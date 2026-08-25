Bohmte enttäuscht auf ganzer Linie

Einzug in Runde 3 des Kreispokals, gute Leistungen in den ersten beiden Saisonspielen. Die Hoffnungen auf, und die Voraussetzungen für eine gelungene Heimpremiere waren groß. Doch groß war die Enttäuschung allerorten am Sonntagnachmittag im Sportpark Ovelgönne nach dem Abpfiff, als die 1:3-Niederlage gegen den TuS Bersenbrück II feststand. Die Elf der beiden Coaches Andreas Ackermann und Martin Strotmann bot den Besuchern leider eine von A bis Z enttäuschende Leistung, und ließ zu keiner Phase des Spiels die Hoffnung auf ein positives Resultat aufkommen. Geringfügig holprig waren die Darbietungen beider Teams in der Auftakt-Viertelstunde. Es schien, als ob niemand so recht wusste, wie er in dieses Match kommen sollte. Dann aber zogen die Gäste sukzessive das Tempo an, und markierten beinahe auch folgerichtig in Minute 18 das 0:1. Ein Klärungsversuch von Bohmtes TW Matthias Lange außerhalb des Strafraums misslang. Infolgedessen ging Mohamad Hasan bis fast zur linken Grundlinie, und brachte das Leder halbhoch hinein. Jöran Hülsmann nickte es per Kopf dann nur noch ins leere Tor. Das schien den Gastgebern bereits frühzeitig irgendwie den Zahn gezogen zu haben, von denen fortan kaum noch etwas kam. die Gäste bestachen durch eine kompakte und effiziente Mannschaftleistung, machten das Zentrum hervorragend dicht, so das der TV 01 kaum mehr Wege finden sollte, sichtbar in der Offensive in Erscheinung zu treten. Darüber hinaus, bis auf das 0:1, hielt sich die Qualität im gesamten 1. Durchgang in einem extrem überschaubaren Rahmen. Jeweils 1 Gelbe Karte auf beiden Seiten, sowie keine einzige Großchance mehr. Das wars. So konnte auch recht zeitnah zum Pausentee gebeten werden. Halbzeit also, und noch hatte man den Eindruck, der TV 01 würde nur auf den vielleicht entscheidenden Durchbruch warten. Hatte man im Lager und Umfeld des TV 01 noch darauf gehofft, in Durchgang 2 würde sich alles irgendwie regeln, wurde man im Verlauf eben dieser Halbzeit bitter enttäuscht. Zunächst änderte sich am Bild des Spiels nichts. Der TuS machte das Zentrum und die Außenbahnen immer dichter, und der Ackermann-Elf fiel rein gar nichts ein. Immer öfter spielte der TV 01 hinten rum, immer höher wurde die Fehlpass-Quote. Kurzum, im Verlauf von Halbzeit 2 wurde die Performance der Bohmter immer druck- und ideenloser. Da auch die Gäste sich vorrangig nur auf die defensive Stabilität fokussierten, blieben Großchancen auf beiden Seiten krasse Mangelware. So blieb dann erstmal nur der eine oder andere Wechsel zu notieren. Das Spiel mutierte mehr und mehr zu einer unterirdischen Auseinandersetzung. Aber es stand immer noch 0:1, und ließ die Hoffnung allgegenwärtig bleiben, das ein Tor der Bohmter alles nochmal auf den Kopf stellen könnte. So musste in Minute 77 ein Standard herhalten, um die Weichen auf Vorentscheidung für die Gäste zu stellen. Ecke Julian Elseberg an den Elfmeterpunkt, Gewühle, Bohmte bekam den Ball einfach nicht geklärt, der dann Johannes Siesenis vor die Füße fiel. Dieser staubt dann aus kurzer Distanz trocken ab, 0:2. Die Hoffnung auf ein positives Resultat für den TV 01 war auf einmal komplett erloschen. Viel zu druck- und ideenlos blieben die Bohmter Darbietungen. Bis auf den Ehrentreffer mit dem Abpfiff bekamen die Gastgeber im gesamten 2. Durchgang nicht einen einzigen Ball überhaupt in den Bersenbrücker Strafraum. So war der Weg für Bersenbrück frei, die 3 Punkte ins Ziel zu bringen. Den Deckel drauf machten sie dann in Minute 85. Bohmte verlor nach einer Ecke von Sebastian Schimpf ein Kopfballduell am 5er, der Ball wurde kurz zurückgenickt ins Zentrum, wo Lennart Westerkamp, sträflich frei, mühelos aus 5m einköpfen konnte. Aus die Maus also für Bohmte. Bis der Schiedsrichter signalisierte, das die letzte Minute der Nachspielzeit lief, hielten die Gäste dann noch ihre Grundordnung komplett aufrecht, bis sie dann ihren Betrieb einstellten, und Bohmte mit dem ersten Ball in ihren Strafraum den Ehrentreffer noch gestatteten. Langer Ball in den Strafraum, Kopfballverlängerung, und Shakib Hilwa traf aus 5m spitzem Winkel. Unmittelbar danach pfiff der souveräne SR Ingo Dependahl vom TSV Westerhausen ab. Die Enttäuschung im Bohmter Lager war spürbar. Fazit: Völlig zurecht, auch in der Höhe, siegte der TuS Bersenbrück II mit 3:1 auf der Ovelgönne, in einer insgesamt doch sehr unterirdischen Begegnung. Die Gäste zogen den Gastgebern durch ihre kompakte und effiziente Spielweise über die gesamte Spieldauer hinweg komplett den Zahn. Ganz, ganz schwache Leistung des TV 01, der von Anpfiff bis Abpfiff komplett druck- und ideenlos auftrat. Den Begriff „indisponiert“ sollte man trotzdem aber irgendwie nicht verwenden. Nichtsdestotrotz darf Bohmte wirklich nicht allzu oft auftreten in der weiteren Zukunft auftreten. Die Saison ist zwar noch blutjung, aber möglicherweise entsteht dann so ein gefährliches Fahrwasser. Mannschaft und Trainer haben nun also zu arbeiten, aber sie werden es schon schaffen. Auf geht’s Jungs, packet es an.