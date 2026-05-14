Bohmte verspielt im Derby wohl letzte Chance im Aufstiegsrennen

Derbytime an der Ovelgönne. Am Sonntagnachmittag kam es im Bohmter Sportpark am Huntestrand zum ewig prestigeträchtigen und brisanten Nachbarschaftsderby zwischen dem zuletzt etwas strauchelnden TV 01 Bohmte I und den Nachbarn aus dem Kurort vom TuS Bad Essen I. Vor ordentlicher Kulisse von geschätzt etwa 150 Besuchern siegten am Ende nicht unverdient die Gäste aus Bad Essen, und verpassten dem TV 01 damit den nächsten Nackenschlag im Aufstiegsrennen. Vor allem in Durchgang 2 merkte man der Elf von Coach Andreas Ackermann streckenweise dabei deutlich an, das das eine oder andere Korn auf der Zielgeraden, warum auch immer, nicht mehr vorhanden ist. Derbylike, mit ordentlichem Tempo auf beiden Seiten, ging es bei sehr sommerlichen, bald kaiserwettermäßigen Bedingungen, in dieses Match hinein. Der eine oder andere gefährliche Abschluß hier und da war auszumachen. Bohmte und Bad Essen beackerten sich gegenseitig, jedoch, das sei an dieser Stelle aber auch festzuhalten, ohne die ganz großen, spielerischen Highlights. Aufgrund aber des Tempos und des Engagements hatten sich beide Seiten die Trinkpause in Minute 25 durch Schiedsrichter Schütte verdient. Dann ging es weiter, aber Großchancen blieben bis kurz vor dem Halbzeitpfiff weiter Mangelware. Das Derby war mächtig umkämpft, jedoch hatten beide Teams ihre Offensivlinie irgendwie noch nicht gefunden. In Minute 43 hieß es dann aber plötzlich doch 1:0 für den TV 01. Soll man sagen, irgendwie aus dem Nichts? Gelupfter Pass aus dem Halbfeld von Fabian Spoida, in die Spitze auf Fabio Grelha, kein Abseits in dieser Situation, Grelha lief frei auf TuS-TW Benjamin Höckmann zu, und verwandelte eiskalt aus 7m zentral. Das erste Tor war also jetzt da. Würde es dem Derby jetzt gut tun? Schwer zu sagen, denn kurz danach pfiff SR Schütte zur Pause. Fakt war jedoch, es war ein extrem kampfbetontes, aber faires, Nachbarschaftsderby, es ging mit einem 1:0 für die Gastgeber in die Pause. Kaum Offensivhighlights oder Großchancen, aber Bohmte führte. Insofern müßig zu beantworten die Frage, ob verdient oder nicht. Ein in etwa gleichwertiges Duell, das noch einige Optionen für Durchgang 2 bereit hielt. Wacher zurück auf den Heiligen Rasen der Ovelgönne schienen dann die Kurortler gekommen zu sein. Bereits 4 Minuten nach Wiederbeginn sorgten sie in persona Johannes Pötter dafür, das das Derby wieder bei Null begann. Auf Ablage von Nguyen traf Pötter mit einem unhaltbaren Schuss aus 16m zentral zum 1:1. Irgendwie muss dieser Ausgleich nun etwas beim TV 01 ausgelöst haben, der fortan sukzessive nachließ, und immer weniger Widerstandsfähigkeit zeigte. Coach Ackermann z.B. versuchte, in Minute 56 durch einen Doppelwechsel wieder frische Impulse in das Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Es blieb extrem umkämpft hier an der Ovelgönne. Oft sagt man ja im Fußball, das wer das nächste Tor schießt, der das Spiel gewinnt. Dieser Hot Take blieb abzuwarten. Bad Essen baute sein in Durchgang 2 mittlerweile entstandenes Übergewicht sukzessive weiter aus, ihnen waren ganz einfach Vorteile zuzuschreiben. Man ließ Ball und Gegner immer mehr laufen, Bohmte fand für sein gewohntes Offensivspiel immer weniger Anspielstationen oder ähnliche Optionen im Mittelfeld. Und aus Sicht der Gastgeber kam es dann in Minute 82 beinahe so, wie es irgenwie bald kommen musste, das 1:2 fiel. Foulspiel eigentlich an der Strafraumgrenze, wohl an Warsinsky, der SR pfiff jedoch nicht. Max Brockschmidt reagierte gegen immer müdere und kaum noch wache Bohmter am schnellsten, schnappte sich die Kugel, und haute sie aus 8m zentral rein. War es das jetzt für die Gastgeber? Bad Essen hatte hier an sich alles im Griff. Immer verzweifelter rannte Bohmte nun an, kam aber kaum noch erwähnenswert durch. So hatte die Rode-Elf letztlich auch wenig Probleme, diesen Derbysieg ins Ziel zu bringen. Fazit: Frustration beim TV 01. War es das jetzt endgültig im Aufstiegsrennen? Der TuS Bad Essen feierte, aufgrund der 2. Halbzeit, einen sicherlich nicht komplett unverdienten Derbysieg. Bohmte wirkte in Durchgang 2 insgesamt zu wenig spritzig und widerstandsfähig, und stellte so die Kurortler insgesamt vor zu wenig Probleme. Quo vadis also nun, TV 01? Wunden lecken? Vielleicht. Aufgeben? Keine Option. Glückwunsch auf jeden Fall dem TuS Bad Essen zum nicht unverdienten Derbysieg, und der 90-minütigen, stabilen Performance.