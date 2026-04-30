Bohmte souverän gegen Kellerkind Quakenbrück

Nachholspiel am Mittwochabend an der Ovelgönne. Das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann hatte das Kellerkind Quakenbrücker SC I im heimischen Sportpark zu Gast. Für beide Seiten galt, zum Erreichen des jeweiligen Ziels, dasselbe Motto: „Verlieren verboten“. Nach der etwas trägen Vorstellung gegen das nächste Kellerkind SC Rieste I, etwa 72 Stunden zuvor, ging man möglicherweise mit etwas gemischten Gefühlen in diese Partie. Aber die Form des TV 01 stimmte, man ging früh in Führung und läuft so im Aufstiegsrennen weiter vorneweg. Gar nicht zu unterschätzen war das Team des erfahrenen Trainers Maik Pundt aus dem hohen Nordkreis, trotz des aktuell drittletzten Tabellenplatzes. Der QSC I mit zuletzt durchaus respektablen Vorstellungen, kämpft mit viel Rückgrat ums nackte, sportliche Überleben. Das alles war dem TV 01 bewusst, dementsprechend eingestellt gingen die Gastgeber das Spiel an. Und kaum hatten die etwa 90 Zuschauer ihre erste Bratwurst richtig verdrückt und verdaut, da hieß es 1:0 für Bohmte. Der TV 01 spielte sich über aussen durch, im Zentrum ließ Shakib Hilwa auf Marius Röcker abtropfen, der dann aus kurzer Distanz traf. Das stellte natürlich einen optimalen Auftakt für den Tabellenführer dar, der im Weiteren an sich alles im Griff hatte, und auch behielt. Lediglich so in etwa Mitte des 1. Durchgangs hatte der eine oder andere Besucher den Eindruck, der TV 01 würde sich so ein wenig von der eher defensiv angelegten Spielweise der Gäste einlullen lassen, denn die Konsequenz auf das nächste Tor zu gehen lag sicherlich nicht bei 100%. Bohmte, ohne Gefahr ein Tor zu kassieren, verwaltete weitestgehend den 1. Durchgang, zündete lediglich kurz vor der Pause nochmal ordentlich den Turbo. Minute 44, Freistoß Dominique Schierbaum von links, ungenügende Verteidigung des QSC, der Ball gelangte zu Fabian Spoida, der auf Stani Kolb quer ablegt, dieser traf aus 7m, 2:0. Und in der Nachspielzeit hatte Bohmte noch eine Bulette in der Pfanne. Eine Ecke rutschte durch zu Robin Röcker, der am langen Pfosten ablegte zu Stani Kolb, Resultat bekannt, 3:0. So war es zur Pause eine Eindeutige Geschichte hier. So etwa Mitte Durchgang 1 versuchte der QSC zwar noch, wie bereits erwähnt, den TV 01 irgendwie einzustellen, aber Bohmte zeigte sich komplett unbeeindruckt. Also auch in der Höhe eine hochverdiente Pausenführung der Gastgeber. QSC-Coach Pundt wechselte zum 2. Durchgang, möglicherweise um dem Spiel seiner Mannschaft etwas mehr Frische zu verleihen. Bohmte hatte keinen Anlass zum tauschen. Und die Ackermann-Elf blieb nach Wiederbeginn auf dem Gas. 60 Sekunden nach Wiederbeginn, eine stramme Volleyabnahme von Dominique Schierbaum aus etwa 22m zentral klatschte förmlich an den rechten Pfosten, da hatte man kurz Angst, das dieser in der Mitte durchbrechen würde. Bohmte war klar auf Tor Nr. 4 aus, setzte den QSC immer mehr unter Druck. Es dauerte aber bis Minute 60, bis das 4:0 auf der Anzeigetafel aufleuchtete, durch einen individuellen Fehler. QSC-TW Enrico Bergfeld spielte bei einem Klärungsversuch außerhalb des Strafraums Stani Kolb den Ball in die Füße, der das nach kurzer Ballführung Rtg. Tor natürlich ausnutzte. Quasi aus dem Nichts 2 Minuten später aber der Anschlusstreffer für die Gäste. Und hier kommt das omnipräsente Thema im Fußball mal wieder auf, das von der Champions League bis hinunter in die wievielte Kreisklasse auch immer, niemand mehr versteht, die Handregel. Ion Nagurnea wird bei einem Freistoß, hochspringend, sich auch noch wegdrehend, der Ball an den Arm geballert…. naja. Es gab jedenfalls Handelfmeter für Quakenbrück. Plamen Hristov Chesilev trat an, verlud Bohmtes TW Matthias Lange eiskalt, und setzte das Leder rechts unten rein, 4:1 nur noch. Es stellte sich die Frage, ob dieses 4:1 jetzt nur ein Betriebsunfall bleiben sollte. 7 Minuten später dann auf einmal heftige Unruhe an der Seitenlinie, was zu blankem Entsetzen im Lager des TV 01 führte, und für eine längere Diskussions-Unterbrechung sorgte. Shakib Hilwa sah die Rote Karte, und keiner, Hilwa natürlich zu allererst, wusste warum. Für den Autor dieser Zeilen war die Situation schwer auszumachen. Angeblich soll (und die Betonung liegt auf dem Wort „soll“) Hilwa, im Zuge eines nachfolgend auszuführenden Einwurfs, irgendetwas regelwidriges zum SR-Assistenten gesagt haben. SR Nico Respondek zückte dann, nach kurzer Rücksprache mit Assistent Crispin Hehmann glatt Rot, und Bohmte musste fortan in Unterzahl weitermachen. Aber wie ebenfalls bereits erwähnt, Bohmte hatte eine gute Form heute und zeigte sich davon weitestgehend unbeeindruckt. Minute 72, und die Verhältnisse waren wieder geradegerückt. Marius Röcker wird etwa am 5er klar zu Fall gebracht, und es gab, vollkommen unstrittig, Foulelfmeter für die Gastgeber. Der an diesem Abend alles überragende Man of the Match Stani Kolb schnappte sich die Kugel, verlud eiskalt QSC-TW Enrico Bergfeld, und erzielte so seinen 4. Treffer des Tages, unglaublich, 5:1. Bohmte erhöhte in Unterzahl. Die sicherlich passende Antwort auf die umstrittene Rote Karte. Nun nahm die Ackermann-Elf dann doch etwas den Fuß vom Gas, obwohl weitere Treffer durchaus noch zu erzielen gewesen wären. Man schöpfte im Folgenden sein Wechselkontingent komplett aus, gab so allen nochmal Einsatzzeiten. 10 Minuten etwa vor dem Abpfiff war dann restlos sonnenklar, das hier der Drops endgültig gelutscht war. So trudelte das Match denn also sukzessive aus. Fazit: Das war eine eindeutige Angelegenheit für den TV 01 im Aufstiegsrennen. Die abstiegsbedrohten Gäste kamen über die gesamte Spieldauer hinweg kaum einmal gefährlich vor das Bohmter Tor. So hatte die Ackermann-Elf hier weitestgehend alles im Griff, zeigte ein tolles Umschaltspiel und fuhr somit am Ende einen hochverdienten Sieg ein, bei der absoluten Stani Kolb-Gala, dem unumstritten Man of the Match. Bohmte bleibt damit vorläufig und weiter die Nr. 1 im Aufstiegsrennen der Kreisliga, der QSC hat heute ein Brett gegen sich bekommen im Abstiegskampf. Der Sieg des TV 01 hätte möglicherweise sogar noch 2-3 Tore höher ausfallen können.