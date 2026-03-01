Bokeloh entscheidet nervöses Derby für sich

Der SV Bokeloh ist mit einem Auswärtssieg ins Pflichtspieljahr 2026 gestartet. Beim 3:0 (1:0) in Teglingen setzte sich die Mannschaft in einem zerfahrenen Derby gegen den SV Teglingen verdient durch. Spielerisch blieb vieles Stückwerk, doch in Derbys zählt bekanntlich das Ergebnis.

Beiden Mannschaften war die Nervosität vom Anpfiff weg anzumerken. Viele kleine Fouls, Diskussionen und Unterbrechungen verhinderten einen echten Rhythmus. Der Schiedsrichter war früh gefordert, Gelbe Karten auf beiden Seiten unterstrichen die aufgeheizte Atmosphäre.

Teglingen suchte zunächst den Weg nach vorne, blieb aber im letzten Drittel zu ungenau. Bokeloh machte in der Summe weniger Fehler und nutzte eine Standardsituation zur Führung. Nach einem Freistoß traf Hagen Tönjes in der 31. Minute zum 0:1. Bis zur Pause blieb die Partie umkämpft, spielerische Höhepunkte waren jedoch rar.

Effizienz statt Glanz

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zerfahren. Teglingen bemühte sich um Struktur, kam zu einzelnen Abschlüssen, doch zwingend wurde es nur selten. Bokeloh hingegen zeigte sich kaltschnäuzig: Der eingewechselte Erik Lüßing erhöhte kurz nach seiner Hereinnahme auf 0:2 (59.).

Mit zunehmender Spielzeit schwanden bei den Gastgebern die Kräfte und die Überzeugung. Robin Bürschen sorgte in der 80. Minute mit dem 0:3 für die Entscheidung. Zuvor hatte Bokeloh bereits eine Großchance vergeben, blieb aber insgesamt abgeklärter.

Rund 200 mitgereiste Anhänger aus Bokeloh sorgten bei guten äußeren Bedingungen für Derbykulisse und feierten den gelungenen Jahresauftakt ihrer Mannschaft.

Fazit

Schön war es selten, effektiv dagegen schon. Bokeloh machte weniger Fehler, verteidigte konsequent und nutzte seine Möglichkeiten. Damit startet der Gast optimal ins Jahr 2026, weiß aber auch, dass spielerisch noch Luft nach oben ist.

Teglingen hingegen steht nach zwei Partien im neuen Jahr bei einem Punkt. Moral und Einsatz waren vorhanden, doch in den entscheidenden Momenten fehlte die Präzision.