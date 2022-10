Bogens Co-Spielertrainer Balthasar Sabadus hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen – Foto: Stefan Ritzinger

Bogen muss an den Roten Steg - Seebach vs. Lam 16. Spieltag: Waldkirchen gastiert in Straubing +++ Lösbare Hausaufgaben für Hauzenberg und Deggendorf

Am vorletzten Hinrundenspieltag der Landesliga Mitte kommt es bereits am Freitagabend zum Niederbayern-Derby zwischen dem mittlerweile bereits abgeschlagenen Schlusslicht VfB Straubing und dem TSV Waldkirchen. Ebenfalls unter Flutlicht muss der TSV Bogen beim Rangzweiten 1. FC Bad Kötzting ran. Am Samstag-Nachmittag hat Spitzenreiter TSV Seebach die SpVgg Lam zu Gast. Der FC Sturm Hauzenberg geht als klarer Favorit in den Vergleich mit dem FC Tegernheim und auch die SpVgg GW Deggendorf steht gegen die SpVgg Pfreimd vor einer heiklen, aber machbaren Hausaufgabe. Als Außenseiter reist die SpVgg Osterhofen zum SV Ettmannsdorf-Schwandorf.





Uwe Wölke (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "Bogen ist eine gut organisierte und spielstarke Mannschaft, die in der unteren Tabellenregion definitiv nichts verloren hat. Mit dem Sieg in Lam dürfte auch das Selbstvertrauen des TSV wieder gestiegen sein und daher stellen wir uns auf ein ganz hartes Stück Arbeit ein. Wir haben jedoch ein Heimspiel und das wollen wir selbstverständlich für uns entscheiden."



Personalien: Neu im Verletztenlager ist Jeremias Burkhardt. Noch fraglich ist das Mitwirken von Basti Irrgang.











Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): "Das Spiel in Bad Kötzting ist natürlich ein Highlight, auf das wir uns freuen. Kötzting ist Favorit und spielt aktuell sehr erfolgreichen Fußball. Wir müssen uns auf einen unfassbar ekeligen Gegner einstellen, gegen den wir mit einer robusten Spielweise bestehen wollen. Wir werden uns nicht verstecken und wollen ein gutes Spiel machen. "



Personalien: Co-Spielertrainer Balthasar Sabadus hat sich beim Auswärtssieg in Lam einen Muskelfaserriss zugezogen und wird seinen Farben deshalb in den nächsten Partien fehlen. Auch Simon Moosbauer hat sich verletzt und reiht sich in die mittlerweile durchaus lange Ausfallliste ein. Zudem steht Makamba Sidibe auf der Kippe. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Tobias Gayring, der am Fuße des Ossers bereits ein Kurz-Comeback geben konnte. Wieder dabei ist Kapitän Lukas Käufl, der in Lam urlaubsbedingt fehlte.









Gregor Mrozek (Trainer VfB Straubing): "Unser Ziel ist es natürlich, im Heimspiel gegen Waldkirchen etwas Zählbares zu holen. Wir werden wieder versuchen, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Kampf und Einsatz zu punkten. Aber es wird definitiv nicht einfach werden."



Personalien: Kingsley Omovie, Florian Hasanaj, Marlon Nicklas, Arber Zeciri und Hikmat Abdulazeez fallen aus. Eventuell wird der wochenlang verletzt gewesene Co-Spielertrainer Tsvetan Antov erstmals wieder im Kader stehen.





Anton Autengruber (TSV Waldkirchen): "Ein Dreier in Straubing würde uns mit einem Blick auf die Tabelle natürlich sehr gut tun. Wir müssen hinten wieder die Null halten, uns gegenüber dem Spiel gegen Deggendorf aber auch offensiv wieder besser präsentieren."



Personalien: Wohl länger fehlen wird den Waidlern der sich zuletzt leistungsmäßig deutlich im Aufwind befindliche Angreifer Thomas Pilsl.







Mario Albert (Trainer SV Ettmannsdorf-Schwandorf): "Wir wollen unseren Aufwärtstrend bestätigen und weiter in der Spitzengruppe dabei bleiben. Daher zählt für uns gegen Osterhofen nur ein Heimdreier."



Personalien: Ein paar Spieler waren während der Woche krank. Wie das Aufgebot letztendlich aussehen wird, entscheidet sich vermutlich erst am Spieltag. Sicher nicht dabei ist Tobias Wiesner.







Christian Dullinger (Trainer SpVgg Osterhofen): "Ohne Mirza Hasanovic wird es ganz schwierig. Man hat gegen Hauzenberg deutlich gesehen, dass wir keine Häuptlinge auf dem Platz haben, und diese Verantwortung auf mehreren Schulter verteilt werden müsste. Aber bis dato sind noch wenige gefunden worden, die in diese Rolle schlüpfen können und wollen. Zuhause haben wir einfach zu viele Gesichter. Da ist wohl der Druck, den sich die Mannschaft selber macht, weil sie einfach daheim glänzen möchte, zu groß. Auswärts ist das für uns ein bisschen einfacher."





Personalien: Die Herzogstädter müssen ohne Clirim Ndrecaj, Armin Mesic, Andreas Gerlsberger und Mirza Hasanovic auskommen.





Alexander Geiger (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Unsere letzten Leistungen und Ergebnisse waren richtig gut. Daheim gegen Tegernheim zählt für uns nur ein Sieg, um unsere vielversprechende Position weiter zu festigen. Der Gegner ist schwer einzuschätzen, weil er sehr unkonstant ist. Wer aber gegen Fortuna Regensburg dicht vor einem Punktgewinn stand, ist auf keinen Fall zu unterschätzen."



Personalien: Den Staffelberger steht das gleiche Aufgebot wie beim souveränen Auswärtserfolg in Osterhofen zur Verfügung.









Andre Kleinknecht (Trainer FC Tegernheim): "Selbstredend sind wir auch in diesem Auswärtsspiel Außenseiter. Wir treffen auf einen körperlich starken und erfahrenen Gegner."



Personalien: Kapitän Maximilian Wasmeier ist im Urlaub. Wegen Verletzungen fehlen Tobias Schwarzmeier, Michael Ederer, Tobias Rieger, Jason Sarajlic und Daniele Luggisi.



Die SpVgg GW Deggendorf um Christoph Szili (li.) und Roman Artemuk peilt gegen die Spvgg Pfreimd einen Heimdreier an – Foto: Harry Rindler









Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Wir sind bislang mehr als im Soll und wollen weiter konstant punkten. Daheim gegen Pfreimd möchten wir gewinnen, aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Der Gegner hat zuletzt nicht nur Seebach geschlagen, sondern aus den letzten sechs Partien beachtliche zehn Zähler geholt. Um erfolgreich zu sein, brauchen wir eine gute Leistung."



Personalien: Die Spielerdecke beim Neuling ist derzeit dünn. Neben den zahlreichen Langzeitausfällen muss dieses Mal auch Kapitän Niklas Hauner ersetzt werden. Der zuletzt fehlende Co-Spielertrainer Michael Faber ist wieder im Kader. Ob Dominik Schmöller und Noah Hartl einsatzbereit sind, wird sich erst kurzfristig klären.







Stefan Mohaupt (Abteilungsleiter SpVgg Pfreimd): "Unser Selbstbewusstsein ist nach den Siegen in Bogen und gegen Seebach deutlich gestiegen und dementsprechend erwartungsfroh reisen wir nach Deggendorf. Wir wollen unsere letzten Leistungen bestätigen und erneut punkten. Der Gegner hat aber mit Artemuk einen absoluten Top-Stürmer in seinen Reihen und ist zweifellos der Favorit."





Personalien: Stefan Schießl und Felix Brendel müssen weiterhin passen, ansonsten sind alle Mann an Bord.









Manfred Stern (Trainer TSV Seebach): "Die Niederlage gegen Pfreimd ist abgehakt, gegen Lam müssen wir es wieder wesentlich besser machen. Der Gegner hat ein paar richtig gute Individualisten im Team und entsprechend Qualität im Kader. Wir wollen daheim unser Spiel durchbringen und drei Punkte holen."



Personalien: Dominik Hauner, Tobias Biermeier, Pepe Warminski, Florian Weber und der für zwei Partien gesperrte Alexander Heindl stehen dem Spitzenreiter nicht zur Verfügung.







Michael Vogl (Sportlicher Leiter SpVgg Lam): "Die Rollen sind klar verteilt: Beim Tabellenführer sind wir der eindeutige Außenseiter. Nach der unnötigen Heimpleite gegen Bogen werden wir aber versuchen, für eine Überraschung zu sorgen und uns bestimmt nicht kampflos geschlagen geben."





Personalien: Simon Loderbauer und Daniel Gschwendtner sind zwar wieder zurück aus dem Urlaub, dafür fällt mit Alexander Vogl ein wichtiger Defensivmann vermutlich bis zur Winterpause aus. Weiter außer Gefecht sind außerdem Innenverteidiger Zdenek Becka sowie der beruflich unabkömmliche Dominik Frisch. Ungewiss sind die Einsätze der beiden Kaderspieler Jonas Freimuth und Sandro Pittoni.