich kann auch ich nicht auf acht Sportplätzen gleichzeitig stehen. Und weil selbst der beste Liveticker mal einen Ball verspringen lässt: Feedback, Ergänzungen oder einen Fehler entdeckt? Dann meldet euch gerne hier. Korrekturen sind ausdrücklich erlaubt - VAR-Keller habe ich schließlich keinen. Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Der SV Bokeloh hat am dritten Spieltag seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Beim SV Veldhausen 07 setzte sich der Aufsteiger mit 2:1 durch und belohnte sich damit nach dem zusätzlichen Mittwochsprogramm im Bezirkspokal mit drei Punkten. Kurz vor der Pause brachte Robin Bürschen die Gäste per direktem Freistoß in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein Eigentor von Malte Kamps auf 0:2 (53.). Veldhausen kam durch Hendrik Egbers in der 70. Minute noch einmal heran, doch Bokeloh brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ➡️ Zum Spieltagsinterview 🎤 In einer umkämpften Partie verteilte Schiedsrichter Jakob Neubert, assistiert von Max Krone und Jannis Huelle, insgesamt sechs Gelbe Karten. Für Bokeloh bedeutet der Auswärtssieg nach dem Remis am vergangenen Spieltag nun den ersten Dreier in der Bezirksliga. Der zweite Spieltag in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga

– Foto: Florian Egbers

– Foto: Florian Egbers

Während die Weiße Elf mit nun sieben Punkten aus drei Spielen auf den dritten Tabellenplatz klettert, sieht die Lage in Emsbüren ganz anders aus. Drei Spiele, drei Niederlagen - Concordia wartet weiter auf den ersten Punkt und steht nach dem dritten Spieltag am Tabellenende. Der Fehlstart ist damit endgültig perfekt .

– Foto: René Diebel

Joker Rado zerlegt Schwefingen - Laxten gelingt die Pokal-Revanche Der SV Olympia Laxten hat den dritten Spieltag mit einem 5:2-Auswärtssieg bei den SF Schwefingen eröffnet und damit erfolgreich Revanche für das Pokal-Aus gegen die Sportfreunde genommen. Do., 13.08.2026, 19:00 Uhr SF Schwefingen SF Schwefingen SV Olympia Laxten Laxten 2 5 + Video Julian Hermet brachte Olympia nach acht Minuten mit einem indirekten Freistoß in Führung. Vorausgegangen war eine Entscheidung von Schiedsrichter Jonathan Tammer auf absichtlichen Rückpass, eine durchaus diskutierbare Szene.

Ob Daniel Vehring hier mit Langens Trainer Michael Holt noch einmal den vermeintlichen Rückpass seziert oder einfach nur freundlich „Moin“ sagt, ist nicht überliefert. Sicher ist nur: Gesprächsstoff gab es an diesem Abend genug. – Foto: René Diebel

Nur eine Minute später bot sich Schwefingen die große Chance zum Ausgleich, doch Felix Neumann setzte einen Foulelfmeter an den Pfosten. Weitere nennenswerte Möglichkeiten hatten die Gastgeber im ersten Durchgang kaum. Gen Zejnulahi erhöhte auf 2:0 (36.), ehe Sebastian Meyer kurz vor der Pause verkürzte (45.+2) und nach Wiederbeginn sogar zum 2:2 ausglich (51.). ➡️ Robert Bartling am 🎤 Dann schlug die Stunde von Phil Rado: Erst in der 55. Minute für Max Podeswa eingewechselt, erzielte der Joker alle drei weiteren Laxtener Treffer (79., 89., 90.) und schoss Olympia zum deutlichen Auswärtssieg. Geleitet wurde die Partie von Jonathan Tammer, an den Linien assistierten Noah Samuel Felschen und Nils Bojer. ➡️ Hier könnt ihr Phil Rado in die Elf-der-Woche wählen Während Laxten nach dem 0:6 im Stadtderby gegen Altenlingen die passende Antwort liefert, bleibt Schwefingen in der Liga punktlos und vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am kommenden Mittwoch geht es für die Sportfreunde in Salzbergen weiter. Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️ Keine News mehr verpassen, mit dem Whatsapp-Kanal „#AusLiebeZumFußball“ Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!