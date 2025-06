Bogen-Leitwolf Käufl wechselt zu Regionalligist Hankofen

"Die Anfrage von Hankofens sportlichem Leiter Richard Maierhofer kam im Februar. Zu dieser Zeit habe ich bereits überlegt, was ich zur neuen Saison mache. Es ist mir sehr schwergefallen, den TSV Bogen zu verlassen. Mein Heimatverein hat mir viel gegeben und wir haben gemeinsam einiges erlebt. Aber Regionalliga-Fußball in Hankofen hat natürlich einen großen Reiz. Der Verein ist sehr gut organisiert, zählt zu Niederbayerns Aushängeschildern und ist dennoch ein familiärer Klub. Die Stimmung bei Heimspielen sucht ebenso ihresgleichen. Ich will meine Grenzen austesten und wissen, ob ich auf diesem Niveau bestehen kann”, erklärt Lukas Käufl.





“Lukas ist ein körperlich robuster Charakterspieler, der immer seine Tore gemacht hat. Er hat sich von der Jugend raus auf Anhieb in der Bayernliga behaupten können. Im Laufe der Zeit hat er weiter dazugelernt und nun wollte er sich nach langen Jahren in Bogen verändern. In den Gesprächen war auch sein unbedingter Wille jederzeit herauszuhören. Darauf kommt es uns bei den Neuzugängen nach wie vor besonders an. Wir können von den Bedingungen her nicht mit den Würzburger Kickers oder anderen Top-Vereinen der Regionalliga Bayern konkurrieren, aber wir können Spieler mit großer Opferbereitschaft verpflichten”, sagt Richard Maierhofer, Hankofens sportlicher Leiter.