Bogen schafft Fakten: Schuß bleibt bis zum Winter Chefanweiser

"Diese Entscheidung hat selbstverständlich Gründe. Zum einen macht es Michi richtig gut und hat in der Mannschaft ein sehr hohes Standing. Er ist ein Typ, den man einfach mögen muss und für den eine Mannschaft alles auf den Platz lässt. Zum anderen wollen wir einfach in aller Ruhe und Sorgfalt einen neuen Trainer finden, der hundertprozentig zu uns passt. Wir haben nun ausreichend Zeit, um einen geeigneten Mann für uns zu gewinnen", informiert Mateo Jerkovic, der beim TSV Bogen sportlicher Leiter und Spieler ist.







Gemeinsam mit Kapitän Patrick Fuchs wird der 28-Jährige Schuß unterstützen. Der Oberpfälzer, der früher als Spieler unter anderem beim ASV Cham II aktiv war, kam im Sommer als Co-Trainer von Gallmaier zu den Rautenstädten. Dank eines 3:0-Coups gegen Spitzenreiter SpVgg Landshut und des ungefährdeten 2:0-Auswärtserfolgs beim Neuling FC Teisbach hat sich die Stimmungslage bei Winter, Faber, Gmeinwieser & Co. schlagartig geändert. "Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Durch die beiden Siege ist das Selbstvertrauen zurück und wir können den kommenden Aufgaben deutlich positiver entgegenblicken. Allerdings muss uns bewusst sein, dass noch lange nichts erreicht ist und wir weiter hart arbeiten müssen. Wenn wir nicht 100 Prozent bringen, wird es nämlich nicht reichen, um in der Landesliga Spiele zu gewinnen", mahnt Jerkovic. Am Samstag (Anstoß: 17 Uhr) kreuzt der FC Dingolfing zum Niederbayern-Derby in Bogen auf.





