Bogen klärt Trainerfrage: Peter Gallmaier macht´s

Nur ein paar Tage nach der Rückzugsverkündung von Heribert Ketterl kann der TSV Bogen einen neuen Coach präsentieren: Peter Gallmaier übernimmt das Landesliga-Team der Rautenstädter. Der 57-jährige B+-Lizenzinhaber betreute in den vergangenen drei Spielzeiten den SV Auerbach, mit dem er 2023 Kreisliga-Vizemeister wurde. Höherklassige Trainererfahrung sammelte der Natternberger bereits beim 1. FC Bad Kötzting, den er zwischen 2014 und 2017 drei Jahre lang in der Bayern- und Landesliga anleitete.

"Nach drei wundervollen Jahren bei einem Top-Verein wie dem SV Auerbach hatte ich mich eigentlich auf eine Pause eingestellt und wollte die fußballfreie Zeit genießen. Wenn man allerdings ein Fußball-Herz hat und ein Angebot von einem etablierten Landesligisten bekommt, gibt es wenig zu überlegen. Wir haben uns am Montag getroffen und am Mittwoch haben wir uns auf eine Zusammenarbeit verständigt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mir ein positives Gefühl vermittelt, dass die Konstellation passen wird", berichtet Gallmaier, der aber nicht blauäugig an die Aufgabe herangeht: "Es ist ein ordentlicher Spielerkern vorhanden, aber ein, zwei weitere Verstärkungen würden uns sehr gut tun, zumal auch die Kaderbreite noch nicht ganz optimal ist. Die Aufgabe wird nicht einfach. Trotzdem bin ich überzeugt, mit den Jungs eine zufriedenstellende Saison spielen zu können und dafür werde ich meinen ganzen Ehrgeiz reinstecken."







Bogens sportlicher Leiter Mateo Jerkovic ist erleichtert, dass man die vakante Übungsleiter-Position nach der Ketterl-Absage sehr schnell wieder mit einem kompetenten Coach besetzten konnte: "Wir sind sehr glücklich, dass uns Peter sehr schnell sein Ja-Wort gegeben hat. Er zählt zu den namhaftesten Trainern in der Region und bringt sehr viel Erfahrung mit. Mit seiner geradlinigen Art hat er uns auf Anhieb begeistert und wir sind überzeugt, mit ihm einen sehr guten Griff gemacht zu haben." Der Verein befindet sich noch nach der Suche nach einem Assistenzcoach. Auch die Installation eines spielenden Co-Trainers wäre für die Verantwortliche eine interessante Option.







Vollzug kann man auch in der Personalie Alexander Knipf vermelden. Der junge Mittelfeldakteur kommt vom Bezirksliga-Absteiger FSV Landau zu den Rautenstädtern. "Alexander kommt aus der Region und hat mit seinen 21 Jahren schon über 70 Bezirks- und Landesligaspiele bestritten. Ein richtig guter junger Spieler, der noch Entwicklungspotenzial hat", meint Jerkovic.