Bokel siegt beim Deinster SV +++ Sievern souverän

Deinste befand sich auf einem guten Weg, den ersten Sieg einzufahren. Schließlich bekam der DSV einen Elfmeter und eine Ampelkarte gegen sich ausgesprochen, die die Partie zum Kippen brachten. Tore: 1:0 (23.) Reinecke, 1:1 (63., FE) Holscher, 1:2 (83.) und 1:3 (90.+3) beide Westphale.

Für D/A III war beim makellosen Tabellenführer, der bislang nicht mal ein Gegentor bei voller Punktausbeute kassiert hat, nichts zu holen. Die Kehdinger stehen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Apensen auf dem vorletzten Platz. Tore: 1:0 (12.) Schümann, 2:0 (25.) und 3:0 (65.) Strauß.