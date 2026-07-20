Bohmte absolviert letzten Härtetest kurz vor dem Pflichtspiel-Auftakt

Am kommenden Sonntag bestreitet das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann mit dem Kreispokalspiel beim SC Cosmos Osnabrück ihren Pflichtspiel-Auftakt in die Saison 26/27. Aus diesem Grunde bat das Trainerduo des TV 01 am Sonntag davor die Mannschaft noch einmal zum Härtetest. Eingeladen hatten sich die Bohmter den frisch gebackenen Meister der Kreisliga A Lübbecke 25/26 (77 P, 117:21 T) und Aufsteiger zur Bezirksliga 1 Westfalen, den TuS Gehlenbeck I. Am Ende erzielte der TV 01 ein respektables Remis, der Gegner aus dem Lübbecker Stadtteil erwies sich dabei als die erwartet harte Nuss. Die Bohmter hatten phasenweise ganz schön zu ackern. Streckenweise ganz schön windig und zugig war es an der Ovelgönne. In Halbzeit 1 musste Bohmte gegen den Wind ankämpfen. Das nutzten die Gäste aus, und zeigten ein druckvolles Angriffsspiel. Bei einigen Aktionen der Gehlenbecker blitzte durch, warum sie Meister der Kreisliga A geworden sind. Aber auch die Gastgeber zeigten eine durchaus intensive Auftakt-Viertelstunde hier, der TV 01 fand nach und nach in diese Partie, ohne aber die ganz großen Möglichkeiten. Beide Teams waren offenbar noch irgendwie auf der Suche nach ihrer Linie. Durchaus intensive Auftakt-Viertelstunde hier, ohne aber die ganz großen Möglichkeiten. Dann mussten die Kicker vom Huntestrand zunächst 2 Großchancen gegen sich überstehen. In Minute 20, Direktabnahme Paul Luka Rolfs aus 5m zentral, freistehend, 1m über den Querbalken. In Minute 27, Luca Oevermann verdaddelte einen Freistoß aus der eigenen Hälfte total, spielte Windmann den Ball in die Füße, der aufs Tor zog, und aus 10m eine Rakete abfeuerte. TV 01-TW Yannis Helling bekam irgendwie noch die Flossen dazwischen, das Leder klatschte an den Querbalken. Das Übergewicht lag aufseiten des TuS, doch auch die Bohmter meldeten sich mit ersten Großchancen an. Und in Minute 33 führten die Gastgeber auf einmal. Aaron Kortemeyer wollte von rechts eine Flanke bringen. Ein Mix aus dem Wind, und leichter Abfälschung, ließ die Kugel im Gehlenbecker Netz einschlagen, 1:0. Die Kontrahenten zeigten beide nun eine sehr unterhaltsame Auseinandersetzung, mit viel Dynamik und Körperlichkeit. Mit dem knappen 1:0 für den TV 01, der auf einige arrivierte Stammkräfte verzichtete, und im Grunde genommen mit einer durchaus jungen Truppe antrat, ging es dann in die Pause. Es war nun deutlich sichtbar. Es standen sich 2 in etwa gleichwertige Teams gegenüber. Es war für beide der erwartete Gradmesser, ganz klar. Die Bohmter Führung durchaus glücklich. Nun denn, ein Durchgang war noch zu gehen. Bohmte hatte in Halbzeit 2 den Wind im Rücken. Mal schauen. Wie in Testspielen üblich begann Durchgang 2 mit einigen Wechseln zunächst. Und die Ackermann-Elf besaß die 1. Großchance. In Minute 50 lag das 2:0 auf den Füßen von Marius Röcker, doch anstatt die mega-aussichtsreiche Möglichkeit selbst abzuschließen, verdaddelte er einen Querpass auf Stani Kolb. Die Intensität steigerte sich im weiteren Verlauf sukzessive, wobei immer mehr eine Phase entstand, wo der TV 01 seine Intensität mehr auf die körperbetonte Abwehrarbeit legen musste. Großchance Gehlenbeck in Minute 55, trotz Gegenwind kamen die Gäste mehr und mehr auf. Und in Minute 57 pfiff der konsequente SR Dennis Klune einen durchaus berechtigten Foulelfmeter für den Bezirksliga-Aufsteiger. Andre Kottkamp ließ sich die Chance nicht entgehen, verlud TW Helling, und setzte das Leder sicher rechts unten rein. War der Ausgleich abzusehen? Möglicherweise ja. Jedenfalls stand eines fest. Als Zuschauer konnte man sich hier durchaus unterhalten fühlen. Ein Kreisligist und ein Bezirksliga-Aufsteiger rangen um den Sieg. Die Gäste holten sich die Führung in Minute 64. Jan Kemmener schob das Leder, das wohl reingegangen wäre, aus 10m halblinks flach an TW Helling vorbei, Robert Neudorf ging auf der Torlinie auf Nummer sicher, und stocherte rein. Bohmte, mit Wind im Rücken, offensiv plötzlich kaum noch präsent. Eine Phase, in der fast ausschließlich nur noch der TuS in Erscheinung trat. Doch der TV 01 ackerte, zeigte viel Geschlossenheit, und biss sich dann wieder zurück ins Spiel. Der Lohn war der Ausgleich in Minute 77. Stani Kolb steckte in der Zentrale durch zu Aaron Kortemeyer, der den herausstürzenden TW umkurvte, und aus 11m einschob, 2:2. Es ging nun bis zum Ende auf beiden Seiten rauf und runter, wobei dem TV 01 in Minute 87 ein sicherlich berechtigter Foulelfmeter verweigert wurde. Abpfiff, beide Teams konnten mit Ergebnis und Spielweise zufrieden sein, und sich zum freundlichen Shake hand am Mitelkreis treffen. Fazit: Ein Duell zweier komplett gleichwertiger Teams, das einen hohen Unterhaltungsfaktor bot, endete komplett leistungsgerecht 2:2. Es war für beide Teams der erwartet fette Prüfstein, eben ein echter Härtetest. Als Ergebnis könnte man festhalten, das sowohl der TV 01, als auch der TuS, in ihrer Vorbereitung relativ gut in Schuss sind. Der TuS Gehlenbeck, wie erwähnt Bezirksliga-Aufsteiger, in seiner heutigen Verfassung, hätte in der abgelaufenen Saison in der hiesigen Kreisliga sicherlich auch eine der führenden Rollen gespielt. Also nochmal, sehr sehr guter Test für Bohmte, sehr sehr guter Test für Gehlenbeck.