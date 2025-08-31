 2025-08-28T05:22:00.927Z

Spielbericht
Bokel siegt beim Deinster SV +++ Sievern souverän

Der 4. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Der 4. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
1
3
Abpfiff
Deinste befand sich auf einem guten Weg, den ersten Sieg einzufahren. Schließlich bekam der DSV einen Elfmeter und eine Ampelkarte gegen sich ausgesprochen, die die Partie zum Kippen brachten. Tore: 1:0 (23.) Reinecke, 1:1 (63., FE) Holscher, 1:2 (83.) und 1:3 (90.+3) beide Westphale.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
3
0
Abpfiff
Für D/A III war beim makellosen Tabellenführer, der bislang nicht mal ein Gegentor bei voller Punktausbeute kassiert hat, nichts zu holen. Die Kehdinger stehen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Apensen auf dem vorletzten Platz. Tore: 1:0 (12.) Schümann, 2:0 (25.) und 3:0 (65.) Strauß.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
4
1
Abpfiff
Gestern, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
5
1
Abpfiff
Während sich A/O den Startfrust von der Seele schießt, bleibt der dünn besetzte TSV Apensen mit der Roten Laterne im Tabellenkeller zurück. Neu-Coach Marco Dierks muss weiterhin auf seinen ersten Sieg mit dem TSV warten. Tore: 1:0 (7.) T. Löhden, 2:0 (17.) Hamann, 3:0 (20.) Licht, 3:1 (48.) Lohse, 4:1 (50.) Hamann, 5:1 (69.) Abdel-Hadi.

Gestern, 18:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
2
1

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
MTV Hammah
MTV HammahHammah
1
2
Abpfiff
Geburtstagskind Jan Michel beschenkte sich am Freitagabend mit einem ansehnlichen Lupfer (4.) und einem feinen Schlenzer (38.) selbst. Obwohl sich Stotel nach einer Tätlichkeit von Nico Kuck selbst dezimierte (42.), schwanden den gebeutelten Gästen (u.a. durch das Hamburger Stadtderby) die Kräfte. Nico Solle verkürzte für die Hausherren (65.), doch Hammah verteidigte den Vorsprung bis ins Ziel.

„Wir haben es nicht mehr geschafft, die Kontrolle zu behalten“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Der Kampf und die Leidenschaft waren der Schlüssel, um die Punkte mitzunehmen.“ Der MTV wollte unbedingt oben dranbleiben und zählt mit sieben Zählern aus vier Partien zur Spitzengruppe.

  • Tore: 0:1 (4.) und 0:2 (38.) beide Michel, 1:2 (65.) Solle-Kreikenbohm.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
4
2
Abpfiff
Mit dem zweiten Sieg am Stück klettert der TuS Harsefeld II auf den vierten Platz. Der frühe Rückstand brachte den TuS nicht entscheidend aus dem Tritt, schließlich machte Tim Meinke spät den Deckel drauf. Tore: 0:1 (3.) Mergard, 1:1 (23., ET) Mehaux, 2:1 (30.) Alarbinieh, 3:1 (34.) Kurz, 3:2 (76.) Yunus, 4:2 (88.) Meinke.

Gestern, 18:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
1
0
Abpfiff
