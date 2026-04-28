Bohmte II tief in der Nachspielzeit per Strafstoß zum Sieg

Nichts mit dem Abstieg zu tun hat in dieser Saison das Team um Jonas Koppitz. So sollte es nach diesem Spieltag auch gerne weiter bleiben. Am Sonntagmittag traf man dazu im heimischen Sportpark an der Ovelgönne auf die Drittvertretung des SSC Dodesheide aus Osnabrück. Im Lager des TV 01 hatte man im Vorfeld auf einen Sieg gehofft. Das dieser am Ende möglicherweise einen leicht glücklichen Anstrich hatte, und auf derart dramatische Art und Weise zustande kam, das hatte man aber bei den Gastgebern so sicherlich nicht auf dem Zettel. Vize-Kapitän Ruslan Safarov behielt in der 10 . Minute der Nachspielzeit vom Punkt die Nerven, und sicherte den Kickern vom Huntestrand so die drei Punkte. Das dem TV 01 II gegen den Tabellen-Nachbarn aus der Stadt Osnabrück eine intensive Auseinandersetzung bevorstehen würde war klar. So blieben die spielerischen und offensiven Highlights in Durchgang 1 auf beiden Seiten eher Mangelware. Intensive und harte, aber größtenteils faire, Zweikämpfe prägten das Bild. Beleg dafür ist, das es nur zu einer einzigen Gelben Karte, gegen die Gäste, kam. So zog sich die Begegnung, bei fast ausgeglichenen Spielanteilen, etwas dahin, bis sie in den letzten 5 Minuten auch offensiv erwachte. Die 1. Großchance war so erst in Minute 42 zu registrieren. Jedoch klatschte Maximilian Drees‘ Abschluss aus dem Getümmel aus 6m leider nur an den rechten Pfosten. Quasi aus dem Nichts dann aber plötzlich, in Minute 44, die Führung für die Gäste. Ein Abpraller an der Strafraumgrenze liess den Ball zu Marian Kronisch gelangen, der sofort abzog, und aus 17m zentral, mithilfe des rechten Innenpfosten, unhaltbar traf. Dachte wer nun, das, zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, die Koppitz-Elf mit einem Rückstand in die Pause gehen müsse, der sah sich wenig später kolossal getäuscht. In der 4. Minute der Nachspielzeit des 1. Durchgangs zog Delil Gün über die rechte Seite in den Strafraum, gab fast von der Grundlinie zurück an den 5er, wo Maximilian Drees direkt abnahm und zum Ausgleich traf. Pause. 60 zu 40 in etwa bis hierhin die Spielanteile für den TV 01, der fast aus dem Nichts in Rückstand geriet, aber noch vor der Pause darauf eine entsprechende Antwort hatte. So mag mancher sagen, das das Remis bis hierhin in Ordnung geht, die anderen mögen aber auch sagen, das das eine Führung der Gastgeber nicht unverdient wäre. Frisches Personal auf beiden Seiten zum 2. Durchgang. Doch beinahe analog des 1. Durchgangs, schleppte sich dieser weitenteils ähnlich träge daher. Spielerische und offensive Sahnestücke hielten sich weiter stark zurück, die Intensität stieg sukzessive. So sehr, das beinahe logischerweise sich auch immer mehr an möglicherweise diskussionswürdigen SR-Entscheidungen gerieben wurde. Man konnte beiden Teams jedoch absolut den Willen nicht absprechen, hier, die möglicherweise entscheidenden, Akzente des Spiels setzen zu wollen. So war es denn eine Viertelstunde vor dem Ablauf der offiziellen 90 Minuten schwer zu prognostizieren, ob sich in dieser Begegnung noch etwas Entscheidendes tun würde. Dann kam in Minute 80 Torben Schäfer für den TV 01 mit einer Großchance um die Ecke. Eine Querablage im Strafraum setzte er aus 8m zentral, relativ unbedrängt, jedoch flach links am Tor vorbei. Immer mehr ließen nun die Kräfte nach, immer mehr Wechsel prägten so ein kleinwenig das Bild. Dann waren die 90 Minuten abgelaufen, SR Warnecke hatte noch keine Nachspielzeit angezeigt, von beiden Teams wurde bis dato auch nicht danach gefragt. Als denn 94 Minuten rum waren, fragte doch jemand mal nach der Nachspielzeit, und der SR zeigte (war schwer zu sehen) 3 oder 4 Minuten Nachspielzeit an. Also ging es noch etwas weiter. Und es sollte zu einem spektakulären und eher seltenen Finish kommen. Minute 98, die Gastgeber fangen einen Angriff der Gäste ab, starten mit den allerletzten Kräften einen blitzschnellen Konter. Ähnlich wie Bernd Riesselmann vom VfL startet Luis Nickel alleine über die rechte Seite Richtung Strafraum des SSC. Ihm hinterher Hasan Gashi. Kurz vor seinem Abschluss wird Nickel dann von Gashi gelegt. Klarer Fall, Notbremse und die Rote Karte gegen den SSC-Akteur. Aus mancher Position vielleicht schwer wahrnehmbar, ob das, vollkommen unstrittige, Foul nun innerhalb des Strafraums geschah, oder außerhalb. SR Warnecke jedenfalls zeigte auf den ominösen Punkt, was zu wütenden Protesten aufseiten der Gäste führte. Oft ist es in ähnlichen Fällen so, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie auch immer, es blieb bei der Strafstoß-Entscheidung. Ruslan Safarov trat somit in der 10. (!!!!!) Minute der Nachspielzeit an, behielt die Nerven und verlud den TW eiskalt, und sorgte für das, aufseiten des TV natürlich frenetisch bejubelte, 2:1-Siegtor. Denn unmittelbar danach wurde die Begegnung abgepfiffen, und der Dreier bieb somit am Huntestrand. Fazit: Was für ein Wahnsinns-Finish. Der SSC verständlicherweise vielleicht jetzt stocksauer auf den SR. Aber irgendwo geht der Sieg des TV 01 aber auch in Ordnung. Starker Spirit beim TV 01, der letzte Zweifel nach unten weggewischt haben sollte.