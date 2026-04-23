Bogen: Trainer und Großteil der Spieler bleiben - 2 Neuzugänge fix Max Bachl-Staudinger bleibt Chefanweiser des Landesligisten +++ Ivan Mukulu Mbangi und Ludwig Weinberger wechseln zum TSV von Thomas Seidl · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Max Bachl-Staudinger setzt sein Trainer-Engagement beim TSV Bogen fort – Foto: Charly Becherer

Der TSV Bogen hat den Klassenerhalt mittlerweile längst in der Tasche und spielt eine richtig gute Frühjahrsrunde. Die Verantwortlichen um Mateo Jerkovic und Kerstin Mente können auch abseits des grünen Rasens positive Nachrichten vermelden. Trainer Max Bachl-Staudinger und Assistenzcoach Michael Schuß machen über den Mai hinaus weiter, der Großteil des Bestandskaders bleibt ebenfalls und zudem gibt es die beiden ersten Neuverpflichtungen.

Unter Ex-Profi Bachl-Staudinger konnten nach der Winterpause in zehn Partien respektable 18 Punkte geholt werden, darunter Teilerfolge bei den Top-Teams Landshut und Seebach. "Max macht einen super Job. Sportlich und menschlich passt das zu 100 Prozent. Deshalb sind wir sehr froh, dass uns er und Co-Trainer Michael Schuß, mit dessen Arbeit wir ebenfalls mehr als zufrieden sind, erhalten bleiben“, freut sich Manager Mateo Jerkovic. Der in Straßkirchen wohnhafte B+-Lizenzinhaber fühlt sich beim TSV Bogen rundum wohl. "Die Jungs ziehen top mit und setzen viel von dem um, was wir vorgeben. Mit den Verantwortlichen ist die Chemie ebenfalls hervorragend und daher war die Verlängerung reine Formsache“, verrät Bachl-Staudinger, der kommende Saison zwei neue Gesichter im Team haben wird.









Vom Ligakonkurrenten TB 03 Roding wechselt der 19-jährige Ivan Mukulu Mbangi , der bei der Klebl-Truppe zu den Leistungsträgern gehört, zu den Rautenstädtern. "Ivan hat bereits im Nachwuchs bei uns gespielt und wohnt in Bogen. Er ist ein großes Talent, von dem wir uns einiges versprechen“, sagt Jerkovic. Zweiter Neuer ist Ludwig Weinberger , den es vom Kreisligisten SC Zwiesel zum Landesligisten zieht. "Ludwig ist ein guter Freund von unserem Spieler Philipp Macht. Er hat bei uns ein Probetraining gemacht und dabei einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Ein junger Offensivspieler, der den Ehrgeiz hat, sich höherklassig durchzubeißen“, informiert Coach Bachl-Staudinger. Für seinen Noch-Klub bestritt der 22-Jährige seit Sommer 2024 39 Kreisliga-Einsätze, bei denen er sich 16-mal in die Torschützenliste eintragen konnte.