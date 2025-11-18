Bohmte wieder zurück auf Platz 1

Konkurrent BW Hollage II siegt am Samstagabend daheim gegen Abstiegskandidat SC Rieste I mit 6:0, übernimmt dadurch vorläufig die Tabellenführung. Chance für das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann sich am Sonntagnachmittag im heimischen Sportpark Ovelgönne gegen Abstiegskandidat SG Voltlage/Schlichthorst I diese wieder zurückzuholen. Mit ebenso deutlichem Ausgang wurde diese Chance beim Schopfe gepackt, doch dieses 6:2 klingt am Ende deutlich spektakulärer, als es letzten Endes dann irgendwo war. Der TV 01 startete in dieses Spiel zwar ohne Stammtorwart Matthias Lange, Rene Frese, Daniel Noldt, Felix Wilker und Robin Röcker, zudem saß Dominique Schierbaum zwar auf der Bank, es kam aber zu keiner Einwechslung, doch das was die Truppe von Coach Lukas Hölscher in Bohmte personell an den Start brachte, glich, bei wirklich allem Respekt, dem allerallerletzten Aufgebot des Vorletzten aus dem hohen Nordkreis. Mit 13 Spielern letztlich nur, wovon 2 jüngere aus der 2. oder 3. Herren die Reservisten bildeten, und ohne Stammtorwart Julian Schockmann, trat die SG an der Ovelgönne an. Bei ganz extrem ungemütlichen, nassen Bedingungen am rutschigen Huntestrand startete das Match. Möglicherweise hatte auch das Wetter nicht zwingend zu einer Entfaltung der beidseitigen Spielfreude beigetragen. Nun ja. Bohmte startete gleich mit viel Tempo nach vorne. Es war schon hier aber ganz klar abzusehen, das es schwer werden würde für die Ackermann-Elf, da sich die Gäste schon jetzt sehr tief in die eigene Hälfte zurückzogen, und nichts, aber auch rein gar nichts nach vorne hin versuchten. So ließ Bohmte zwar nach Kräften den Ball laufen, fand aber zunächst überhaupt nicht den Nußknacker fürs eigene Spiel. So blieben dann auch Großchancen zunächst absolute Mangelware. Die Gäste verteidigten mit Leidenschaft was nur so ging, und ließen so die 1. Großchance für den TV 01 erst in Minute 22 zu. Fabio Grelha scheiterte freistehend aus 7m an TW Gertken. Den Abpraller daraus hätte Nico Plöger möglicherweise aus zentraler Position einschieben können, säbelte jedoch über den Ball. Tempo weiter hochhalten, das konnte hier schon nur der Weg des TV 01 sein. Und plötzlich, in Minute 29, das einzigste mal in Durchgang 1, wo sich die Gäste aus ihrer eigenen Hälfte herausbewegten, Großchance SG, doch Jona Löneke scheiterte freistehend aus 6m am stark parierenden Bohmter-TW Bryan Bongiorno. Kurz danach aber ein Rückschlag für die Gäste, denn bereits in Minute 30 musste die gebeutelte SG wechseln. Stammkraft Jonas Hohnsträter musste ausgetauscht werden. Und dann endlich, in Minute 31, das längst überfällige 1:0 für die Gastgeber. Marius Röcker legte im Strafraum quer auf den einlaufenden Stani Kolb, der das Leder aus 5m ins leere Tor nagelte. War das jetzt der Nußknacker? Offenbar, denn 4 Minuten später ließen die Bohmter das 2:0 folgen. Lange Flanke von der linken Seite von Fabio Grelha rein in die Zentrale, Dominik Hoolt im Halbsprung drückte das Leder aus 5m rein. Und für den absolut angemessenen Halbzeitstand von 3:0 sorgte Marius Röcker mit dem Pausenpfiff. Dominik Hoolt von rechten Torauslinie zurück an den Elfmeterpunkt, dort vollstreckte Röcker aus zentraler Position. Halbzeit. Völlig zurecht liegt der TV 01 hier 3:0 in Führung zur Pause. Von der SG Voltlage/Schlichthorst kam bis auf extremes Tiefstehen so gut wie nichts. Man hätte Bohmte eine Schelle links und eine Schelle rechts verpassen müssen, wenn sie hier in Durchgang 2 angefangen rumzudödeln, nachzulassen und das Tempo nicht weiter hochhalten. Klarer Fall hier an der Ovelgönne nach 45 Minuten, möglicherweise vielleicht noch um ein Tor zu niedrig. Bohmte begann Durchgang 2 genauso wie Durchgang 1, mit Tempo. Aber in Minute 53 quasi eine Art Schock für die Gastgeber, nur noch 3:1. Bohmte fing sich doch tatsächlich ein Gegentor. Johannes Brinkmann schickte Jona Löneke aus der eigenen Hälfte auf die Reise, der dann frei vor Bongiorno diesen etwas überlupfte. Bohmte pennte da, und löste so hoffentlich ja wohl keine sensationelle Veränderung der Spielanteile aus. Man hätte heute vielleicht mit allem gerechnet, nicht aber das die Gäste hier noch ein Tor schießen würden. 6 Minuten später hatte Bohmte aber den alten Abstand wiederhergestellt. Dominik Hoolt wurde in der Zentrale bedient, und traf per Lupfer über den herausstürzenden TW. Dieses 4:1 führte aber sukzessive irgendwie dazu, das dem Spiel mehr und mehr Tempo entwich. Man fragte sich, ob hier noch etwas passieren würde, oder einem weiter nur die Hände einfrieren. Doch in Minute 79 konnte Bohmte noch auf 5:1 zu erhöhen. Der eingewechselte Aaron Kortemeyer scheiterte mit seinem Abschluss zunächst flach am Pfosten, den Abpraller daraus verwertete Marius Röcker aus 8m. Doch völlig überraschend hatten die Gäste mit dem 5:2 im Gegenzug da erneut eine Antwort drauf. TW Bongiorno verdaddelte an der Strafraumgrenze einen Ball aber mal komplett, Jona Löneke erlief sich diesen und schob aus 12m ein. Bohmte fing sich hier 2 Gegentore, und man fragte sich warum. Zum Abschluss der Partie hatte Bohmte aber noch einen auf der Pfanne. Fabian Spoida drückte eine flache Hereingabe in den 5er aus 2m über die Linie. Das war es dann in diesem Spiel. Fazit: Auch in der Höhe ein natürlich komplett hochverdienter Sieg des TV 01, mit aber auch 2 komplett unnötigen Gegentreffern. Die Bohmter erobern sich damit die Tabellenführung zurück, werden sich in den nächsten Spielen vor der Winterpause aber nochmal gehörig strecken müssen, und daran arbeiten müssen, was offenbar nicht immer zwingend das TV 01-Ding ist, konstant auf hohem Level über 90 Minuten durchzuziehen. Insgesamt eine normale, nicht überragende, Performance der Wittlager, bei extrem ungemütlichen Bedingungen. Die SG Voltlage/Schlichthorst in der heutigen Verfassung dürfte es sicherlich schwer haben, was den Klassenerhalt angeht.