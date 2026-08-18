Bojens entreißt Wesselburen spät den Sieg

– Foto: Rocco Bartsch

Es fehlten nur noch wenige Augenblicke zum ersten Saisonsieg. Doch tief in der Nachspielzeit musste der SV Blau-Weiß Wesselburen gegen den SV Hemmingstedt doch noch den Ausgleich hinnehmen. Das 2:2 am dritten Spieltag der Kreisliga Westküste West fühlte sich für die Gastgeber angesichts des Spielverlaufs entsprechend bitter an. Hemmingstedt blieb dagegen auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen.

Lange hielt der Vorsprung allerdings nicht. Nur fünf Minuten später schlug Hemmingstedt zurück: Marco Bojens traf in der zehnten Minute zum 1:1.

Dabei erwischte Wesselburen einen nahezu perfekten Start. Bereits in der fünften Minute brachte Bilal Gücüyetmez die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach Einschätzung von Paulsen war sein Team im ersten Durchgang deutlich überlegen und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten.

Paulsen haderte anschließend vor allem damit, dass seine Mannschaft aus der nach seiner Einschätzung klaren Überlegenheit nicht mehr gemacht hatte. Wesselburen habe Hemmingstedt über weite Strecken kaum zur Entfaltung kommen lassen und hätte, so bilanzierte der Coach, angesichts der eigenen Chancen schon zur Pause deutlich führen können.

Mit dem 1:1 ging es dennoch in die Kabinen.

Friedrichsen bringt Wesselburen erneut nach vorn

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Wesselburen defensiv nach Paulsens Einschätzung nur wenig zu. In der 65. Minute belohnte sich die Mannschaft schließlich erneut: Melvin Friedrichsen traf zum 2:1.

Damit schien der erste Dreier der Saison zum Greifen nah. Wesselburen verteidigte den knappen Vorsprung bis tief in die Nachspielzeit. Hemmingstedt gab sich jedoch nicht geschlagen – und hatte schließlich noch einen entscheidenden Moment.

Erneut war Bojens zur Stelle. In der 90.+8 Minute erzielte er seinen zweiten Treffer des Nachmittags und rettete dem Team von Trainer Dennis Zins noch das 2:2.

Für Wesselburen war der späte Gegentreffer besonders ärgerlich. „Trotz der starken Leistung und der deutlichen Chancenüberlegenheit blieb am Ende nur ein Punkt“, resümierte Paulsen. Seine Mannschaft hatte zweimal geführt und nach eigener Wahrnehmung über weite Strecken die besseren Möglichkeiten – belohnte sich dafür jedoch nicht mit dem erhofften Sieg.

Hemmingstedt darf dagegen mit dem Saisonstart zufrieden sein. Nach drei Spieltagen ist der SV mit einem Sieg und zwei Unentschieden weiterhin ungeschlagen und steht mit fünf Punkten auf Rang fünf. Wesselburen wartet mit zwei Unentschieden und einer Niederlage noch auf den ersten Sieg und belegt Tabellenplatz zwölf.

SV Blau-Weiß Wesselburen – SV Hemmingstedt 2:2

SV Blau-Weiß Wesselburen: Jendrik Hansen, Jonas Riechmann, Jakob Diener, Melvin Friedrichsen (70. Phillip Hölck), Mats Bahne Block, Bilal Gücüyetmez (46. Janne-Eric Martens), Kevin Pascal Flor, Kim Ole Lohmeier (80. Tyres Connor Friedrichsen), Kevin Lembke (85. Justin Holm), Max-Oliver Schuldt, Siem Ole Block - Trainer: Leif Burmeister - Trainer: Axel Paulsen

SV Hemmingstedt: Marc Dethlefs, Morten Hass (46. Tobias Baggendorf), Tjalf Fanger, Veron Neumann (78. Rico Nelson Schiede), Yves Philip Krüger, Maurice Müller, Dominic Ney (46. Jarno Friedel), Andreas Todt, Janne Röckendorf-Schladetsch (67. Mirko Baggendorf), Marco Bojens, Lukas Wegers (60. Saleh Al Kheir) - Trainer: Dennis Zins

Schiedsrichter: Pascal Nix

Tore: 1:0 Bilal Gücüyetmez (5.), 1:1 Marco Bojens (10.), 2:1 Melvin Friedrichsen (65.), 2:2 Marco Bojens (90.+8)