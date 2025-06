Bogen: Trainer Ketterl verlängert Vertrag nicht

Heribert Ketterl verlässt den TSV Bogen nach eineinhalb Jahren – Foto: Charly Becherer

Hiobsbotschaft für den TSV Bogen: Der Landesligist muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainerteam machen, denn sowohl Chefanweiser Heribert Ketterl als auch Assistenzcoach Daniel Gnjidic haben dem Verein am Samstag mitgeteilt, ihr Engagement zu beenden. Trainerfuchs Ketterl kam in der Winterpause der Spielzeit 2023/2024 zu den Rautenstädtern und schafft mit dem Team am letzten Spieltag den zwischenzeitlich kaum mehr für möglich gehaltenen Direkt-Klassenerhalt. In der Saison 2024/2025 wechselten sich Licht und Schatten in regelmäßigen Abständen ab. Nach einer sehr ordentlichen Frühjahrsrunde sprang im Endklassement jedoch ein solider zehnter Rang heraus.

"Ich habe mir die Entscheidung alles andere als einfach gemacht und deshalb sehr lange gewartet. Es waren eineinhalb sehr intensive Jahre, in denen wir unsere Ziele erreichen konnten und vor allem in den letzten Monaten einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Dennoch geht es an die Substanz, wenn man ständig gegen den Abstieg kämpfen muss. Deshalb war es meine Ambition, mit der Truppe künftig eine bessere Rolle spielen zu können. Da aus dem aktuellen Team sehr wichtige Säulen wegbrechen, ist das aber wohl kaum realisierbar. Ich habe sehr gerne mit der Mannschaft gearbeitet und auch das Verhältnis zur sportlichen Leitung um Kersten Mente und Mateo Jerkovic sowie Ex-Präsident und Hauptsponsor Franz Hilmer war hervorragend. Bedanken möchte ich mich auch bei den Co-Trainer Günther Zirngibl und Daniel Gnjidic sowie Athletiktrainer Markus Bittner und Torwart-Trainer Manfred Winter. Vor allem Dani hat nach der Winterpause einen sehr guten Job gemacht. Verein und Team wünsche ich nur das Beste", gibt Heribert Ketterl zu Protokoll.









Auch Co-Trainer Daniel Gnjidic macht nicht weiter – Foto: Charly Becherer









Daniel Gnjidic zog sich im vergangenen Spätherbst eine schwere Knieverletzung zu und ob der 26-Jährige überhaupt nochmal gegen das runde Leder treten kann, steht derzeit in den Sternen. "Ich möchte mich beim TSV Bogen und Heri für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. In nächster Zeit möchte ich voll und ganz auf dem Abschluss meines berufsbegleitenden Studiums konzentrieren. Darauf liegt mein Fokus und deshalb kann ich als Co-Trainer nicht mehr weitermachen", informiert der ehemalige Bayernligakicker.







"Wir hätten sehr gerne mit Heri und Dani weitergemacht, müssen ihre Gründe aber akzeptieren. Wir bedanken uns für ihre hervorragende Arbeit und wünschen ihnen alles erdenklich Gute. Die vakante Trainerposition wollen wir schnellstmöglich neu besetzen und sind optimistisch, zeitnah eine gute Lösung präsentieren zu können", erklärt Bogens Sportlicher Leiter Mateo Jerkovic. Heribert Ketterl wird derweil eine Pause vom Vereinsfußball einlegen. "Ich habe genug Aufgaben, bin verantwortlicher Coach für die Juniorinnen-Ostbayernauswahl und zudem in der Trainerausbildung viel unterwegs. Langweilig wird mir daher bestimmt nicht", schmunzelt der ehemalige Übungsleiter der SpVgg Hankofen-Hailing, der aber ein Comeback in der regionalen Szene nicht ausschließt: "Kurzfristig werde ich mit Sicherheit nichts machen. Aber wenn beispielsweise in ein paar Monaten oder im kommenden Jahr eine interessante Anfrage kommt, werde ich mich damit auseinandersetzen."