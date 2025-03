Bogens Josef Fisch schließt sich Roding an

In Roding freut man sich auf den inzwischen fünften Sommerneuzugang. „Josef ist ein Spielertyp, der optimal in unser neues sportliches Konzept passt. Schnell, technisch stark, gallig und menschlich überragend sind nur wenige Attribute, die auf Josef zutreffen. Er war schnell von unserem Zukunftskonzept überzeugt und wir sind sehr glücklich, dass er nächste Saison bei uns in den Farben des TB Roding auflaufen wird“, geben die Sportlichen Leiter Jürgen Weigl und Christian Fleischmann zu Protokoll.



Was sagt Fisch selbst zu seinem Wechsel von Bogen nach Roding? „Christian Fleischmann, Jürgen Weigl und Trainer Andreas Klebl haben sich sehr um mich bemüht. Die Gespräche sind äußerst gut verlaufen. Einerseits habe ich richtig Bock, den bevorstehenden Umbruch mit einem Kern der jetzigen Mannschaft sowie jungen und entwicklungsfähigen Spielern zu meistern, andererseits sehe ich für mich persönlich die beste Option, mich weiterzuentwickeln und den nächsten Step zu machen“, nennt Fisch seine Beweggründe für die Zusage in Roding. Außerdem merkt der Jungspund an: „Bedanken möchte ich mich beim TSV Bogen, allen voran bei Mateo Jerkovic, für das Verständnis, im Sommer eine neue Aufgabe angehen zu wollen.“ Vor seinem Engagement beim TB werde sein voller Fokus weiterhin darauf liegen, mit Bogen den Klassenerhalt zu schaffen. „Dafür werde ich alles geben.“



Der in Degernbach bei Bogen wohnende Josef Fisch durchlief die Nachwuchsteams der heimischen JFG Kinsachkickers. Seit 2022 ist er fester Bestandteil des Landesligakaders des TSV Bogen, für den er bislang 66 Punktspiele bestritt (acht Tore). In der laufenden Runde schwankt er unter Coach Heribert Ketterl zwischen Startelf und Einwechslung.



Beim TB 03 Roding bastelt man also weiter eifrig am „Kader der Zukunft“. Fünf Neuverpflichtungen sind fix, weitere sind vor dem finalen Abschluss und werden in naher Zukunft bekanntgeben, sobald offiziell Vollzug gemeldet werden kann. Die sportliche Führung lässt hierzu verlauten: „Wir haben das neue sportliche Konzept für die Zukunft zusammen mit Chefcoach Andreas Klebl akribisch ausgearbeitet. Für dieses spannende Projekt mit jungen und hochtalentierten Jungs, gepaart mit erfahrenen Landesligaspielern, haben wir mit Abstand den besten Trainer der ganzen Region bei uns. Den eingeschlagenen Weg mit einer seriösen Planung und einem klaren Konzept gehen wir unbeirrt weiter“, so Weigl und Fleischmann. Beide hatten nach den negativen Schlagzeilen in der Vorrunde im vergangenen Herbst in einer sehr schwierigen Situation das Ruder bei den Turnern übernommen und setzen seitdem mit Hilfe von alten Weggefährten den neuen Weg in die Tat um.