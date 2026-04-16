Böttcher trifft doppelt – Nortorf 2:1 in Wesselburen siegreich

Obwohl noch einige weitere schwere Spiele gegen Alemania Wilster, den TSV Heiligenstedten und am letzten Spieltag beim ETSV Fortuna Glückstadt ausstehen, hat sich die TUS-Liga eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga gesichert.

Gegen den Aufsteiger, der in den letzten Spielen mit einigen überraschenden Erfolgen aufwarten konnte, hatten die Mittelholsteiner durch Levi Kraemer bereits in der ersten Minute die Chance, früh in Führung zu gehen, doch die Möglichkeit blieb ungenutzt. In der Folge erwiesen sich die Nortorfer als das deutlich reifere Team und kontrollierten Ball und Gegner. Doch zum Ärger von Trainer Bräunling blieben bis zur Pause zwei weitere Möglichkeiten ungenutzt. Wesselburen hatte nur eine gute Gelegenheit, scheiterte aber am aufmerksamen Nortorfer Torhüter Chris Kröhnert.

Gegen die mutigen Gastgeber gelang Lasse Böttcher (52.) im Anschluss an einen Eckball kurz nach der Pause der viel umjubelte Führungstreffer.

Den so wichtigen zweiten Treffer erzielte erneut Lasse Böttcher nach einer schönen Kombination von Malte Lucht über Finn Spalding. Für Böttcher war es der 23. Saisontreffer. Der Nortorfer hat damit die alleinige Führung in der Torjägerliste in der Verbandsliga West übernommen.

Kurz vor Spielende konnten die Gastgeber nach einem Einwurf durch einen Kopfballtreffer von Leon Krakowczyk (88.) noch einmal auf 1:2 verkürzen, aber der Tabellenführer überstand auch die hektischen Schlussminuten unbeschadet.

Zum Spiel sagte der Nortorfer Trainer Jan-Niclas Bräunling: „Zum Ende wird es noch einmal knifflig, obwohl wir das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle hatten.“

TUS Nortorf: Kröhnert – Hoppe, Boysen, Schmidt, Kaul (85. Andresen) – Jöhnk, Jürgensen (79. Henne), Spalding (90+2 Gerst), Kraemer (62. Gehrke) – Lucht, Böttcher.

Trainer: Jan-Niclas Bräunling.

Schiedsrichter: Martin Herpel (Husumer SV).

Assistenten: Justin Rave Fedde und Daniel Dracksal.

Zuschauer: 76 in Wesselburen.

Tore: 0:1 Lasse Böttcher (52.), 0:2 Lasse Böttcher (70.), 1:2 Leon Krakowczyk (88.).