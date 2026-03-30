Bohmte dreht im Derby ein 0:2 noch in ein 4:2

Derbytime an der Ovelgönne. Am Sonntagnachmittag fand im Bohmter Sportpark an der Ovelgönne wieder das große Derby zwischen den Nachbarn und Freunden des TV 01 Bohmte I und der SG Ostercappeln/Schwagstorf I statt. Die Elf von Andreas Ackermann (heute kränkelnd aber nicht in der Verantwortung) und Martin Strotmann gewann am Ende dann hochverdient dieses abwechslungsreiche und kampfbetonte Derby, gegen das Team von Cheftrainer Wiho Heimbach, musste dabei aber, im Laufe des Spiels, sukzessive einen katastrophalen Start verarbeiten und abschütteln. Denn kaum war die zum Anpfiff nötige Luft des Schiedsrichters aus dessen Instrument wieder entwichen, führte der sich vehement noch im Abstiegskampf befindende Underdog von der SG. Bohmtes Abwehr war offenbar noch vollständig in der Kabine, den allerersten Abschluss der Begegnung von Mattis Fehrmann konnte Bohmtes TW Matthias Lange noch entschärfen, Mick Siebenand konnte dann aber mühelos aus 6m zentral quasi abstauben, 0:1. Was für ein Auftakt. Tabellenführer TV 01 lag nach gut einer Zeigerumdrehung schon hinten. Mit viel Druck nach vorne nutzte die Heimbach-Elf das Momentum etwas geschockter Gastgeber, und erhöhte 8 Minuten später sogar auf 0:2. Rückkehrer Tim Ruppel wurde viel zu sträflich alleine gelassen von der TV 01-Abwehr, und konnte aus 6m zentral einnetzen. Bohmte bis hierhin noch komplett ohne jegliches Gefühl und jegliche Griffigkeit in der Abwehr. So lag der Underdog beinahe sensationell bereits nach 10 Minuten schon mit 2:0 vorne. Was würde das jetzt für die restlichen 80 Minuten mit dem TV 01 machen? Jedenfalls machte sich ein gewisses Entsetzen breit im weiten Rund der Ovelgönne, sofern man es mit den Gastgebern hielt. Die Zeit war aber nun für die TV 01-Mannschaft gekommen, noch einmal den Reset-Knopf zu drücken. Bohmte startete jetzt noch einmal neu, und versuchte, sukzessive zurück ins Spiel zu finden. Zu dem Zeitpunkt aber noch irgendwie aus dem Nichts kamen die Gastgeber in Minute 17 schon zum Anschluss. Halbhohe Hereingabe von links von Fabio Grelha an den 5er, Stani Kolb kam mit langem Bein angeflogen und netzte ein, 1:2. Bohmte zurück im Spiel, zu dem Zeitpunkt aber noch, wie bereits erwähnt, etwas überraschend. Die Abwechslung hatte aber nun Einzug gehalten auf der Platte der Ovelgönne, viele viele Aktionen, es ging rauf und runter, Derby-Feeling at it’s best. Mehr und mehr kam die Offensiv-Maschinerie der Bohmter auf Touren, und übte dadurch mehr und mehr Druck auf die SG aus. So kam dann Minute 29, und der Ausgleich. Ecke von links an den 5er von Luca Oevermann, Tohuwabohu dort, und im Halbfallen konnte Dominik Hoolt das Leder soeben über die Torlinie stochern. So sagte es jedenfalls der SRA, der den Ball als drin gab, da es von außen schwer zu diagnostizieren war. Die Intensität stieg weiter, der insgesamt souveräne SR Massmann zog die ersten seiner 6 Gelben Karten, aber auch die Anzahl guter Möglichkeiten für den TV 01, der immer mehr in sein gewohntes Spiel fand, stieg. So wurde u.a. der Abschluss am 5er von Dominik Hoolt in Minute 37, nach toller Hereingabe von rechts von Bastian Treseler, in wirklich allerletzter Millisekunde noch weggeblockt. Dann pfiff SR Massmann relativ zeitnah zur Pause. Zum Ende von Durchgang 1 hin hatte sich also das Derby zu einem gut anzuschauenden und abwechslungsreichen Spiel entwickelt. Der TV 01, einen 0:2-Rückstand aufgeholt, kam sukzessive in seine gewohnten Abläufe, mit schnellem Überbrücken des Mittelfelds und durchaus gefährlichen Aktionen in der Spitze. Das Spiel war aber immer noch sehr umkämpft, und die letzte Kugel Eis noch lange nicht gelutscht. Martin Strotmann und Wiho Heimbach würden sicher die entsprechenden Worte an ihre Teams in der Kabine richten. Einziger Wechsel zum 2. Durchgang war der von Dominik Hoolt zu Rene Frese, wodurch TV 01-Coach Martin Strotmann der Offensive noch mehr Druck verleihen wollte. Und was sage ich? 4 Minuten nach Wiederbeginn hatte Bohmte das Spiel komplett gedreht. Fabio Grelha wurde von Nico Plöger auf der rechten Seite bedient, zog nach innen, und traf per herrlichem Abschluss aus 18m halbrechts in den rechten Winkel, 3:2. Die SG baute nun sichtbar immer mehr ab, trat offensiv immer weniger in Erscheinung. Im Gegensatz zur immer mehr abbauenden SG, die erst in Minute 65 ihre ersten Wechsel vornahm, fand der TV 01 jetzt immer besser in die Partie. Folgerichtig erhöhten die Kicker von der Ovelgönne in Minute 56 auf 4:2. Ecke Fabio Grelha in den 5er, erneutes Tohuwabohu dort, und Kapitän Luca Oevermann drückte im Liegen das Leder aus 1m über die Linie. Bohmte restlos im Flow, und machte eigentlich in Minute 73 sogar das 5:2. Doch der SRA an der Seitenlinie wollte eine Abseitsstellung des vermeintlichen Torschützen Rene Frese gesehen haben. Ein Foto dieser Situation beweist aber das Gegenteil. Egal, sei es drum. Ab hier kann man es dann eigentlich kurz machen. 4,5 Großchancen säumten von Minute 74 an noch das Spiel der Gastgeber, die bei konsequenterer und konzentrierterer Ausspielung das Ergebnis noch deutlich höher in die Höhe hätten schrauben können. Die SG war physisch und psychisch am Ende, und hatte Schwierigkeiten, noch adäquate Gegenwehr zu leisten. So fand dieses sehr unterhaltsame Derby, nach Ablauf der 8-minütigen Nachspielzeit, vor geschätzt etwa 150 Besuchern, mit 4:2 für den TV 01 ein hochverdientes Ende. Fazit: Bohmte dreht einen frühen 0:2-Rückstand noch in einen, auch in der Höhe, hochverdienten 4:2-Sieg. Eine zu Beginn furios aufspielende SG ließ im weiteren Verlauf der Begegnung aber sukzessive nach, so das der Bohmter Motor spät, aber immerhin noch, ins Rollen kam. Zum Ende hin muss der TV 01 zwingend seine vielen Großchancen und Angriffe einfach besser und konzentrierter ausspielen, dann wäre mindestens noch ein 6:2, oder höher, möglich gewesen. Die Ovelgönne jubelt aber, auch angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz (Wallenhorst verloren, Neuenkirchen verloren). So haben die Wittlager, nach den 2 heftigen Pleiten in Folge, die Tabellenführung wieder in der eigenen Hand. Für die SG hingegen bleibt der Abstiegskampf weiterhin noch höchst akut.