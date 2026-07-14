Bokel kommt nach 0:3-Rückstand zurück

– Foto: Andreas Harneit

Den ersten Abschnitt dominierten die Hausherren und erarbeiteten sich einen klaren Vorsprung. Tjard Albrecht, Kevin Murlew jeweils nach Zuspiel von Bent-Niklas Otten sowie Lennart Lange sorgten für den 3:0-Pausenstand. Doch das bis dato in der Vorbereitung noch ungeschlagene Bokel meldete sich zurück. Nach 68 Minuten gab Newen Westphale - schon in der Vorsaison mit hoher Trefferquote ausgestattet - den Startschiss zur Aufholjagd. In der Schlussphase waren es schließlich der eingewechselte Julian Klawitter sowie nochmals Westphale, die für den Ausgleich sorgten.