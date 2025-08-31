Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bokel siegt beim Deinster SV +++ Sievern souverän
Der 4. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick
Deinste befand sich auf einem guten Weg, den ersten Sieg einzufahren. Schließlich bekam der DSV einen Elfmeter und eine Ampelkarte gegen sich ausgesprochen, die die Partie zum Kippen brachten. Tore: 1:0 (23.) Reinecke, 1:1 (63., FE) Holscher, 1:2 (83.) und 1:3 (90.+3) beide Westphale.
Für D/A III war beim makellosen Tabellenführer, der bislang nicht mal ein Gegentor bei voller Punktausbeute kassiert hat, nichts zu holen. Die Kehdinger stehen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Apensen auf dem vorletzten Platz. Tore: 1:0 (12.) Schümann, 2:0 (25.) und 3:0 (65.) Strauß.
Während sich A/O den Startfrust von der Seele schießt, bleibt der dünn besetzte TSV Apensen mit der Roten Laterne im Tabellenkeller zurück. Neu-Coach Marco Dierks muss weiterhin auf seinen ersten Sieg mit dem TSV warten. Tore: 1:0 (7.) T. Löhden, 2:0 (17.) Hamann, 3:0 (20.) Licht, 3:1 (48.) Lohse, 4:1 (50.) Hamann, 5:1 (69.) Abdel-Hadi.
Geburtstagskind Jan Michel beschenkte sich am Freitagabend mit einem ansehnlichen Lupfer (4.) und einem feinen Schlenzer (38.) selbst. Obwohl sich Stotel nach einer Tätlichkeit von Nico Kuck selbst dezimierte (42.), schwanden den gebeutelten Gästen (u.a. durch das Hamburger Stadtderby) die Kräfte. Nico Solle verkürzte für die Hausherren (65.), doch Hammah verteidigte den Vorsprung bis ins Ziel.
„Wir haben es nicht mehr geschafft, die Kontrolle zu behalten“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Der Kampf und die Leidenschaft waren der Schlüssel, um die Punkte mitzunehmen.“ Der MTV wollte unbedingt oben dranbleiben und zählt mit sieben Zählern aus vier Partien zur Spitzengruppe.
Tore: 0:1 (4.) und 0:2 (38.) beide Michel, 1:2 (65.) Solle-Kreikenbohm.
Mit dem zweiten Sieg am Stück klettert der TuS Harsefeld II auf den vierten Platz. Der frühe Rückstand brachte den TuS nicht entscheidend aus dem Tritt, schließlich machte Tim Meinke spät den Deckel drauf. Tore: 0:1 (3.) Mergard, 1:1 (23., ET) Mehaux, 2:1 (30.) Alarbinieh, 3:1 (34.) Kurz, 3:2 (76.) Yunus, 4:2 (88.) Meinke.