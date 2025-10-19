Bogen zufrieden, weil Burglengenfeld »Sand im Getriebe« hat

Abschluss des 16. Spieltages in der Landesliga Mitte am Sonntagnachmittag. Der ASV Burglengenfeld und der TSV Bogen trafen zusammen - und trennen sich am Ende ohne Sieger und ohne Tore. Ein Zähler, der beiden Teams nicht wirklich weiter hilft. Denn Epifani, Knauer & Co. verpassen es somit, zu den absoluten Spitzenplätzen der Liga aufzuschließen. Genauso haben Gmeinwieser, Winter & Co. eine große Möglichkeit nicht genutzt - nämlich sind von der gefährlichen Zone entscheidend abzusetzen.

Einzige Besonderheit, die in der Statistik deshalb notiert ist, ist der Platzverweis gegen Gästespieler Niklas Karl. Der 26-jährige Mittelfeldspieler sah eine Viertelstunde vor dem Abpfiff die Gelb-Rote Karte. Eine Unterzahl jedoch, die keine negativen Folgen für den TSV Bogen mehr hatte bzw. die der ASV Burglengenfeld nicht nutzen konnte...

Erkan Kara (Trainer, Burglengenfeld): "Wir haben heute nicht gut gespielt. Zwar hatten wir mehr Ballbesitz, aber am Ende des Tages kommt es drauf an, dieses optische Übergewicht umzumünzen. Das haben wir nicht geschafft! Wir treten derzeit auf der Stelle - Sand im Getriebe aktuell. Von dem her haben wir auch etwas einbüßen müssen, was die Tabellenplatzierung angeht. Gerade bei Kontern war Bogen immer wieder gefährlich. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, dass wir Spiele gewinnen. Aktuell suchen wir etwas nach unserer Form. Ein leistungsgerechtes Unentschieden!"