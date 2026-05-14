Bokeloh auf Kurs: Meisterschaft

Der SV Bokeloh gewinnt das Nachholspiel gegen den SV Bawinkel mit 4:0 und zeigt dabei, dass Fußball auf nassem Rasen manchmal einfach die schönste Form von kontrolliertem Wahnsinn ist. Liveticker-Mann Timon Wolters hatte dabei alles im Blick, vom Freistoßtrick bis zum Geburtstagsfinale.

150 Zuschauer trotz Schmuddelwetter am Bokeloher Sportplatz, das klingt zunächst nach „mal gucken, ob’s wenigstens Bratwurst gibt“. Bekommen haben sie stattdessen einen Abend, an dem Bokeloh erst Geduld übte und später den Hammer auspackte.

Schon vor der Pause spielten die Gastgeber, als hätten sie irgendwo in der Kabine „Aufstieg oder Waschmaschine kaputt“ gelesen. Hermes scheiterte knapp, Lüssing verzog mehrfach gefährlich und Bawinkels Keeper hielt seine Mannschaft zunächst im Spiel. Dazu die frühe Gelbe gegen Timo Wintels und die verletzungsbedingte Auswechslung von Leon Looschen, der Abend wurde für die Gäste schon früh unerquicklich.

Und dann kam Minute 52.

Freistoß Bokeloh. Bawinkel sortiert noch die Mauer wie Touristen ihre Koffer am Flughafen. Robin Bürschen denkt sich offenbar: „Ach komm.“ Ball freigegeben, Schuss aufs Tor, drin. 1:0. Ein Treffer wie aus der Kategorie „Kann man machen, wenn man frech genug ist“.

Traumkombinationen und ein Geburtstagsgruß

Mit der Führung wurde Bokeloh endgültig zur Mannschaft, die auf jeden zweiten Ball noch einen dritten drauflegte. Hermes prüfte weiter den Keeper, Gersema vergab zunächst noch eine Großchance, ehe das 2:0 auf besonders unglückliche Weise für Bawinkel fiel: langer Ball, Kopfverlängerung eines Verteidigers, eigenes langes Eck. Fußball kann manchmal sehr grausam zeichnen.

Richtig schön wurde es dann beim dritten Treffer.

David Sannen marschiert durchs Mittelfeld, Doppelpass mit Erik Lüssing, Querpass auf Mathis Gersema - Tor. So sauber kombiniert, dass vermutlich selbst die Regenwolken kurz applaudierten.

Und weil ein guter Fußballabend immer noch eine Zugabe braucht, durfte in der Nachspielzeit auch noch Geburtstagskind Tom Backs ran. Doppelpass mit Lüssing, Abschluss ins kurze Eck, 4:0. Feierabend. Kerzen ausblasen kann er später noch.

Liveticker-Schreiber Timon Wolters dokumentierte den Abend dabei gewohnt nah dran, inklusive aberkanntem Tor wegen Abseits, Großchancen und jeder Menge Bokeloher Druck.

Oder anders gesagt: Wer nicht am Platz war, bekam zumindest digital nasse Füße.