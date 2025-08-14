Bohmte II setzt ein Statement

Premierenheimspiel der Saison 25/26 für das Team um Jonas Koppitz. Am Sonntagmittag gastierte dazu mit der Reserve des TSV Wallenhorst ein Team im Sportpark Ovelgönne, das nach einem 1:0-Startsieg gegen den Piesberger SV durchaus sehr ernst zu nehmen war für den TV 01, der ja bekannterweise in der abgelaufenen Saison haarscharf am Abstieg in die 2. Kreisklasse vorbeigeschrammt war. Der TV 01 seinerseits startete seinerseits mit einem respektablen 1:1 beim FC SW Kalkriese. So war möglicherweise ein gewisser richtungsweisender Charakter der Begegnung nicht abzusprechen. Aber der an strategisch wichtigen Punkten personell erneuerte TV 01 nahm sich der Aufgabe mit vollem Ernst an, brannte dabei in Durchgang 1 ein wahres Feuerwerk ab und am einen, auch in der Höhe, vollkommen verdienten Sieg ein. So kann es für Koppitz & Co. sicherlich gerne weitergehen in der Liga. Dabei war dieser Verlauf zunächst so vielleicht nicht abzusehen. Die ersten 10 Minuten war ein gewisses „Kaninchen vor der Schlange“-Flair nicht wegzudiskutieren. Beide Teams tasteten sich gegenseitig ab, wobei der TSV defensiv durchaus sehr stabil stand, und ein halbes Dutzend Gegentreffer nicht unbedingt abzusehen waren. Der TV 01 steigerte sukzessive sein Tempo, und ging in eben dieser Minute 10 mit dem ersten richtig gefährlichen Angriff in Führung. Fabian-Wilhelm Rosemann im Strafraum mit Querablage von rechts, Marius Röcker kam angerauscht und knallte das Leder aus 15m zentral links unten rein. Dieses 1:0 sollte sich als richtungsweisend in dieser Begegnung herausstellen, und ein Wirkungstreffer für den TSV sein. Bohmte hatte Blut geleckt und wurde immer angriffslustiger, während die TSV-Abwehr in immer mehr Verlegenheiten geriet. In Minute 19 dann auch fast folgerichtig das 2:0. Erneut Marius Röcker wurde aus der Zentrale lang geschickt von Tobias Plöger, zog über halblinks in den Strafraum, und nagelte das Leder fulminant und unhaltbar flach rechts unten rein. Dann hatten sich alle Protagonisten einen Cut verdient, der souveräne Jürgen Kuhlmann vom FV Ostercappeln bat zur Trinkpause. Nach dieser blieb der TV 01 dran, aber auch der TSV zunächst stabil. Bis Minute 40, und Christopher Schlüter auf leicht kuriose Art und Weise das 3:0 markieren konnte. Ein direkter Freistoß aus ca. 35m flog durch Freund und Feind hindurch, und schlug im rechten Eck ein. Aufakt zu einem Finale Furioso in Durchgang 1. Denn eine Minute später fiel auch noch das 4:0, durch Marcel Frese, der auf Vorlage von Florian Dirkes das Leder aus 7m zentral förmlich unter die Latte jagte. Es roch bereits zur Pause schon nach klaren Verhältnissen an der Ovelgönne. Ein in dieser Phase fast schon bedauernswerter TSV II kassierte den endgültigen Knockout noch vor dem Pausenpfiff. Nacheinander kassierten die Gäste glatt Rot wegen Handspiels auf der Torlinie, gegen Jan Peters, und zu allem Überfluss auch noch das 0:5 aus ihrer Sicht durch einen Handelfmeter von Fabian-Wilhelm Rosemann, der den TW bei seiner Ausführung eiskalt verlud. Pünktlich pfiff SR Kuhlmann Durchgang 1 ab. Die Entscheidung war hier bereits gefallen, 0:5, ein Spieler weniger, nicht die allerbeste Körpersprache mehr, das war für die Gäste nicht mehr zu stemmen. Möglicherweise noch allerletzte, dagewesene Zweifel an der entgültigen Entscheidung waren 6 Minuten nach Wiederbeginn weggewischt. Erneut Marius Röcker war zur Stelle, und schob locker aus 7m ein, nachdem er sich vorher in der Zentrale robust durchsetzte. Das war es dann, eigentlich hätte SR Kuhlmann abpfeifen können. Aber 39 Minuten waren ja noch zu gehen. In diesen schalteten beide Teams nun jedoch einen Gang zurück, wechselten viel durch, und freuten sich über die 2. Trinkpause, die SR Kuhlmann gewährte. Ganz stellte Bohmte seine Offensive aber nicht ein. Perfekt in Szene gesetzt von Marius Röcker braucht Fabian-Wilhelm Rosemann in Minute 63 aus 5m nur noch ins leere Tor vollenden, ballerte jedoch 5m drüber. Das nur so als kleines Beispiel nebenbei. In der Schluß-Viertelstunde wurde dann ganz offensichtlich, das es nur noch ein „Sich dem Ende entgegen schleppen“ war. Keine Nachspielzeit, SR Kuhlmann hatte bei diesem karibischen Flair ein Einsehen mit den Spielern, und pfiff pünktlich ab. Fazit: Ein Statement des TV 01 im 1. Durchgang, Halbzeit 2 naja, viele Wechsel etc., weniger Spielfluss. Aber ok, auf diese Gesamt-Performance kann die Koppitz-Elf für den weiteren Saisonverlauf sicher aufbauen. Zumal mit den beiden Fußball-Oldtimern Florian Dirkes und Christopher Schlüter aus der 1. Herren nun endgültig ein hohes Maß an defensiver Stabilität in den Kreis der 2. Herren gerückt ist.