Bokel überzeugt im Kreisduell und klettert auf Rang vier

Schon frühzeitig stellten die Gastgeber die Weichen in Richtung dritten Heimsieg der laufenden Spielzeit. Der bereits bei sieben Saisontoren stehende Newen Westphale traf nach Vorlage von Joris Schäffner zum schnellen 1:0 (5.). Jener Schäffner erwies sich erneut als umtriebig. Nach einer knappen halben Stunde wurde er im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mathis Holscher - 2:0. Altenwalde trat nur selten gefährlich in Erscheinung. Der Mannschaft von Cristiano da Cruz Cunha gelang es nicht, an die starke Vorstellung im Derby gegen Rot-Weiss Cuxhaven (1:0) anzuknüpfen. Stattdessen fiel kurz nach der Pause das 3:0, bei dem Keeper Marlon Plehn eine unglückliche Figur abgab (50.). Keine 180 Sekunden später gelang Sebastian Jark der Anschlusstreffer. Spannung kann nochmals auf, als Rune Santjer per Freistoß auf 3:2 verkürzte. Doch der MTV stoppte den Schwung der Gäste, indem Björn Bedürftig nach einer Ecke von Sven Bedürftig den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Anschließend brachte er den Vorsprung souverän über die Ziellinie.