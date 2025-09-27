Bogen stoppt Landshuter Höhenflug - Verfolger-Trio rückt auf!

Und da sagt noch einer, dass die Saison für die SpVgg Landshut bereits gelaufen wäre und der Durchmarsch in die nächst höhere Niederlage nur noch Formsache sei! Von wegen! Denn die Form stimmte in der heutigen Landesliga-Auswärtspartie gegen Kellerkind TSV Bogen so ganz und gar nicht bei den Bezirkshauptstädtern. Mit einer 0:3-Niederlage musste der Klassen-Primus (ab Minute 36 in Unterzahl) am Ende die Segel streichen. Gmeinwieser steuerte für die Bogener gleich zwei Tore bei.

Im direkten Verfolgerduell zwischen der SpVgg Lam und dem TSV Seebach hatten aufgrund der beiden Treffer von Pritzl und Welter die "Osserbuam" nach 90 Minuten die Nase vorne. Gegen den Tabellenletzten Roding hatte der SC Luhe-Wildenau zwar so manche Mühe, konnte sich dann aber doch relativ klar mit 4:1 durchsetzen. Burglengenfeld lag bereits mit 0:2 gegen einen starken Vornbacher Aufsteiger hinten, drehte dann allerdings die Partie noch zu einem 4:2-Auswärtssieg. Die Passauer Vorstädter mussten somit nach sensationellen 25 Monaten ihre bis dato blütenreine Heimserie reißen lassen.

Das Oberpfälzer Aufsteiger-Duell zwischen Tegernheim und Etzenricht endete mit einem 3:3-Unentschieden. Ebenso remisierte der SV Schwandor-Ettmannsdorf gegen den FC Dingolfing - Endstand: 2:2.