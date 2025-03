Bövinghausen-Rückzug offiziell: Das ist die "neue" Oberliga-Tabelle

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) teilte den Oberligisten heute mit, dass damit auch die Mitgliedschaft im FLVW endet und keine Teilnahme mehr am Spielbetrieb möglich ist. Alle ausgetragenen Partien wurden bereits offiziell annulliert.

Die Oberliga-Ära des TuS Bövinghausen ist nach nur drei (turbulenten) Jahren und zwischenzeitlichen Regionalliga-Ambitionen schnell zu Ende gegangen. Es hätte die sieben im laufenden Kalenderjahr ausgetragenen Pflichtspiele (5:38 Tore) sicherlich in vielerlei Hinsicht nicht mehr benötigt, sei es alleine aus Gründen des Verletzungsrisikos aller beteiligten Spieler. Aber Bövinghausen-Boss Ajhan Dzaferoski konnte nicht loslassen. Alles unter dem Deckmantel der möglichen Vereinsrettung, die auch bei einem Rückzug im Winter aus der Oberliga Westfalen hätte vorangetrieben werden können. Letztlich ist sie aber - wie von vielen erwartet - gescheitert. Der Verein wurde nun aufgelöst!

Rein rechnerisch ist Victoria Clarholz nun wieder am nächsten an der Abstiegszone dran. Bei einer mehr absolvierten Partie beträgt der Vorsprung auf Wiemelhausen aktuell zwölf Punkte.

Während sich im Aufstiegskampf nichts ändert, da alle Regionalliga-Anwärter Bövinghausen besiegt hatten und damit ihre Punkte einfach abgezogen bekommen, ist Concordia Wiemelhausen der große "Leidtragende". Die direkten Tabellennachbarn SpVgg Erkenschwick und SG Finnentrop/Bamenohl hatten Punkte gegen Bövinghausen liegen gelassen. Ein Makel, der nun nicht mehr in der Wertung ist und den Rückstand von Wiemelhausen von faktisch fünf auf elf Punkte vergrößert hat.

Dass der Tabellendrittletzte diese Saison tatsächlich noch in Gefahr gerät, ist aufgrund der Entwicklungen in der Regionalliga West nicht mehr zu erwarten. Aktuell steigt nur Türkspor Dortmund in die Oberliga Westfalen ab. Dass sich noch zwei weitere westfälische Mannschaften dazugesellen, ist sehr unwahrscheinlich.

So sieht die "neue" Oberliga-Tabelle aus: