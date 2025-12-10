Bohse übernimmt beim SV Teglingen

Die erste Herrenmannschaft des SV Teglingen hat einen Nachfolger auf der Position des Trainers für die Saison 2026/27 gefunden und sich mit Malte Bohse für eine „interne“ Lösung entschieden:

Malte ist seit der Saison 2021/22 Trainer der A1-Jugend unserer JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen, die aktuell in der Bezirksliga spielt. Die Mannschaft verpasste zum Ende der Hinrunde denkbar knapp und nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz, den erneuten Sprung in die Landesliga. Dieser Coup gelang ihm bereits in der Saison 2022/23 zusammen mit unserer Mittelfeldmaschine Jasper Klene als Kapitän. Aktuell ist Malte neben der JSG zusätzlich als Co-Trainer der 3. Mannschaft des SV Meppen tätig.