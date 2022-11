Bövinghausen und Rhynern souverän - Siegen gewinnt Kellerduell Bereits am Freitagabend wurde der 13. Spieltag der Oberliga Westfalen mit zwei Partien eröffnet.

Der ASC 09 Dortmund gewann verdient gegen die TSG Sprockhövel und musste nur noch in der Nachspielzeit etwas zittern, als den Gästen der Anschlusstreffer gelang. Während sich Aplerbeck mit dem dritten Sieg in den letzten vier Spielen einen beruhigenden Vorsprung nach unten geschaffen hat, steckt die TSG mittendrin im Abstiegskampf.

Dagegen musste der SV Schermbeck wesentlich länger zittern, als eine 3:0-Pausenführung fast noch verspielt wurde. Durch zwei Tore von Martin Ens verkürzte der SC Paderborn 07 II bis zur 78. Minute auf 2:3, kam aber nicht mehr zum Ausgleich, so dass Schermbeck den vierten Sieg in Folge einfuhr. Für die Ostwestfalen war es die erste Niederlage seit dem 2. Spieltag.

Am Sonntag spielte die "Elite", die sich bis auf den FC Gütersloh keine Blöße gab. Der TuS Bövinghausen war bereits nach einer Halbzeit mit dem TuS Erndtebrück fertig. Westfalia Rhynern brauchte etwas länger, schoss am Ende aber sogar einen noch höheren Sieg beim 1. FC Gievenbeck heraus. Dem SC Preußen Münster II reichte ein Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit, um Schlusslicht TuS Ennepetal zu besiegen. Und last but not least geht die unheimliche Serie des TSV Victoria Clarholz mit einem 2:0-Erfolg bei der SpVgg Vreden weiter.

Der FC Gütersloh musste krankheitsbedingt auf ein paar Spieler verzichten und verlor gegen den FC Eintracht Rheine mit 0:1. Zumindest einen Punkt hätten sich die Ostwestfalen aufgrund der eigenen Torchancen aber verdient.

Im Abstiegskampf gewannen die Sportfreunde Siegen das "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den Delbrücker SC und schoben sich auf Platz 14 vor. Außerdem rutschen die Sportfreunde Lotte durch das 0:3 bei der SG Finnentrop/Bamenohl, gleichzeitig die vierte Niederlage in Folge, mitten in den Abstiegskampf.