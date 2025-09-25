Der TSV Bogen steckt erneut im Landesliga-Abstiegskampf – Foto: Charly Becherer

Bogen: Kein Stress bei Trainersuche - ohne Übungsleiter gegen Landshut Die Rautenstädter nehmen Gespräche mit potenziellen Kandidaten erst in der kommenden Woche auf +++ Interimscoach Michael Schuß fehlt gegen Tabellenführer Landshut aus privaten Gründen Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Mitte SpV Landshut Bogen

Beim TSV Bogen war und ist seit ein paar Tagen einiges los. Nach dem Rücktritt von Peter Gallmaier befindet sich der Tabellenfünfzehnte der Landesliga Mitte auf Trainersuche, die der Klub allerdings relativ entspannt in Angriff nimmt. "Wir werden definitiv keinen Schnellschuss machen, es muss hundertprozentig passen. Es gibt den einen oder anderen Kandidaten und in der kommenden Wochen wird es erste Gespräche geben", verrät Bogens Sportlicher Leiter Mateo Jerkovic.

Vom Gallmaier-Rückzug war man im TSV-Lager komplett überrascht. "Für uns kam das völlig unerwartet, weil es vorher diesbezüglich überhaupt keine Anzeichen gab. Wir hätten gerne längerfristig mit Peter zusammengearbeitet, müssen seine Entscheidung aber akzeptieren", sagt Jerkovic. Bis auf Weiteres wird der bisherige Assistenzcoach Michael Schuß auf der Kommandobrücke stehen. Der Rettenbacher ist aber am Samstag privat verhindert, so dass sich das Team mehr oder weniger selbst coachen wird. "Wir müssen das am Samstag als Mannschaft hinbekommen", erklärt Jerkovic, der die Rollen für das Duell gegen den souveränen Spitzenreiter klar verteilt sieht: "Wir sind krasser Außenseiter und zutrauen tun uns wohl nur die größten Optimisten etwas. Nach den enttäuschenden Leistungen in den letzten Partien stehen wir in der Pflicht, zumindest in Sachen Einsatz- und Laufbereitschaft alles reinzuhauen. Vielleicht ist Landshut in unserer Situation sogar genau der richtige Gegner."







Sa., 27.09.2025, 17:00 Uhr TSV Bogen Bogen SpVgg Landshut SpV Landshut 17:00 PUSH