Bokeloh holt Schwefingens Defensiv-Allrounder Lake

– Foto: SV Bokeloh

Der SV Bokeloh treibt seine Personalplanungen weiter voran und präsentiert mit Nico Lake den vierten Neuzugang für die kommende Saison. Der 30-Jährige wechselt von den SF Schwefingen an den Börgerwald und bringt reichlich Erfahrung sowie Comeback-Mentalität mit.

Mit Nico Lake verstärkt sich der SV Bokeloh im Sommer mit einem defensivstarken und flexibel einsetzbaren Spieler. Der Neuzugang kommt von den SF Schwefingen, wo er über Jahre hinweg ein verlässlicher Bestandteil der Defensive war.

Sowohl in der Bezirksliga als auch in der Kreisliga sammelte Lake wichtige Erfahrungen und machte sich insbesondere durch seine Zweikampfstärke, ein gutes Stellungsspiel und seine Ruhe am Ball einen Namen.

Sein persönliches Ziel ist es, sich möglichst noch einmal auf Bezirksliga-Niveau zu beweisen. Für den SV Bokeloh bedeutet der Wechsel damit nicht nur zusätzliche Qualität in der Defensive, sondern auch einen Spieler, der Erfahrung, Motivation und neue Ambitionen mitbringt.

Nach einer einjährigen Pause vom aktiven Spielbetrieb kehrt der 30-Jährige nun auf den Fußballplatz zurück. Beim SV Bokeloh will sich Lake einer neuen Herausforderung stellen und im blau-weißen Dress an seine bisherigen Leistungen anknüpfen.

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