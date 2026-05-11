Bohmte II zeigt im Nachbarschaftsderby bärenstarke Performance

Derbytime again an der Ovelgönne. Am Sonntagmittag kam es im Bohmter Sportpark zum Aufeinandertreffen der beiden benachbarten Teams des TV 01 Bohmte II, und des TuS Bad Essen II. Ein Derby zwischen 2 auch von der Tabellenposition her benachbarten Mannschaften. Ohne somit eine glasklare Favoritenrolle gingen dann sowohl der TV 01, als auch der TuS, in dieses Spiel, und versuchten nach Kräften möglichst viele Derby-Attitüden zu erfüllen. Das das Team um Jonas Koppitz dann am Ende mit einem 5:0 als souveräner Sieger das Feld verließ, lag letztlich daran, das die Jungs perfekt eingestellt waren, viel viel Spielfreude ausstrahlten und kämpferisch alles annahmen, was ihnen aufgebürdet wurde. Weitestgehend chancenlose Kurortler hatten dem Bohmter Wirbel wenig entgegen zu setzen. Ordentliches Tempo auf beiden Seiten in der Anfangsphase. Die 1. Großchance der Begegnung konnten dann die Gastgeber für sich verbuchen. Doch Julian Drees schaffte es in Minute 4 nicht, den Ball aus 2m über die Linie zu drücken. Bohmte erhöhte fortan sukzessive die Schlagzahl, und ging fast folgerichtig in Minute mit 1:0 in Führung. Marcel Frese schlug einen langen Befreiungs-Ball aus dem eigenen Halbfeld, der Joel Lampe quasi auf die Reise schickte. Nach kurzer Distanz mit Ball am Fuß blieb Lampe dann, aus 6m, frei vor TW de Bruin, eiskalt. Das Tor war da, und damit die Tür zum Derby geöffnet. Bohmte hatte erkennbare Vorteile, Bad Essen mühte sich, das Bohmter Tor gefährlich unter Druck zu bringen, doch die Gastgeber verteidigten exzellent. So das eine oder andere Derby-Bröckchen war ja durchaus festzustellen, hauptsächlich, das die Anzahl der (fairen) Zweikämpfe nicht gerade klein war. Aber spielerische Highlights, oder gar vakante Torgefahr, nun ja, beidseitig eher Mangelware. So ertönte dann der Halbzeitpfiff. Ein kämpferisch geprägtes Nachbarschaftsderby ging mit einem nicht unverdienten 1:0 für Gastgeber TV 01 in die Pause. Hier war aber in Durchgang 2 noch vieles möglich, da sich der TuS offensiv trotzdem willig und präsent zeigte. Durchgang 2 würde aber alle Fragen beantworten. Als dann wenige Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff die Koppitz-Elf durch den heute überragenden Linus Treseler das 2:0 markierte, war früh in Durchgang 2 der Bann für die Kicker vom Huntestrand gebrochen. Und das war eher ein Traumtor, denn ein normales Tor. Langer Freistoß aus der eigenen Hälfte, von Marcel Frese, an den 11er im TuS-Strafraum, Treseler nahm mit der Brust an, drehte sich kurz, und hämmerte die Kugel aus 8m zentral unhaltbar ein. Alles lief in die richtige Richtung für die Gastgeber, die den TuS fortan weiter unermüdlich bearbeiten, mit feinen Spielzügen, und exzellentem Willen. Die Gäste aus dem Kurort bauten hingegen sukzessive ab. Das überfällige 3:0 hätte in Minute 59 auf die Anzeigetafel kommen müssen. Doch Joel Lampe haute freistehend aus 5m zentral das Leder 5m über den Querbalken. Doch 1 Minute danach war es soweit. Langer und geschickter Ball in die zentrale Spitze von Linus Treseler, Delil Gün traf per Lupfer über den herausstürzenden TW de Bruin. Die Bohmter Reserve nun on fire. 5 Minuten später fiel gar das 4:0. Schlecht verteidigt vom TuS. Pingpongmäßig prallte der Ball von Ruslan Safarov zum Abwehrspieler, der zwingend klären musste, dann aber zu Julian Drees die Kugel gelangen ließ, der die Einladung dankend annahm, und die Kugel aus 14m zentral rechts unten rein legte. Die Entscheidung natürlich. Und die Bohmter Zweitvertretung hatte noch immer nicht genug, spielte sich überragend in eine rauschähnliche Phase, und packte in Minute 70 auch noch das 5:0 drauf. Indirekter Freistoß im TuS-Strafraum aufgrund einer Rückgabe zum Torwart. Von Joel Lampe aufgelegt packte Marcel Frese den Hammer aus, und drosch förmlich das Leder aus etwa 9m in die Maschen. Bei den Gästen lief nun rein gar nichts mehr zusammen, die Elf von Coach Thomas Hunnekuhl hatte sichtbar mit sich zu kämpfen. Eine Phase nun die es zuließ, jedem Akteur entsprechende Einsatzzeiten zu geben. Bohmtes Offensivpower ging zwar weiter, aber weitere Treffer sollten der Koppitz-Elf nicht mehr gelingen. Ganz wenige Zeigerumdrehungen später manifestierte sich dann aber doch der Eindruck, das die Begegnung nun doch am Austrudeln war. Und der Abpfiff erfolgte zeitnah. Fazit: Auch in der Höhe ein völlig verdienter 5:0-Derbysieg für die Koppitz-Elf. Möglicherweise hätten es vielleicht sogar noch 1-2 Tore mehr sein können. Ein kämpferisches, aber unterhaltsames, Derby mit gerechtem Ausgang, da die Gäste in Durchgang 2 einfach zu stark nachließen. Vor der Saison hätte niemand im Lager des TV 01 von der 40-Punkte-Marke zu träumen gewagt, diese ist nun greifbarer denn je. Würde der TV 01 diese Marke schaffen und erreichen, kann die schwarz-weiße Reserve mit Fug und Recht von einer überragenden Saison sprechen.