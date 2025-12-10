Bohse übernimmt beim SV Teglingen

Die erste Herrenmannschaft des SV Teglingen hat einen Nachfolger auf der Position des Trainers für die Saison 2026/27 gefunden und sich mit Malte Bohse für eine „interne“ Lösung entschieden:
Malte ist seit der Saison 2021/22 Trainer der A1-Jugend unserer JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen, die aktuell in der Bezirksliga spielt. Die Mannschaft verpasste zum Ende der Hinrunde denkbar knapp und nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz, den erneuten Sprung in die Landesliga. Dieser Coup gelang ihm bereits in der Saison 2022/23 zusammen mit unserer Mittelfeldmaschine Jasper Klene als Kapitän. Aktuell ist Malte neben der JSG zusätzlich als Co-Trainer der 3. Mannschaft des SV Meppen tätig.
Das Engagement beim SV Teglingen zur nächsten Saison ist gleichzeitig seine erste Station als Cheftrainer im Herrenbereich. Mit Amtsantritt im Sommer kommt es auch zum Wiedersehen mit vielen seiner „alten Jungs“. Malte hat in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse mit der JSG erzielt und dort eine hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Malte einen äußerst engagierten Trainer gefunden haben, der die Mannschaft und die Vereinsstrukturen schon jetzt gut kennt und die Entwicklung unserer Jungs weiter vorantreiben wird.