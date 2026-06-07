Bogen holt Allrounder Gnjidic und einen interessanten Kicker aus Mainz

Daniel Gnjidic ist ein Fußballer mit großem Potenzial, der nicht umsonst in verschiedenen U-Mannschaften des SSV Jahn Regensburg zu den Leistungsträgern zählte und als ganz junger Kicker von der SpVgg Hankofen-Hailing verpflichtet wurde. Doch die Laufbahn des inzwischen 27-Jährigen war permanent von längeren Verletzungspausem geprägt und Gnjidic konnte sein Potenzial deshalb selten dauerhaft unter Beweis stellen. Nach einer längeren Pause feierte der vielseitig einsetzbare Kicker im Frühjahr sein Comeback beim Kreisligisten DJK SB Straubing und will sich nun nochmal in der Landesliga beweisen. Gnjidic wechselt ein zweites Mal zum TSV Bogen, für den er im Herbst 2024 15 Landesliga-Einsätze absolvierte und dann ein halbes Jahr unter dem damaligen Übungsleiter Heribert Ketterl als Co-Trainer fungierte.
Zudem verstärkt Maik Geuder die Rautenelf ab Mitte Juli. Den 22-jährige Rheinländer zieht es mit seiner Freundin, die einen Vertrag beim Volleyball-Zweitligateam NawaRo Straubing unterschrieben hat, in die Region. Bei seiner letzten Station war der Neu-Bogener beim Landesligisten SVW Mainz aktiv.
"Daniel ist in Bogen verwurzelt und hat viele Freunde im Team. Leider haben ihm Verletzungsprobleme in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen, seit ein paar Monaten ist er aber beschwerdefrei. Wenn er fit bleibt, wird er uns definitiv weiterhelfen, zumal er auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Er versteht Fußball und ist ein cooler Typ. Wir freuen uns, dass Dani sich für eine Rückkehr zum TSV Bogen entschieden hat", nimmt Bogens Coach Max Bachl-Staudinger Stellung zur Gnjidic-Rückkehr.