Bokel steht wieder ohne Trainer da

„Patrick kennt den Verein und hat ein super Standing hier. Außerdem wollten wir gerne einen Trainer aus der Region präsentieren und hatten sehr positive Gespräche“, sagte Fußballfachwart Lukas Rademacher nachdem der Coup in trockenen Tüchern war. Müller, der für den MTV mal in einer Saison 52 Tore erzielte, hatte zuvor den FC Hagen/Uthlede II durchaus erfolgreich trainiert und erreichte mit dem FC einen dritten Platz in der Kreisliga.

Nach der Trennung von Eric Schürhaus coachte Nils Hemeyer das Team in der Bezirksliga. Die Bokeler schafften einigermaßen souverän den Klassenerhalt und als neuer Trainer wurde Patrick Müller verpflichtet. Mit dem ehemaligen Torjäger sollte der MTV in diesen Tagen mit der Vorbereitung starten, doch daraus wird nichts. Das Engagement Müllers endet, bevor es überhaupt richtig anfing. Er sagte dem Verein aus persönlichen Gründen kurzfristig wieder ab.

Nun folgte die Kehrtwende und der MTV muss sich erneut auf Trainersuche begeben. Diese war schon im Frühjahr nicht einfach und dürfte so kurz vor der Saison nicht einfacher werden. „Der Zeitpunkt ist für den Verein natürlich eine Katastrophe, aber ich kann Patricks Gründe nachvollziehen und respektiere die Entscheidung“, teilt Lukas Rademacher mit, der in diesen Tagen nicht zu beneiden ist. Auch wenn die Aufgabe in Bokel für viele Übungsleiter reizvoll ist, stehen die meisten bei anderen Vereinen im Wort.

Die Bokeler haben bereits in der Vorbereitung einen vollgepackten Spielplan. Neben dem Beverstedter Gemeindeturnier ist das Team auch bei den Sportwochen in Bornreihe und Aschwarden am Start und spielt um den Burmeister-Cup der Leher Turnerschaft. Dazwischen steht am 13. Juli schon die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal an. Dort muss der MTV beim MTSV Selsingen antreten. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, werden Nils Hemeyer und der neue Co-Trainer Thomas Dubiel für die Mannschaft verantwortlich sein.

Am Montagabend trifft der MTV beim Gemeindeturnier auf die SG BW Stubben und kann die Weichen für den Finaleinzug stellen. Den Vergleich mit der SG Beverstedt/Wellen gewannen die Bokeler mit 3:0. Am Tag darauf wartet beim Hans "Hexe" Wendelken-Cup in Bornreihe mit dem Gastgeber und Landesligisten noch ein ganz anderes Kaliber auf die Bokeler.