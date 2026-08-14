Bohmte erreicht hochverdient die 3. Runde im Kreispokal 26/27

Vergleich 1. Kreisklasse gegen Kreisliga. Im diesjährigen Kreispokal-Wettbewerb hatte das schwarz-weiße Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann, in Runde 2, auswärts im Stavermann-Sportpark beim TuS Eintracht Rulle II aus der 1. Kreisklasse Osnabrück Staffel B anzutreten. Das Papier hatte an sich die Voraussetzungen klar abgesteckt. Aber Obacht: „Der Pokal hat mitunter ja seine eigenen Gesetze“. Die Gastgeber erreichten durch ein Freilos in Runde 1 eben diese 2. Runde, die Gäste durch einen 5:0-Auswärtssieg beim SC Cosmos Osnabrück I aus der 3. Kreisklasse. Es war davon auszugehen, das der Kreisklassist sein Herz auf dem Platz lassen würde, um dem Kreisligisten nach Möglichkeit ein Bein stellen zu können. Die Kicker vom Huntestrand würden zu 100% fokussiert sein müssen, und zu 100% ihr Leistungsvermögen abrufen müssen, wollten sie sich für Runde 3 qualifizieren. Das Spiel begann, aber bis auf das 0:1 in Minute 11 durch Stani Kolb (Vorlage Rene Frese), und dem 1:1 durch Joshua Voß (Vorlage Simon Schülting) passierte fast den gesamten 1. Durchgang rein gar nichts. Beiden Teams merkte man irgendwie an, das sie unter Temperaturen/Bedingungen litten, und Mühe hatten, ihr gewohntes Spektrum zu erreichen. Das ließ zunächst also den Eindruck erwachsen, das der Kreisligist sich schwer tat. Der Underdog vom Prozessionsweg erreichte aber auch nicht seine 100%, schien aber vorerst auf einem nicht schlechten Weg zu sein, dem TV 01 möglicherweise ein Bein stellen zu können. Die Partie schleppte sich so dahin, bis Bohmte in der Schlussphase von Durchgang 1 dann doch noch einmal kräftig aufs Gaspedal trat, und Torjäger Stani Kolb mit dem 1:2 (42.) und dem 1:3 (45.+3) einerseits seinen Dreierpack festzurrte, und der Ackermann-Elf eine letztlich dann doch beruhigende Pausenführung bescherte. Stani Kolb dürfte sich nach dem Pausenpfiff geärgert haben. Hätte ihm der eine Ruller nicht dazwischen gefunkt, hätte er jetzt einen lupenreinen Hattrick. Nun ja, es war trotzdem dann Pause, Zeit um Schattenplätze aufzusuchen, und den Elektrolyt-Haushalt wieder aufzufüllen. Der souveräne SR Torben Plogmann gab dann Durchgang 2 frei. Der TV 01 kam mit merkbar mehr Power zurück aufs Feld. Bei den Gastgebern war jedoch deutlich zu sehen, das sie über die gesamte Halbzeit hinweg Stück für Stück kräftemäßig immer mehr abbauten. Das nutzte Bohmte, und servierte 4 Minuten nach Wiederbeginn durch Dominik Hoolt gleich mal eine Großchance. Immer mehr Angriffe rollten jetzt Rtg. Ruller Tor, die Arbeit, die der abbauende Kreisklassist nun zu verrichten hatte, wuchs und wuchs. Eine allgemein jetzt noch flüssigere Partie verhinderten einzig die, angesichts der Bedingungen natürlich ganz klar nachvollziehbar, immer wieder stattfindenden vielen Wechsel. Doch Bohmte kam immer mehr in eine gewisse Spiellaune, und ließ Rene Frese in Minute 60, Lattentreffer, die nächste Großchance präsentieren. Bohmte hatte soweit alles im Griff, tat irgendwie aber auch nicht mehr wie nötig (ebenso nachvollziehbar). Die gewisse Torflaute unterbrochen wurde dann in Minute 76. Ein Abpraller nach einer Ecke wurde wieder ins Zentrum gebracht, wo Stani Kolb ganz kurz abtropfen ließ, und Bastian Treseler trocken aus 12m zentral vollstreckte, 1:4. Damit war der Drops am Prozessionsweg gelutscht, eine Sensation faktisch nicht mehr greifbar. Bohmte jetzt aber im Flow, und präsentierte sich weiter noch sehr torhungrig. In Minute 79 fiel das 1:5. Hereingabe von der rechten Seite ins Zentrum, Dominik Hoolt wackelte ganz leicht einen Verteidiger aus, und traf aus 8m. Minute 82, der Schiedsrichter musste das 1:6 in seinen Notizblock eintragen. Ecke Eduard Reimer an den 2. Pfosten, wo Dominik Hoolt das Leder aus 2m reindrückte. Minute 83, 1:7. Fabian Spoida schickte Nico Plöger auf der linken Seite lang, der in den Strafraum zog, und per Flachschuss aus 11m rechts unten rein traf. Und zuguterletzt auch noch das 1:8, Minute 86, Tumulte nach einer Ecke am Ruller 5er, erst Latte, dann Pfosten, dann drückt Tobias Plöger das Leder aus 3m rein. Das war es dann, Bohmte hatte genug, und freute sich auf den Abpfiff. Möglicherweise, wenn die Begegnung noch 10 Minuen länger gedauert hätte, wäre sogar noch ein zweistelliges Resultat dabei herumgekommen. Aber völlig egal, nur der Einzug in Runde 3 zählt. Rulle II konnte nicht mehr, was SR Plogmann auffiel, der dann überpünktlich die Begegnung beendete. Fazit: Nach einer in Halbzeit 1 eher mauen, und über die gesamte Spielzeit hinweg mehr oder weniger Nicht mehr als nötig-Performance, haute Bohmte dann im Schlussdrittel gegen kräftemässig rapide abbauende Gastgeber doch noch mal richtig einen raus. Die Ackermann-Elf siegt auch in der Höhe völlig verdient, wobei ein Zweistellig sicher möglich gewesen wäre. Der TV 01 steht also mehr als hochverdient in Runde 3 des Krombacher-Kreispokal Osnabrück 26/27, und macht den nächsten Step Rtg. Berlin. Der Gegner in Runde 3 steht aktuell aber noch nicht fest.