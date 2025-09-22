Bokel überzeugt im Kreisduell und klettert auf Rang vier

Es läuft beim MTV Bokel. Auf eigener Anlage wies er den Aufsteiger TSV Altenwalde dank eines über weite Strecken überlegenden Auftritts in die Schranken und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest.
Schon frühzeitig stellten die Gastgeber die Weichen in Richtung dritten Heimsieg der laufenden Spielzeit. Der bereits bei sieben Saisontoren stehende Newen Westphale traf nach Vorlage von Joris Schäffner zum schnellen 1:0 (5.). Jener Schäffner erwies sich erneut als umtriebig. Nach einer knappen halben Stunde wurde er im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mathis Holscher - 2:0. Altenwalde trat nur selten gefährlich in Erscheinung. Der Mannschaft von Cristiano da Cruz Cunha gelang es nicht, an die starke Vorstellung im Derby gegen Rot-Weiss Cuxhaven (1:0) anzuknüpfen. Stattdessen fiel kurz nach der Pause das 3:0, bei dem Keeper Marlon Plehn eine unglückliche Figur abgab (50.). Keine 180 Sekunden später gelang Sebastian Jark der Anschlusstreffer. Spannung kann nochmals auf, als Rune Santjer per Freistoß auf 3:2 verkürzte. Doch der MTV stoppte den Schwung der Gäste, indem Björn Bedürftig nach einer Ecke von Sven Bedürftig den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Anschließend brachte er den Vorsprung souverän über die Ziellinie.
Damit sammelte Bokel zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien ein. Bei Rot-Weiss Cuxhaven besteht am Sonntag die Chance, den September ohne Niederlage zu beenden. Der TSV Altenwalde strebt schon zwei Tage vorher bei der SV Drochtersen/Assel III die ersten Punkte auf fremden Platz in der laufenden Saison an.
Mehr Informationen zur Bezirksliga Lüneburg IV