Bokel kommt nach 0:3-Rückstand zurück

Nach dem souveränen Gewinn des Beverstedter Gemeindeturniers absolvierte der MTV Bokel schon am Montagabend den nächsten Test und legte beim FC Wörpetal ein starkes Comeback hin.
Den ersten Abschnitt dominierten die Hausherren und erarbeiteten sich einen klaren Vorsprung. Tjard Albrecht, Kevin Murlew jeweils nach Zuspiel von Bent-Niklas Otten sowie Lennart Lange sorgten für den 3:0-Pausenstand. Doch das bis dato in der Vorbereitung noch ungeschlagene Bokel meldete sich zurück. Nach 68 Minuten gab Newen Westphale - schon in der Vorsaison mit hoher Trefferquote ausgestattet - den Startschiss zur Aufholjagd. In der Schlussphase waren es schließlich der eingewechselte Julian Klawitter sowie nochmals Westphale, die für den Ausgleich sorgten.
Der MTV Bokel bestätigte somit zumindest im zweiten Abschnitt seine gute Frühform. Bis zum Vorbereitungsende tritt er unter anderem noch auf der Sportwoche in Aschwarden an, wo er als Titelverteidiger startet. Der FC Wörpetal wiederum gibt in sechs Tagen sein Debüt beim Hans-"Hexe"-Wendelken-Cup in Bornreihe.