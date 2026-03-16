Bokeloh drückt, Baccum hält stand - torloses Topspiel

Im Topspiel der Emslandliga zwischen Spitzenreiter SC Baccum und dem SV Bokeloh fallen keine Tore, obwohl vor allem die Gäste mehrfach am Führungstreffer schnuppern. Am Ende bleibt ein intensives, umkämpftes 0:0 mit Chancenplus für Bokeloh.

Bei sonnigen Bedingungen entwickelte sich am 21. Spieltag ein intensives Topspiel zwischen Tabellenführer SC Baccum und dem SV Bokeloh. Von Beginn an suchten die Gäste den Weg nach vorne und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten.

Kurz vor der Pause bot sich die nächste Gelegenheit: Nach einer Ecke nahm Gersema den Ball direkt, doch Baccums Keeper parierte stark. Insgesamt präsentierte sich Bokeloh im ersten Durchgang mit einem leichten Chancenplus.

Die erste große Chance hatte Mathis Gersema, der nach einem schnellen Konter an der Latte scheiterte. Kurz darauf ging ein Abschluss von Niels knapp am Tor vorbei. Auch danach blieb Bokeloh gefährlich: Gersema setzte sich stark durch, umkurvte den Baccumer Torwart, doch ein Johannes Baumtrog klärte den Ball noch auf der Linie.

Viele Zweikämpfe - Spannung bis in die Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend zerfahrener. Viele Zweikämpfe und kleinere Fouls prägten das Spiel, klare Torchancen blieben nun seltener.

In der Schlussphase wurde es dennoch noch einmal gefährlich. Zunächst verfehlte Erik Lüßing das Tor nur knapp. Kurz darauf zog Robin Bürschen aus rund 25 Metern ab, der Ball wurde immer länger und klatschte erneut an die Latte.

So blieb es am Ende beim torlosen Remis im Topspiel der Emslandliga. Während Bokeloh mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt ließ, verteidigte Tabellenführer Baccum den Punktgewinn vor heimischem Publikum.

Blick auf die nächsten Aufgaben

Der SC Baccum ist schon am Donnerstag (19. März) gefordert und tritt um 20 Uhr auswärts beim SV Surwold an.

Für den SV Bokeloh geht es bereits am Freitag (20. März) weiter: Dann empfangen die Blau-Weißen um 19:30 Uhr den VfL Herzlake zum nächsten Heimspiel.