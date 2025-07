Bogen legt nach und verpflichtet Torjäger Knauer

Der TSV Bogen hat personell nochmal nachgebessert und kann zwei Transfers bekanntgeben. Zudem hat der Klub einen Co-Trainer verpflichtet. Neuer Assistenzcoach von Peter Gallmaier ist Michael Schuß , der aus dem Landkreis Cham vom DJK-SV Rettenbach kommt. Der 33-Jährige gehörte dort - gemeinsam mit TSV-Kicker Patrick Fuchs - dem Trainerstab der Damenmannschaft an und nimmt nun beim Landesligisten seine erste höherklassige Aufgabe in Angriff.

"Der Kontakt zu Michael ist über Patrick Fuchs zustande gekommen. Die Gespräche waren gut, das hat sofort einwandfrei gepasst. Er ist sehr motiviert und wird unseren Cheftrainer, der derzeit im Urlaub weilt und von Michael vertreten wird, tatkräftig unterstützen", berichtet Bogens Sportlicher Leiter Mateo Jerkovic.







Nach den Abgängen der Offensiv-Leistungsträger Lukas Käufl, Tobias Gayring und Michael Dietl bestand in der Angriffsreihe akuter Handlungsbedarf. Die Verantwortlichen konnten mit Florian Knauer einen Goalgetter verpflichten, der mit 25 Saisontreffern maßgeblichen Anteil an der Kreisliga-Meisterschaft des BSC Regensburg hatte. Auch in der Landesliga hat der 29-Jährige schon ausreichend Erfahrung gesammelt. In 69 Partien gelangen den Mittelstürmer 22 Tore. "Florian bringt Erfahrung und Qualität mit .Das sind zwei Eigenschaften, die uns gut tun, zumal wir einen relativ jungen Kader haben", sagt Jerkovic.







Mit dem 41-Jährigen Mario Sraga verpflichteten die Rautenstädter zudem einen routinierten Backup-Keeper. Der Kroate war zuletzt beim A-Klassisten SV Falkenfels aktiv und stand zuvor beim mittlerweile aufgelösten Croatia Straubing im Kasten. Erforderlich wurde die Verpflichtung durch den Umstand, dass Simon Weinzierl wegen einer Hüftoperation für den Rest des Jahres ausfallen wird. "Mario kennt seine Rolle und wird hinter Jonathan Altmeier unsere Nummer zwei sein. Wir sind froh, dass wir diese Baustelle noch beheben konnten", sagt Jerkovic, der die Planungen noch nicht abgeschlossen hat: "Ein, zwei Spieler würden wir gerne noch verpflichten."