Bogens Spielführer Lukas Käufl plagt sich mit einer Knöchelverletzung herum – Foto: Stefan Ritzinger

Bogen mit Sorgen - Bad Kötzting kann Klassenerhalt eintüten Im Nachholspiel gibt es bei den Hausherren personelle Sorgen, dennoch soll gepunktet werden Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Bad Kötzting Bogen

Die Spielzeit 2025/2026 bleibt für den TSV Bogen eine echte Achterbahnfahrt. Nach einem starken Frühjahrsstart mussten sich Sigl, Dietl & Co. vor Wochenfrist mit einem enttäuschenden 0:0-Remis gegen Tabellennachzügler SpVgg GW Deggendorf und verspielten im darauffolgenden Match beim SC Luhe-Wildenau in der Schlussphase eine 2:0-Führung - Endstand 2:4! Am Dienstag (Anstoß 19 Uhr) kreuzt nun der 1. FC Bad Kötzting in der Rautenstadt auf, der am Freitagabend mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Spitzenreiter FC Sturm Hauzenberg aufhorchen ließ und kurz vor dem Klassenerhalt steht. Mit einem weiteren Dreier würden die Rot-Blauen die ominöse 40-Punkte-Marke, die gleichbedeutend mit dem Ligaverbleib sein dürfte, knacken.

"Wir haben 80 Minuten ein Top-Auswärtsspiel gemacht. Was in der Schlussphase passiert ist, war aber wie in einem schlechten Film", seufzt Bogens Coach Heribert Ketterl, dem vor allem eine Aktion immer noch erzürnt: "Nach einer Attacke an Tobias Gayring hätten wir beim Spielstand von 2:0 einen Elfmeter bekommen müssen. Das war glasklar. Zu allem Überfluss hat sich Tobi bei dieser Szene am Sprunggelenk verletzt und wird wohl - vielleicht sogar länger - ausfallen." Der Offensivmann ist aber nicht das einzige Sorgenkind. Kapitän Lukas Käufl kam zwar in der Nord-Oberpfalz in den Schlussminuten als Joker ins Spiel, war aber stark gehandicapt. "Lugge hat es gegen Deggendorf ebenfalls am Knöchel erwischt. Er hat große Probleme und hinter seinen Einsatz steht ein sehr dickes Fragezeichen", verrät Ketterl, der zudem Verteidiger Mateo Jerkovic angeschlagen vom Feld nehmen musste.













Der in den vergangenen beiden Partien krankheitsbedingt fehlende Jonas Gmeinwieser wird gegen seinen Ex-Klub - wenn überhaupt - nur eine Option für einen Kurzeinsatz sein. Hoffnung besteht, dass der in Oberwildenau wegen Leistenproblemen pausierende Patriock Fuchs wieder an Bord ist. Definitiv nicht zur Verfügung steht Keeper Jonathan Altmeier. Weiterhin fehlen Mittelfeld-Antreiber Michael Kraskov, Allrounder Daniel Gnijdic und Langzeitausfall Jakob Meier. "Kötzting ist gut drauf und hat vor allem eine starke Offensive. Trotz aller Probleme wollen wir nicht leer ausgehen und den Abstand zur Relegationszone vergrößern. Hoffnung macht uns, dass wir in den letzten beiden Duellen gegen den FCK gut gespielt haben und gewinnen konnten."





Die Pfingstrittstädter sind 2025 noch ungeschlagen, konnten aus vier Matches respektable acht Zähler verbuchen. Wenn die Rot-Blauen nach dem Coup gegen Hauzenberg erneut voll punkten können, sind die letzten (kleinen) Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. "Nach dem wichtigen Heimdreier fahren wir mit Selbstbewussten nach Bogen. Dort wird es sicher ein ganz anderes Spiel, auf das wir uns einstellen werden. Bogen stellt eine erfahrene Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Wir streben zumindest den obligatorischen Auswärspunkt an", verrät Bad Kötztings Coach Konrad Früchtl, der dieses Vorhaben ohne Jeremias Burkhardt, Quirin Huber, Tobias Hanninger und Sebastian Benesch in Angriff nehmen muss.