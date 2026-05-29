Bohmte II gestaltet letztes Heimspiel der Saison 25/26 siegreich

Sommerliches Kaiserwetter im Sportpark Ovelgönne, eine gut gelaunte TV 01-Elf um Cheftrainer Jonas Koppitz, die allerbesten Zutaten dafür, um im letzten Heimspiel einer langen Saison 25/26 nocheinmal ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen. Am Donnerstagabend ging es daheim gegen den Abstiegskandidaten Sportfreunde Lechtingen II, die um jeden Zentimeter Luft im Kampf um den Klassenerhalt ringen. Dem TV 01 hingegen bietet sich nach einer insgesamt überragenden Saison (Saison 24/25 noch Abstiegskandidat Nr. 1) immer noch die Chance, im Endklassement im oberen Drittel der Tabelle, und auch noch vor dem ewigen Gemeinderivalen Hunteburger SV I, zu landen. Das die Kicker vom Huntestrand, nach Rückstand, den Sieg am Ende in Unterzahl ins Ziel bringen mussten, war , wenn man so will, der einzige, etwas fade Beigeschmack des Abends, spricht aber ganz deutlich für die Moral der Koppitz-Elf. Zunächst erinnerte in der Anfangsphase vieles an sommerliche Fußball-Kost. Abschlüsse gab es zwar, auf beiden Seiten, den einen oder anderen zu verbuchen, jedoch fand keiner von denen den Weg zwischen die Pfosten des jeweiligen Tores. Bohmte und Lechtingen schienen beide über den Kampf ins Spiel finden zu wollen, suchten (safety first) erstmal die Stabilität. Wie sagt man in solchen Situationen immer so schön? Ein Tor schien zunächst nicht in der Luft zu liegen. Fiel in Minute 23 aber dann doch, und zwar für den Abstiegskandidaten aus der Gemeinde Wallenhorst. Luis Grave setzte sich stark im rechten Halbfeld durch, spielte dann fast im Fallen einen Querpass auf den mitgelaufenen Max Brickwedde, der direkt aus etwa 16m zentral links unten rein traf, 0:1. Sofort danach bat der souveräne SR Lukas Schifferer, der sich auch sehr kommunikativ im Dialog mit den Spielern zeigte, zur 1. Trinkpause. Da hatten die Gastgeber nun erstmal etwas zu verdauen. Richtig ein Spiel kam nach der Trinkpause aber immer noch nicht auf. Bohmte noch immer ohne richtige Großchance, Luis Grave hingegen für die Gäste versemmelte in Minute 38 die Riesen-Gelegenheit auf das 0:2, als er, 8m zentral freistehend vor TV 01-TW Yannis Helling, das Leder jedoch hauchzart flach am rechten Pfosten vorbeidrückte. Die Jungs von der Osnabrücker Straße zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht ganz unverdient in Führung. Endgültig in der Pole Position für dieses Match schienen die Sportfreunde in Minute 40 zu sein. Nach einem Angriff des TV 01 wurde Fabio Grelha der Ball rustikal abgenommen, im Nachgang kam es dann zu einem unnötigen Nachtreten Grelhas gegen den Gegenspieler, was völlig zurecht die Rote Karte zur Folge hatte. Bohmte fortan demnach in Unterzahl. Das würde das Aufholen des Rückstands sicherlich nicht erleichtern, meinte man zu diesem Zeitpunkt. Doch der TV 01 wäre nicht der TV 01, wenn er darauf nicht doch noch etwas im Köcher gehabt hätte. 4. Minute der Nachspielzeit in Durchgang 1. Irgendwie aus dem Nichts, langer Freistoß fast von der Mittelline von Henrik Meyer hoch an den 5er, Kapitän Florian Dirkes schraubte sich hoch, und wuchtete das Leder per Kopf unter den Querbalken, 1:1. Und Bohmte konnte doch noch mit einem Remis in die sofort danach folgende Halbzeitpause gehen. Man durfte auf Durchgang 2 gespannt sein. In diesen starteten die Gastgeber sichtbar mit besserer Kommunikation untereinander, und offensiv viel auffälliger. Großchance Delil Gün in Minute 50, der mit seinem Drehschuss aus 7m halblinks jedoch nur den rechten Innenpfosten flach traf, von wo aus das Leder heraussprang. Torerfolge kamen aber nicht auf die Anzeigetafel. Viele, viele Wechsel auf beiden Seiten manifestierten eine Viertelstunde vor dem Abpfiff den Eindruck, das das Remis bis dahin auch irgendwo völlig in Ordnung ging. Auch weil die Gäste einfach zu wenig aus ihrer Überzahl machten. Minute 77 dann allerdings ein lauter Pfiff des SR, und das berühmte Zeigen auf den Punkt. Foulelfmeter für den TV 01. Ich will mich nicht mit anders darüber Denkenden streiten, aber für meinen Geschmack möglicherweise eine Kann-, aber nicht zwingend eine Muss-Entscheidung. Aaron Kortemeyer zog über halblinks mit Ball und viel Tempo in den Strafraum. Jedoch legte sich Kortemeyer in der Situation den Ball etwas zu weit vor. SFL-TW Strotmann kam heraus, und warf sich Ball und Gegner entgegen. Es kam zu einem deutlich hörbaren und klaren Kontakt zwischen TW und Stürmer, weswegen Kortemeyer auch im Strafraum zu Fall kam. Jedoch war der Ball da schon mind. 1,5m weg. Ok, soll jede selbst für sich entscheiden, wie er mit dieser Situation umgeht, Fakt bleibt jedenfalls, das es Strafstoß für Bohmte gab. Vize-Kapitän Ruslan Safarov trat an, und traf halbhoch links rein, TW Strotmann war aber noch dran, puuuuh, 2:1 für Bohmte. Das Zeichen für die Sportfreunde, nun sukzessive aufzumachen, um den (möglicherweise entscheidenden) Genickschlag im Abstiegskampf noch irgendwie abzuwenden, gleichermaßen allerdings auch das Zeichen für den TV 01, weiterhin diszipliniert und stabil wie nur irgendmöglich zu verteidigen. Die Gäste besaßen in der Schlussphase noch den einen oder anderen, guten Abschluss. Und in Minute 81 verstummte ein schon fast aufgekommener SFL-Torschrei. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Naoufal Bouakhri rutschte durch und klatschte an den linken Pfosten, beinahe also das 2:2. Heiße Schlussminuten jetzt. Aber Bohmte rettete irgendwie den Dreier ins Ziel, und durfte nach Ablauf der 4-minütigen Nachspielzeit den letzten Sieg auf heimischem Geläuf der Saison 25/26 bejubeln. Wenngleich dieser sicherlich irgendwo den einen oder anderen etwas leicht glücklichen Anstrich hatte, aber natürlich auch nicht unverdient war. Aber sei es drum, gewonnen ist gewonnen. Fazit: In Unterzahl drehte der TV 01, mit viel Moral, das Spiel gegen Abstiegskandidat Lechtingen II komplett. So gestaltete die Elf von Coach Jonas Koppitz ihr letztes Heimspiel einer durchaus überragenden Saison 25/26 auch noch siegreich, und das noch gar nicht einmal unverdient. Rückschlag sicherlich für die Sportfreunde im Abstiegskampf.