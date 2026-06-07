Bogen holt Allrounder Gnjidic und einen interessanten Kicker aus Mainz Den ehemaligen Bayernliga-Kicker zieht es zurück zum Landesligisten TSV Bogen, der sich zudem über einen unerwarteten Defensiv-Zugang freuen darf von Thomas Seidl · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Daniel Gnjidic greift nochmal beim TSV Bogen an – Foto: Stefan Ritzinger

Daniel Gnjidic ist ein Fußballer mit großem Potenzial, der nicht umsonst in verschiedenen U-Mannschaften des SSV Jahn Regensburg zu den Leistungsträgern zählte und als ganz junger Kicker von der SpVgg Hankofen-Hailing verpflichtet wurde. Doch die Laufbahn des inzwischen 27-Jährigen war permanent von längeren Verletzungspausem geprägt und Gnjidic konnte sein Potenzial deshalb selten dauerhaft unter Beweis stellen. Nach einer längeren Pause feierte der vielseitig einsetzbare Kicker im Frühjahr sein Comeback beim Kreisligisten DJK SB Straubing und will sich nun nochmal in der Landesliga beweisen. Gnjidic wechselt ein zweites Mal zum TSV Bogen, für den er im Herbst 2024 15 Landesliga-Einsätze absolvierte und dann ein halbes Jahr unter dem damaligen Übungsleiter Heribert Ketterl als Co-Trainer fungierte.



Zudem verstärkt Maik Geuder die Rautenelf ab Mitte Juli. Den 22-jährige Rheinländer zieht es mit seiner Freundin, die einen Vertrag beim Volleyball-Zweitligateam NawaRo Straubing unterschrieben hat, in die Region. Bei seiner letzten Station war der Neu-Bogener beim Landesligisten SVW Mainz aktiv.

"Daniel ist in Bogen verwurzelt und hat viele Freunde im Team. Leider haben ihm Verletzungsprobleme in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen, seit ein paar Monaten ist er aber beschwerdefrei. Wenn er fit bleibt, wird er uns definitiv weiterhelfen, zumal er auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Er versteht Fußball und ist ein cooler Typ. Wir freuen uns, dass Dani sich für eine Rückkehr zum TSV Bogen entschieden hat", nimmt Bogens Coach Max Bachl-Staudinger Stellung zur Gnjidic-Rückkehr.







"Es war unmittelbar nach meinem Comeback bei der DJK nicht meine Absicht, so schnell wieder in den höherklassigen Bereich zu wechseln. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich - wenn es körperlich passt und ich es mir zutraue - den Schritt wieder wagen möchte. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich aktuell wieder in der Verfassung bin, in der ich mir die Landesliga zutraue, da ich vor einem Jahr noch überhaupt nicht wusste, ob ich überhaupt wieder kicken kann. Priorität Nummer eins wird sein, den Körper wieder auf die Intensität und das Niveau zu gewöhnen sowie zu schauen, dass ich fit bleibe. Wenn das so bleibt, dann sollte es funktionieren", glaubt Gnjidic.















Maik Geuder traut der TSV-Chefanweiser ebenfalls einiges zu: "Dieser Transfer hat sich zufällig ergeben. Er hat zum Ende der letzten Saison einmal bei uns mittrainiert und dabei einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Er kann im Defensivbereich variabel eingesetzt werden und ist ein sehr sympathischer Junge."