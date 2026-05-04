Bokeloh marschiert weiter - 3:0-Auswärtssieg in Lengerich

Nach dem 1:1 im Hinspiel war der SV Bokeloh gewarnt, trat in Lengerich-Handrup jedoch von Beginn an hochkonzentriert auf. Bereits in der 16. Minute belohnte sich der Tabellenführer für einen starken Start: Nach einer Kombination über Steffen Schonhoff und Mathis Gersema köpfte Niels Alsmeier zur Führung ins lange Eck ein.

Bokeloh blieb auch danach das aktivere Team und schlug kurz vor dem Seitenwechsel erneut zu. Ein langer Ball von Lukas Gersema sorgte für einen Abstimmungsfehler in der Defensive des SV Lengerich-Handrup, Alsmeier reagierte am schnellsten und lupfte den Ball zum 2:0 ins Tor. Mit seinem Doppelpack stellte der Angreifer die Weichen früh auf Auswärtssieg.

Defensive Stabilität und Reisiger macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, mehr Druck zu entwickeln, doch Bokeloh verteidigte konsequent und ließ kaum etwas zu. Mehrere starke Paraden des Keepers sowie eine stabile Defensivleistung hielten den ersten Abstiegsplatzinhaber weiter auf Distanz.

In der Nachspielzeit sorgte der Spitzenreiter dann endgültig für klare Verhältnisse. Robin Bürschen setzte Ben Reisiger perfekt in Szene, der vor dem Tor cool blieb und zum 3:0-Endstand einschob. Für Reisiger war es der erste Saisontreffer.

Mit dem verdienten Auswärtssieg behauptet der SV Bokeloh die Tabellenführung in der Kreisliga Emsland. Der SV Lengerich-Handrup bleibt dagegen auf dem ersten Abstiegsplatz und hat weiterhin fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, den derzeit der SV Bawinkel innehat. Bereits am 8. Mai steht für Lengerich-Handrup das wichtige Auswärtsspiel beim SV Surwold an.