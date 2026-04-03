Bogdan Komorowski glaubt weiterhin fest an den Klassenerhalt Mit 20 Punkten steht die SSVg Velbert aktuell auf dem 17. Tabellenplatz der Regionalliga West. Vier Punkte trennen die Mannschaft von Cheftrainer Bogdan Komorowski von dem rettenden Ufer. Der Übungsleiter glaubt derweil weiterhin an den Klassenerhalt. von Tristan Benten · 03.04.2026, 10:30 Uhr · 0 Leser

Komorowski glaubt weiterhin an den Klassenerhalt – Foto: Boris Hempel

Regionalliga West: Die SSVg Velbert sammelte aus den vergangenen fünf Liga-Spielen nur einen einzigen Sieg. Vier Zähler trennen die Mannschaft von Übungsleiter Bogdan Komorowski von einem Nicht-Abstiegsplatz. Trotz der schwierigen Lage bleibt der Trainer positiv gestimmt.

Sichtbare Entwicklung unter Komorowski "Seit ich da bin, haben wir eine ausgezeichnete Entwicklung genommen. Wir sind immer noch in der Position, gegen den Abstieg zu kämpfen. Ich kann daher sagen: Die Stimmung ist sehr gut, ich sehe uns weiter auf einem hervorragenden Weg", erklärte Komorowski dem RevierSport. Der Übungsleiter holte mit seiner Mannschaft durchschnittlich einen Punkt pro Spiel und verschaffte den Anhängern in Velbert neue Hoffnung auf den Klassenerhalt. Nach vier aufeinanderfolgenden 1:0-Auswärtserfolgen musste sein Team am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Bocholt eine 1:2-Pleite hinnehmen. Lange Zeit zum Trauern hat die SSVg allerdings nicht, denn im kommenden Duell wartet der SV Rödinghausen und somit ein direkter Konkurrent auf Velbert.

Kaderplanung bringt erste Erfolge mit sich Vier Punkte beträgt der Abstand zwischen dem Tabellenvorletzten und dem SV. Es wird somit ein richtungsweisendes Spiel zwischen beiden Vereinen werden. "Wenn wir in Rödinghausen gewinnen, sind wir in einer tollen Position, bei einem Unentschieden hat sich nichts verändert. Aber klar, wenn wir verlieren, wird es deutlich schwieriger", sagte Komorowski über die Relevanz der Partie. Hoffnung macht der Siegeslauf den Velbert auswärts hinlegte. In der Auswärtstabelle steht die SSVg zudem auf einem guten zwölften Platz. Zudem stimmen einzelne Akteure den Übungsleiter positiv. "Wir haben einige Spieler, die Erfahrung im Abstiegskampf mitbringen. Vor einiger Zeit waren wir noch deutlich zurück – deshalb gehen wir die Situation weiterhin unbeschwert an und freuen uns, dass noch alles möglich ist", verriet er.