Bokeloh krönt die Traum-Saison - Bezirksliga, wir kommen!

– Foto: SV Bokeloh

Der SV Bokeloh ist am Ziel: Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei DJK Eintracht Börger sicherte sich die Mannschaft von Trainer Frank Gerdelmann die Kreismeisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Vor einer stimmungsvollen Kulisse machten die Gäste früh klar, dass sie diesen Abend unbedingt vergolden wollten und feierten am Ende gemeinsam mit ihren Fans eine Saison, die im Meppener Stadtteil wohl noch lange erzählt werden wird.

Dabei steht hinter diesem Erfolg auch eine bemerkenswerte Entwicklung. Vor acht Jahren spielte der Verein noch in der 2. Kreisklasse, nun betritt Bokeloh die Bezirksliga, mit einem leidenschaftlichen Umfeld, einem wunderschönen Hauptplatz und einem Team, das sich seinen Platz verdient hat. Trainer Frank Gerdelmann, der vor der Saison vom VfL Emslage kam, führte die Mannschaft direkt zum Titel.

Schon nach wenigen Minuten wurde klar, dass Bokeloh bereit war für den großen Schritt. Mit der zweiten Chance des Spiels traf Mathis Gersema bereits in der 3. Minute zur frühen Führung. Die Bokeloher Fans hatten ihre Mannschaft zuvor mit einer Choreo empfangen und machten die Partie in Börger fast zu einem Heimspiel.

Die Gäste erwischten die deutlich bessere Anfangsphase, doch Börger kämpfte sich zunehmend in die Begegnung. Besonders in der Schlussviertelstunde vor der Pause wurde es brenzlig für den Spitzenreiter. Mehrfach hielt Keeper Lukas Gersema seine Mannschaft im Spiel, unter anderem im Eins-gegen-Eins gegen Mathis Albers. Auch Marc Wöste sorgte mit einem sehenswerten Fallrückzieher für Gefahr. Bokeloh blieb offensiv jedoch präsent, Erik Lüßing und Niels Alsmeier vergaben weitere Möglichkeiten.

Zur Halbzeit stand dennoch das Ergebnis, das für die Meisterschaft reichen sollte.

Reisiger und Alsmeier machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive und kampfbetonte Partie. Börger versuchte über Leidenschaft zurückzukommen, Bokeloh kontrollierte jedoch zunehmend das Geschehen. Trainer Frank Gerdelmann forderte zwischenzeitlich lautstark: „Spielt mal wieder Fußball“ und seine Mannschaft lieferte.

In der Schlussphase fiel schließlich die Entscheidung. Der eingewechselte Ben Reisiger traf in der 78. Minute aus halbrechter Position zum 2:0 und wurde danach von seinen Teamkollegen regelrecht begraben. Spätestens jetzt war die Bezirksliga greifbar nah.

Nur fünf Minuten später setzte Niels Alsmeier den endgültigen Schlusspunkt. Der auffällige Offensivspieler traf zum 3:0, während die Bokeloher Anhänger bereits „Nie wieder Kreisliga“ sangen.

Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit war der Jubel perfekt: Schiedsrichter Christian Schüring pfiff die Partie ab, assistiert von Felix Nellißen und Ramona Goldenstein und Bokeloh durfte feiern. Kreismeister. Bezirksliga-Aufsteiger. Und vielleicht einer der spannendsten Fußball-Aufsteiger der vergangenen Jahre im Emsland.