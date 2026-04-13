Bokeloh lässt Punkte liegen - torloses Remis in Surwold

Trotz deutlichem Chancenplus und zahlreicher Möglichkeiten muss sich der SV Bokeloh im Nachholspiel beim SV Surwold mit einem 0:0 zufriedengeben. Vor allem im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz.

Die Partie begann schwungvoll, allerdings mit einem frühen Schreckmoment für Bokeloh. Bereits in der 2. Minute vergab Surwold eine Großchance aus kurzer Distanz. In der Folge übernahm Bokeloh zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Niels Alsmeier, Robin Bürschen und Hagen Tönjes waren an gefährlichen Aktionen beteiligt, doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder die Surwolder Defensive klärte in letzter Sekunde. Auch weitere Abschlüsse, unter anderem von Mathis sowie Erik Lüssing, blieben ohne Erfolg. So ging es torlos in die Pause.

Am Ende blieb es bei einem intensiven, aber torlosen Spiel, in dem sich der SV Bokeloh für seinen Aufwand nicht belohnen konnte.

Nach dem Seitenwechsel erschwerten zunehmende Windverhältnisse ein sauberes Kombinationsspiel. Torchancen wurden seltener, dennoch blieb Bokeloh die spielbestimmende Mannschaft. Die beste Gelegenheit bot sich Ben Reisiger, der frei vor dem Tor am stark reagierenden Keeper Jan-Ole Plaggenborg scheiterte. In der Nachspielzeit verpasste zudem der eingewechselte Steffen Schonhoff den möglichen Siegtreffer nur knapp.

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