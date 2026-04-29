Bohmte müht sich zum späten Sieg gegen Kellerkind Rieste

Nach einer langen und kräftezehrenden Saison biegt die Kreisliga so langsam in die Zielgerade ein. Oben wie unten sind die allermeisten Entscheidungen noch nicht gefallen. Und immer noch vertreten im Rennen um ein Ticket für die Bezirksliga 26/27 ist das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann. Im Duell „Aufstiegsrennen“ gegen „Abstiegskampf“ empfing man hierbei am Sonntagnachmittag im heimischen Sportpark Ovelgönne den Tabellenvorletzten SC Rieste I. Das es am Ende so eine zähe Nummer werden würde, hat möglicherweise nicht jeder im Vorfeld so erwartet. Letztlich konnte der TV 01, nach relativ frühem Rückstand, allerdings noch den späten, dreckigen Sieg realisieren, der die Kicker vom Huntestrand damit weiter im Aufstiegsrennen hält. Eigentlich könnte man meinen, das zunächst ein gutes Match über die Platte der Ovelgönne lief. Nach einer guten Viertelstunde registrierten die Besucher jeweils eine Großchance auf beiden Seiten. Minute 16, Stani Kolb für den TV 01 mit einem geilen Schuss aus 25m halbrechts, den der starke TW Rohe soeben noch über den Querbalken drehte, und und Paul Röwekamp in Minute 17 für den SCR, der nach einem Konter freistehend alleine vor Bohmtes TW Matthias Lange scheiterte. Als dann in Minute 19 die Gäste auch noch in Führung gingen, schien das Spiel erwacht zu sein. Der vermeintliche Underdog führte, zum Entsetzen natürlich des Lagers des TV 01. Nicht unverdient, da Rieste in dieser Phase mit viel besserer Körpersprache unterwegs war. Querablage im Strafraum, Laurenz Wessel schlenzte das Leder aus 14m halblinks flach rechts unten rein. Schlecht verteidigt von Bohmte in dieser Situation, 0:1. Man merkte es in den ersten 20 Minuten bereits ein Stück weit. Die Bohmter mühten sich, ihnen fehlte eine gewisse Spritzigkeit, und auch die Kreativität im Aufbau- bzw. Offensivspiel war ausbaufähig. Allerdings fehlte mit Daniel Noldt, Fabio Grelha und Rene Frese eine wichtige Achse eben dieses Spiels. Das Spiel-Konstrukt der Gastgeber wirkte wackelig, vieles lief über Zufälle. Rieste hielt mit Leidenschaft dagegen, und hatte durchaus Vorteile hier bis zur Pause. Im weiteren Verlauf musste dann z.B. TW Lange per Grätsche in höchster Not außerhalb des Strafraums klären, verursachte ein TV 01-Abwehrspieler eine Ecke gegen Bohmte, 25m vor dem eigenen Tor etc. Bis zur Pause schleppte man sich so dahin, aber konnte kurz vor eben dieser per Großchance doch nochmal ein Lebenszeichen senden. Minute 43, eine lange Hereingabe von rechts setzte Shakib Hilwa am langen Pfosten, relativ freistehend, aus 4m 2m daneben. Kurz danach ertönte der Halbzeitpfiff. Nicht unverdiente Führung des Abstiegskandidaten zur Pause. Relativ vernünftiges Umschaltspiel und engagierte Zweikampfführung hielten die Ackermann-Elf bislang relativ solide in Schach. Von den Bohmtern kam offensiv, ohne Frese, Grelha und Noldt, so gut wie nichts, und defensiv wirkte man z.T. doch recht anfällig. Bohmte musste in der Kabine dringend alles wieder auf Null stellen, und Durchgang 2 neu und frisch motiviert beginnen. Zunächst ohne personelle Veränderungen begannen beide Teams den 2. Durchgang, bis Coach Ackermann dann in Minute 53 mit der Einwechslung von Frederik Schulze-Zumkley das Offensivspiel zu beleben versuchte. Minute 56, Großchance für Robin Röcker mit einem Kopfball nach Ecke an den Pfosten. Es wirkt dann im weiteren Verlauf auch so, als würde Bohmte sukzessive den Druck erhöhen, aber bei weiterhin einer Fehlpassquote von um die 45% musste ja schon bald jeder 2. Stich sitzen. Aber im Grunde genommen tat man sich in dieser immer intensiver werdenden Begegnung weiterhin äußerst schwer. Oder mal so formuliert, ein Tor für die Bohmter lag eher weniger in der Luft. Dann aber die 72. Minute, und quasi aus dem Nichts gab es einen vollkommen berechtigten Foulelfmeter für die Gastgeber, nach einer Attacke von hinten an Nico Plöger. Torjäger Stani Kolb trat an, behielt die Nerven, verlud TW Rohe und verwandelte eiskalt rechts unten rein, 1:1. Der größte „Schaden“ war somit ersteinmal repariert. Doch blieb es so? Die kleineren Nickeligkeiten nahmen jetzt zu, die Teams holten nochmal alle Körner aus sich raus. Bohmte aber weiterhin mit schweren Füßen, war alles andere als hochüberlegen, Rieste wollte unbedingt wenigstens noch diesen einen Punkt, obwohl der in ihrer Situation sicherlich zu wenig gewesen wäre. 5 Minuten standen dann noch auf der offiziellen Uhr, und dem TV 01 gelang doch noch die Führung. Minute 85 also, Dominik Hoolt mit Flachschuss aus 16m halbrechts links unten rein, 2:1. TW Rohe war noch mit den Füßen dran. Hätte er ihn halten können? Der Aufstiegskandidat drehte das Spiel, und es stellte sich nun die Frage, ob der TV 01 diesen mühsamen Dreier auch ins Ziel bringen könne. Konnte er, Bohmte überstand auch die 4-minütige Nachspielzeit, und konnte so, nach Abpfiff, frenetisch einen weiteren Dreier bejubeln. Fazit: Puuuuuuuh, aus Sicht des TV 01. Das war aber mal eine richtig, richtig schwere Geburt für die Ackermann-Elf. Der Aufstiegskandidat vom Huntestrand fährt einen, so kann man es ruhig nennen, dreckigen Sieg ein. Eine Begegnung, die mit einem Remis möglicherweise gut bedient wäre, nimmt einen, bis Minute 84, relativ unerwarteten Ausgang. Trotzdem, in der heutigen Verfassung wird es für Bohmte im weiteren Aufstiegsrennen nicht einfacher.