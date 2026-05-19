Bohmte wohl raus aus dem Direktaufstieg

Letzte Chance auf das direkte Ticket zur Bezirksliga für das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann. Am Sonntagnachmittag war man zu Gast bei der Oberliga-Reserve des TuS Bersenbrück in der Hasestadt im hohen Nordkreis Osnabrück. Zur Überraschung vieler fand das Spiel im Oberliga-Stadion statt, das seit nicht allzu langer Zeit eine extrem schöne Tribüne hat, und ein sehr schnuckeliges Umfeld bietet. Da zudem der Rasen mehr oder weniger einem Teppich glich, kann festgehalten werden, das man in der Kreisliga in solchen Umfeldern nicht allzu oft zu Gast sein darf. Ob der TV 01 ein wenig beeindruckt von der Atmosphäre war, sei mal dahingestellt. letztlich fanden die personell nicht allzu üppigst angetretenen Kicker vom Huntestrand aber zu viel zu seltenen Phasen des Spiels zu ihrer gewohnten Form, wirkten am Ende streckenweise saft- und kraftlos und kassierten eine insgesamt nicht unverdiente 1:2-Niederlage, die die letzten Hoffnungen auf den Direktaufstieg wohl zunichte machte. Dabei ließ sich die Anfangsphase doch eigentlich gut an für den TV 01. Es war gutes Tempo auf beiden Seiten, und die Körpersprache stimmte auch. Zudem musste TuS-Kapitän Fynn Thöle bereits in Minute 9 verletzungsbedingt schon ausgewechselt werden, was möglicherweise ein Vorteil für die Gäste hätte darstellen können. Doch nach einer Viertelstunde, irgendwie zu dem Zeitpunkt aus dem Nichts, führten plötzlich die Gastgeber. Langer Ball aus dem halbrechten Halbfeld Rtg. langer Pfosten. Sa’ad Mailitafi kratzte das Leder soeben noch von der linken Grundlinie, die Kugel kam quer vorher, Santiago Aloi, hier und da mal im Oberliga-Kader, drückte sie im knieen per Kopf über die Linie, 1:0. Nun war guter Rat teuer, so hatten sich die Wittlager den Auftakt in diese Partie sicherlich nicht vorgestellt. Und dieses 1:0 entzündete plötzlich eine flammende, offensive Sturm- und Drangphase der Gastgeber. Bohmte musste eine gute Möglichkeit nach der anderen über sich ergehen lassen, teils in einer gewissen Not klären. Selber kam man kaum noch gefährlich vors Bersenbrücker Tor. Kurz vor der Pause flaute dann der Wirbel der Gastgeber etwas ab, aber in der Partie blieb bis zum Halbzeitpfiff Dampf drin, auf beiden Seiten, aber hauptsächlich nur zwischen beiden Strafräumen. Großchancen TV 01 in Durchgang 1: Mangelware. Relativ zeitnah ertönte dann der Pausenpfiff des souveränen SR Jakob Dammann vom TuS Lutten. Die Führung der Gastgeber ging bis hierhin durchaus in Ordnung, da der TuS einfach über die qualitativ hochwertigeren Möglichkeiten verfügte. Nichtsdestotrotz war der TV 01 natürlich immer noch im Spiel, musste sich nur langsam mal am Riemen reißen, und mit viel mehr Druck und Esprit in die gegnerische Box agieren. Würden alle TuS-Akteure aber weiterhin ihre Leistung bringen, würde es schwer in Durchgang 2 für den TV 01 werden. Soviel war klar. Die ersten Wechsel in Durchgang 2 gehörten dem TV 01. Trainer Ackermann versuchte mit den Einwechslungen von Dominique Schierbaum und Aaron Kortemeyer das Offensivspiel immer weiter zu beleben. Und hatte zunächst Erfolg mit seiner Maßnahme. Minute 58, der TV 01 glich aus. Kortemeyer tankte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch, gab zurück Rtg. Elfmeterpunkt, dort nahm Bastian Treseler, 10m zentral, direkt ab, und traf unhaltbar, 1:1. War Bohmte nun zurück im Spiel, wie es das gesamte Lager hoffte? Bohmte erhöhte den Druck, möglicherweise aber auch in dem Wissen, dieses Spiel gewinnen zu müssen, um die leisen Hoffnungen weiter flackern zu lassen, verbuchte 2 weitere gute Möglichkeiten. In Minute 69 hatten fast alle im TV 01-Lager den Torschrei halb auf den Lippen. Doch Marius Röcker setzte seinen, fast komplett freistehenden, Abschluss aus 10m zentral hauchzart neben den linken Pfosten. Es wurde nun immer heißer auf der Oberliga-Platte, die Ackermann-Elf machte sukzessive auf, warf alles was ging nach vorne, und lud Bersenbrück damit naturgemäß zum kreuzgefährlichen Kontern ein. Und eben dieses bewirkte den Tiefschlag für den TV 01 in Minute 75. Ein Einwurf wurde im Zentrum von Sa’ad Mailitafi auf Santiago Aloi weitergeleitet, dieser traf aus der Drehung aus 7m flach links unten rein, 2:1. Quo Vadis TV 01 nun? Hatten die Gäste nun noch einmal die mentale Kraft, zurückzukommen? Eher nein. Denn, natürlich mit einer gewissen Prise Power im Tank, hatte die Albers-Elf im Weiteren nicht mehr die allergrößten Probleme, dem TV 01 stand zu halten. Im Gegenteil, in der 3. Minute der Nachspielzeit hatte der TuS in Persona Bjarne Renze sogar noch die Riesenchance auf das 3:1, ließ diese aber aus 8m, frei vor Bohmtes TW Matthias Lange, liegen. Die 5-minütige Nachspielzeit war dann abgelaufen, und SR Dammann beendete die Partie. Jubel bei den Gastgebern, Trauer und Enttäuschung bei den Gästen, die fast kollektiv zu Boden sanken. Fazit: Damit ist das Thema Direktaufstieg für den TV 01 Bohmte wohl erledigt. Die Ackermann-Elf entwickelte über fast die gesamte Spielzeit hinweg zu wenig Power und Esprit, um einen kämpferisch top eingestellten TuS Bersenbrück immer und immer wieder und ernsthaft in Gefahr zu bringen. Glückwunsch an den TuS Bersenbrück II U23 für einen nicht unverdienten Sieg. Was geht für Bohmte jetzt noch im Aufstiegsrennen? Hat man noch eine realistische Chance auf den Relegationsplatz? Das werden die letzten beidem Saisonspiele gegen die Aufstiegsanwärter BW Hollage II und BW Merzen I zeigen.