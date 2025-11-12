Bogen braucht Punkte - Vornbach kann auf Platz 4 springen

Die einen wollen im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzen, die anderen können relativ unbeschwert aufspielen. Die Ausgangslage vor dem Landesliga-Nachholduell am Mittwochabend (Anstoß: 19:30 Uhr) zwischen dem TSV Bogen und der DJK Vornbach ist ziemlich unterschiedlich, wenngleich sich die Lage bei den Rautenstädtern in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Elf von Interimstrainer Michael Schuß blieb zwischenzeitlich fünfmal hintereinander ungeschlagen, ehe es am Samstag eine 0:3-Auswärtspleite beim Rangdritten SV Schwandorf-Ettmannsdorf setzte. Der Vorsprung von Fuchs, Karl & Co. zur Relegationszone beträgt aktuell dennoch immerhin fünf Zähler. Nach hinten braucht die DJK Vornbach derzeit überhaupt nicht schauen. Mit starken 29 Punkten belegen Pfandl, Hager und Kameraden den neunten Rang und können sich mit einem Auswärtssieg in Bogen sogar - zumindest zwischenzeitlich - auf den vierten Platz verbessern.





Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Die 0:3-Niederlage in Ettmannsdorf war etwas ärgerlich. Zweimal wurden Großchancen von uns von der Linie gekratzt, allerdings haben wir uns hinten zwei, drei Nachlässigkeiten erlaubt, die bitter bestraft wurden. Das Spiel ist aber abgehakt und der Fokus voll und ganz auf Vornbach gerichtet. Der Aufsteiger spielt bisher eine sehr starke Saison und wir werden eine Top-Leistung brauchen, um Zählbares in Bogen behalten zu können. Das ist jedoch unser klares Ziel und wir erhoffen uns einen Heimdreier, der uns mit einem Blick auf die Tabelle richtig gut tun würde."



Personalien: Verletzungsbedingt keine Optionen sind Jonas Gmeinwieser, Michael Faber und Alexander Knipf.









Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Nach dem Derbysieg gegen Eggenfelden können wir deutlich entspannter nach Bogen fahren. Der Gegner hat zwar in Ettmannsdorf relativ klar verloren, hat in den Partien zuvor aber viele Punkte geholt und ist vor allem defensiv sehr stabil gestanden. Die Platzverhältnisse sind nirgendwo mehr sonderlich gut und dementsprechend stellen wir uns auf ein Kampfspiel bei einer Mannschaft ein, die alles geben wird, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Wir wollen Bogen auf Distanz halten und dementsprechend zumindest nicht verlieren."





Personalien: Zusätzlich zu den Langzeitausfällen können Lucas Stallmeier und Paul Löw nicht mitwirken.