Böttcher lässt es krachen – 31 Treffer in der Verbandsliga von Olaf Wegerich · Heute, 07:58 Uhr · 0 Leser

Lasse Böttcher und Arne Schmuck vom SHZ-Verlag bei der Übergabe der Torjägerkanone. – Foto: Olaf Wegerich

Nach vielen vergeblichen Versuchen ist dem TuS Nortorf in der letzten Saison endlich der lange anvisierte Aufstieg in die Landesliga gelungen. Das lag neben einer ganz starken Mannschaftsleistung und einem neuen Trainer, der viele positive Impulse setzte, vor allem an der Treffsicherheit von Lasse Böttcher, der mit 31 erzielten Treffern auch Torschützenkönig in der Verbandsliga West wurde.

Die von Ligaobmann Patrick Mohr stimmig zusammengestellte Mannschaft dominierte die Verbandsliga West nach Belieben und konnte mit 16 Punkten Vorsprung auf Verfolger TSV Heiligenstedten frühzeitig den Meistertitel einfahren. Unter Ex-Regionalliga- und Oberligaspieler Jan-Niclas Bräunling, der auf seiner ersten Trainerstation gleich den Meistertitel einfahren konnte, verlor die TuS-Liga nur ein Spiel und ist seit 25 Punktspielen unbesiegt.

Die in allen Mannschaftsteilen stark besetzten Mittelholsteiner wurden über die gesamte Saison ihrer Favoritenrolle jederzeit gerecht und dürfen sich nun in der Landesliga beweisen. Neben der besten Defensive mit nur 23 Gegentoren ragte vor allem die Angriffsreihe mit 105 erzielten Treffern heraus. Herausragend dabei: Lasse Böttcher, der aus allen Lagen trifft und mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor für viel Furore gesorgt hat. Zusammen mit Malte Lucht – der ebenfalls 17 Tore zum Meistertitel beisteuern konnte – war der 27-jährige Böttcher einer der vielen Garanten für den souveränen Aufstieg.

Verdienter Lohn für Lasse Böttcher und seine herausragende Saison: Der gebürtige Neumünsteraner erhielt am letzten Mittwoch vor dem mit 2:0 gewonnenen Testspiel gegen den Oberligisten VfR Neumünster von SHZ-Redakteur Arne Schmuck die Torjägerkanone. Natürlich ging der Führungstreffer auch auf das Konto von Böttcher. Auch Trainer Jan-Niclas Bräunling weiß um den Wert von Böttcher und ist von seinen Qualitäten für die Mannschaft überzeugt. „Lasse ist nicht nur ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft, sondern für uns im Trainerteam ein wichtiger Ansprechpartner und ein super Typ! Auf dem Feld habe ich selten einen Spieler erlebt, der so viel für die Mannschaft arbeitet. Zusätzlich hat er eine gute Technik und hatte in der letzten Saison dann auch gerade im 16er einen guten Abschluss und stand häufig da, wo ein Stürmer stehen muss. Für die kommende Saison traue ich Lasse wieder eine gute Saison zu. Ich glaube, dass seine Entwicklung noch nicht am Ende ist.“

Ausnahmestürmer Lasse Böttcher vom TUS Nortorf wurde als Torschützenkönig geehrt. – Foto: Olaf Wegerich