Bohmte kassiert 2. Dämpfer in Folge im Aufstiegsrennen

Nach der deftigen 2:6-Auswärtsklatsche beim Konkurrenten im Aufstiegsrennen, dem TSV Wallenhorst I, wieder in die Spur finden wollte das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann am Sonntagnachmittag im Pottebruch-Stadion zu Fürstenau. Es wartete allerdings eine kniffelige Aufgabe, in Form der gastgebenden Spielvereinigung, dem aktuellen Tabellen-5. Doch Bohmte enttäuschte in Fürstenau fast auf der ganzen Linie, mit einer über weite Strecken saft- und kraftlosen, wenig leidenschaftlichen und unkonzentrierten Vorstellung. Das sorgte nach Abpfiff im Pottebruch-Stadion für betretene Gesichter im Lager des TV 01, die durch diese 2. Niederlage in Folge nun von der Rolle des Gejagten wieder in die Rolle des Jägers wechseln müssen, und den Druck auf den weiteren Saisonverlauf nun leider etwas erhöhten. Bohmte kam von Anpfiff an überhaupt nicht in Tritt, wirkte kraftlos und phlegmatisch, aber auch sehr fahrig in allen Aktionen. Den Gastgebern, mit einem 4:1-Auswärtssieg bei der SG Ostercappeln/Schwagstorf I angetreten, merkte man schon in Sekunde 1 an, das sie unbedingt die 0:4-Hinspielniederlage vergessen machen wollten, und der Konkurrenz in der Kreisliga ein Zeichen geben wollten, keinesfalls die Saison in irgendeiner Form abzuschenken o.ä. Völlig ging die Spvg. in Minute 8 in Führung. Ecke Max Baumtrog von links an den 5er, Jonas Büter stieg völlig unbedrängt hoch und nickte ein zum 1:0. Das konnte man besser verteidigen. Bohmte irgendwie noch komplett unsortiert im Defensivverbund, Fürstenau agierte sehr laufstark und körperbetont. Und das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. In Minute 12 gab es Foulelfmeter für die Elf von Coach Jan Meyer, und der ging auch völlig in Ordnung, nach klarem Foul an Maximilian Müncher. Julian Jäger trat zur Ausführung an, verlud Bohmtes TW Matthias Lange und verwandelte eiskalt links unten rein. Überraschend früh standen die Gäste nun also schon vor einem Riesen-Brett, aber Fürstenau sollte das auch weiterhin richtig gut machen. Man hoffte jedenfalls im Bohmter Lager auf einen schnellen Reset der Mannschaft, aber leider vergebens. Im Gegenteil. Bei 2 Großchancen in den Minuten 15 und 16 hatten Franz Lang und Julian Jäger, bei ähnlich gelagerter Chancen-Art, die Riesenmöglichkeiten nach einer Viertelstunde schon gar auf 4:0 zu stellen. So waren die ersten 20 Minuten rum, und Bohmte weiterhin komplett nicht da. Und noch mit etwas Glück, das die Gastgeber ihre Situationen manchenteils noch zu ungenau und unkonzentriert ausspielten. Viele Fehlpässe im Aufbau, die TV 01-Akteure wirkten angeknockt. Jeder 2. Pass zwischen beiden Halbfeldern geriet zum Fehlpass. So kamen die Wittlager überhaupt auch nicht durchs Mittelfeld, und konnten ergo kaum wirkliche, schon gar nicht gefährliche, Aktionen in die gegnerische Box bringen. Die beiden Stürmer Stani Kolb und Rene Frese hingen so 90 Minuten lang fast komplett in der Luft. So waren noch etwa 10 Minuten in Durchgang 1 zu absolvieren. Und in Minute 38, vollkommen komplett aus dem Nichts, gelang dem TV 01 auf einmal der Anschlusstreffer. Ein abgefälschter Freistoß von Daniel Noldt aus 18m halblinks wurde abgefälscht, und senkte sich so etwas komisch in den 5er. Fabian Spoida konnte letztlich aus 2m abstauben. Sei es drum, es stellte sich nun folgende Frage. War das jetzt der Hallo-Wach-Effekt für den TV 01? Nein, denn die Unkonzentriertheiten in der Abwehr gingen weiter. So hatte die Spvg. noch vor der Pause eine Antwort auf den Bohmter Anschluss parat, und konnte so den alten Abstand wiederherstellen. Bastian Treseler vertändelte im eigenen Strafraum den Ball, Julian Jäger spitzelte ihm den ab und vollstreckte flach unten rechts rein, aus 8m. Individueller Fehler also, und der nächste Rückschlag. Dann pfiff der insgesamt souveräne SR Dennis Klune zur Halbzeit. Die Führung der Gastgeber ging auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Man wähnte die Wittlager zurück in der Begegnung, doch der TV 01 machte sich heute, bis hierhin, in vielem das Leben einfach selber schwer. Zweikampfintensiv und laufstark, das waren die Attribute, mit denen die Spvg. ihre Gäste heute ziemlich locker in Schach halten konnten. Desolater Auftritt insofern bis hierhin von der Ackermann-Elf, in der Kabine musste jetzt zwingend der Reset-Knopf gefunden werden. Trainer Ackermann reagierte mit einem offensiven Doppelwechsel zum 2. Durchgang. Doch kaum waren 3 Zeigerumdrehungen rum, da schien der Deckel bereits auf der Partie drauf zu sein. Erneut ein individueller Fehler, diesmal an der Mittellinie. Max Baumtrog spitzelte das Leder ab und zog allen davon, bis er halblinks, 6m, vor TW Lange frei auftauchte, und das Leder rechts unten rein setzte, 4:1. Fürstenau nahm nun den einen oder anderen Prozentpunkt raus, so eröffnete sich Frederik Schulze-Zumkley eine Großchance auf das 2:4, doch 6m zentral und freistehend säbelte er über eine flache Hereingabe von rechts. Das nahm Bohmte am heutigen Tag jedoch nicht zum Anlass, den Offensiv-Motor nochmal richtig anzuschmeißen. Im Gegenteil, Fürstenau hatte keine großartige Mühe, das ganze Geschehen bis zum Ende locker runterzuverwalten. Das Spiel schien dem Ende entgegen zu plätschern, da eröffnete sich dem TV 01 in Minute 78 doch nochmal eine Chance, zurück ins Spiel zu finden. Foulelfmeter für den TV 01. Stani Kolb nutzte diesen, den TW verladen, das Leder rechts unten rein verwandelt, zumindest aus Fürstenauer Sicht war der Strafstoß leicht umstritten, 4:2. Ging noch was hier? Alleine aufgrund des bisher Gesehenen fiel einem der Glaube daran schwer. Würde Bohmte nun die Alles oder Nichts-Mentalität auspacken, um jeden Preis auf wenigstens noch einen Punkt gehen und defensiv die Schotten öffnen? Nein. Zwar verlagerte sich das Geschehen nun weitestgehend in die Fürstenauer Hälfte, doch von echtem Bohmter Aufbäumen konnte nicht wirklich eine Rede sein. Bis zum Abpfiff folgte so auch keine zwingende Chance mehr für die Wittlager. So war die Nachspielzeit angebrochen, und das Ding im Pottebruch-Stadion durch. Abpfiff. Fazit: Betretene Gesichter beim TV 01. Über weite Strecken desolate Bohmter kassieren den nächsten, dicken Dämpfer im Aufstiegsrennen, und das in der Höhe auch vollkommen verdient. Ungewöhnlich viele, individuelle Fehler, eine Menge Ungenauigkeiten im kaum messbaren Aufbauspiel und irgendwie fehlende, physische Power dagegenzuhalten sorgen für eine auch in der Höhe völlig verdiente Niederlage der Wittlager, die sich sicherlich nicht darüber hätten beschweren können, noch das eine oder andere Gegentor mehr zu kassieren. So wird das nichts mit dem Thema Bezirksliga, Bohmte sollte dringend nochmal alles auf Null stellen, und sich neu für den Aufstiegskampf fokussieren. Der Druck der 3 Teams dahinter wird unerbittlich sein. Chapeau an die Gastgeber, die sich mittlerweile zurecht auf Platz 5 vorgearbeitet haben, für eine couragierte und kampfstarke Leistung von der ersten bis zur letzten Minute. In der heutigen Verfassung ist es der Meyer-Elf durchaus zuzutrauen, dem einen oder anderen Topteam ebenfalls noch ein Bein zu stellen.