Bogen stoppt Landshuter Höhenflug - Verfolger-Trio rückt auf!

Und da sagt noch einer, dass die Saison für die SpVgg Landshut bereits gelaufen wäre und der Durchmarsch in die nächst höhere Niederlage nur noch Formsache sei! Von wegen! Denn die Form stimmte in der heutigen Landesliga-Auswärtspartie gegen Kellerkind TSV Bogen so ganz und gar nicht bei den Bezirkshauptstädtern. Mit einer 0:3-Niederlage musste der Klassen-Primus (ab Minute 36 in Unterzahl) am Ende die Segel streichen. Gmeinwieser steuerte für die Bogener gleich zwei Tore bei.
Im direkten Verfolgerduell zwischen der SpVgg Lam und dem TSV Seebach hatten aufgrund der beiden Treffer von Pritzl und Welter die "Osserbuam" nach 90 Minuten die Nase vorne. Gegen den Tabellenletzten Roding hatte der SC Luhe-Wildenau zwar so manche Mühe, konnte sich dann aber doch relativ klar mit 4:1 durchsetzen. Burglengenfeld lag bereits mit 0:2 gegen einen starken Vornbacher Aufsteiger hinten, drehte dann allerdings die Partie noch zu einem 4:2-Auswärtssieg. Die Passauer Vorstädter mussten somit nach sensationellen 25 Monaten ihre bis dato blütenreine Heimserie reißen lassen.
Das Oberpfälzer Aufsteiger-Duell zwischen Tegernheim und Etzenricht endete mit einem 3:3-Unentschieden. Ebenso remisierte der SV Schwandor-Ettmannsdorf gegen den FC Dingolfing - Endstand: 2:2.
Das Spiel aus Sicht von Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Mit der ersten Chance im Spiel gehen wir in Führung - das gelingt uns leider nicht allzu häufig. Die rote Karte für Landshut hat uns natürlich in die Karten gespielt. Dennoch war der Gegner mit einem Mann weniger spielbestimmend. Wir haben aber gut dagegen gehalten, sind defensiv diszipliniert aufgetreten und haben unsere Kontermöglichkeiten optimal genutzt.
Nach den Negativ-Schlagzeilen der letzten Wochen war das heute ein Befreiungsschlag für unsere Mannschaft. Wir hoffen, dass nun ein gewisser Aufwind einkehrt!"
Das Spiel aus Sicht von Max Maier (Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut): "Für uns war das heute ein absolut gebrauchter Tag. Wir konnten von Minute eins an unsere Leistung nicht auf den Platz bringen. Daher handelt es sich um eine verdiente Niederlage - Glückwunsch an Bogen!"
Das Spiel aus Sicht von Erkan Kara (Trainer des ASV Burglengenfeld): "Wir sind sehr happy, dass wir das heutige Spiel gegen eine sehr starke Vornbacher Mannschaft noch gedreht haben. Das war ein brutal harter Brocken. Wir sind nach einem absoluten Sonntagsschuss - aus 30 Metern in den Winkel, direkt Vollspann - in Rückstand geraten. Vornbach hat dann auf 2:0 erhöht, obwohl wir gut in der Partie waren - durch die Beine aus spitzem Winkel, unhaltbar für unseren Keeper.
In der Folge haben wir nicht aufgegeben, sind drangeblieben - großen Respekt an meine Jungs! Wir haben gewusst, dass es heute nur über den Faktor Arbeit geht, über die Laufbereitschaft und über die Zweikämpfe, haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen, unmittelbar nach der Halbzeit, haben super gepresst. Das Momentum haben wir auf unsere Seite gezogen, doch es war noch ein sehr hartes Stück Arbeit. Nach unserem 4:2 war beim Gegner etwas die Luft raus, aber: Das ist eine richtig gute Truppe, die brutal unangenehm zu bespielen ist. Es war Zweikampf pur über 90 Minuten, ich bin sehr stolz auf mein Team."
Das Spiel aus Sicht von Markus Hofbauer (Teammanager Luhe-Wildenau): "Es war ein hart verdienter Sieg gegen eine sehr gute Mannschaft, die uns alles abverlangt hat. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten mit Ball, traten jedoch sehr effektiv vorm Tor auf und haben leidenschaftlich verteidigt. Deswegen ist der Sieg am Ende auch verdient, wobei Roding alles andere als enttäuscht hat."
Das Spiel aus Sicht von Lams Trainer Lorenz Kowalski: "Nach zirka 30 ausgeglichenen Minuten konnten wir die Partie vor dem Halbzeitpfiff auf unsere Seite ziehen: Wir haben dabei aus drei richtig guten Chancen zwei Tore gemacht. Der Grundstein für den 2:0-Heimsieg war dennoch die absolut gute Defensivarbeit unserer Mannschaft."
Das Spiel aus Sicht von Andreas Wendl (Spielertrainer des SV Etzenricht): "Dass wir vor der Halbzeit nur 3:2 hinten liegen, hat den Weg zum späteren Spielverlauf bestimmt. Ein völlig verrücktes Spiel, selten habe ich so verschiedene Hälften erlebt. Im ersten Abschnitt waren wir völlig unterirdisch unterwegs, Tegernheim hatte uns regelrecht an die Wand gespielt. Alles lief schief was schiefgehen kann - und wir haben bis zum Seitenwechsel einen rabenschwarzen Tag erlebt.
Für die zweiten 45 Minuten haben wir dann umgestellt und eine ganz andere Mannschaft präsentiert. Wir sind in der Folge willensstark aufgetreten, haben guten Fußball gespielt und total verdient zum 3:3 aufgeholt. Am Ende war sogar noch mehr drin. Mit Blick auf meine freundschaftlich verbundenen beiden Trainerkollegen und Ex-Mannschaftskameraden Michael Fischer und Thomas Schneider bin ich mit dem heutigen Remis dennoch zufrieden."
Das Spiel aus Sicht von Dingolfings Trainer Thomas Seidl: "Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht, sind aber dennoch etwas enttäuscht, weil wir bis zur 87. Minute mit 2:1 vorne gelegen sind. Unterm Strich geht das Ergebnis aber in Ordnung, weil beide Teams gute Phasen hatten, wenngleich wir ein leichtes Chancenplus verbuchen konnten. Auf alle Fälle war es gegenüber der Vorwoche eine positive Reaktion - und ich bin gespannt, wie wir uns im kommenden Heimspiel gegen Bad Kötzting präsentieren werden."