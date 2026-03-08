Bogen holt Dreier und verschärft Kosovas Abstiegssorgen

Die Kicker des TSV Bogen hatten allen Grund zum Jubeln: Beim Tabellenschlusslicht FC Kosova Regensburg feierten die Niederbayern einen wichtigen Auswärtserfolg. – Foto: Charly Becherer

Nachdem die restlichen Spiele der Liga bereits am Samstag absolviert worden waren, gehörte die Bühne am Sonntagnachmittag dem FC Kosova Regensburg und dem TSV Bogen. Die Niederbayern nutzten diese und landeten mit einem 3:1- Auswärtssieg den nächsten Big Point im Abstiegskampf, während sich die Krise der Oberpfälzer weiter zuspitzt.



Eine Woche nach dem Auftaktsieg gegen den FC Tegernheim gewann die Elf von Max Bachl- Staudinger auch am Regensburger Weinweg und verschaffte sich damit im Abstiegskampf weiter Luft. Für die Gastgeber setzte es dagegen nach dem 1:7-Debakel in Bad Kötzting den nächsten empfindlichen Rückschlag.



Bereits Mitte der ersten Halbzeit brachte Jakob Schötz die Gäste in Führung, die ihren Vorsprung bis zur Pause souverän verteidigten. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 70. Minute, ehe Joker Michael Faber kurz nach seiner Einwechslung auf 0:2 erhöhte. Zwar keimte beim FC Kosova nochmals Hoffnung auf, als Lavdrim Zeciri drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 1:2 verkürzte. In der Nachspielzeit blieben die Oberpfälzer ohne die erhoffte Schlussoffensive und kassierten stattdessen den endgültigen Wirkungstreffer: Florian Knauer verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:3-Endstand und erzielte damit bereits seinen achten Saisontreffer.





Während sich der TSV Bogen damit vorerst auf elf Punkte vom ersten Abstiegsrelegationsplatz absetzen konnte, bleibt die Lage beim FC Kosova Regensburg äußerst brenzlig. Als Schlusslicht der Tabelle beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer zehn Punkte, auf die Relegationsplätze sind es jedoch nur zwei Zähler.



Die Stimmen zum Spiel:









Lum Gashi (Sportlicher Leiter Kosova Regensburg): "Im Vergleich zum Spiel in Bad Kötzting war das leistungstechnisch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, kassieren aber zwei Tore, die jeweils aus dem Nichts fallen. Trotzdem sind wir zurückgekommen, haben den Anschluss erzielt und das Spiel nochmal spannend gemacht. Mit etwas mehr Glück wäre gegen Bogen mehr drin gewesen."



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Es war sicher kein schönes Spiel, was vor allem an den schwierigen Platzverhältnissen lag. Entscheidend war für uns aber, dass wir die drei Punkte geholt und damit unser Ziel von sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen erreicht haben. Mentalität und Charakter waren einwandfrei. Nach dem Anschlusstreffer hätte es zwar nochmal eng werden können, aber wir haben kaum noch etwas zugelassen und über die Einwechselspieler letztlich das Spiel entschieden. Jetzt geht es in die englische Woche, da müssen wir schauen, dass wir gut durchkommen und die Spielzeiten auch etwas verteilen."