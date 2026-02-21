Böttcher: „In der Außenseiterrolle fühlen wir uns am wohlsten“ Zum Auftakt der Rückrunde gastiert der TSV Wipshausen beim Tabellenführer Lehndorfer TSV – ungewöhnliche Wintervorbereitungen auf beiden Seiten lassen Spannung erwarten. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Grothe

Der Rückrundenstart in der Bezirksliga Braunschweig 2 führt den TSV Wipshausen direkt zum Primus: Am Sonntag (12.30 Uhr) gastiert der Tabellenachte beim souveränen Spitzenreiter Lehndorfer TSV. Die Rollen sind klar verteilt – 40 Punkte auf der einen, 18 auf der anderen Seite.

Während Trainer Andreas Laurer urlaubsbedingt fehlen wird, beschreibt Kapitän Felix Böttcher eine Wintervorbereitung, die alles andere als gewöhnlich verlief. „Da der heimische Rasen unbespielbar blieb, wurde das Training kurzerhand in die Halle und sogar in die Reithalle verlegt“, berichtet er. Unterstützung kam vom Partnerverein aus Neubrück, der Turnabteilung und dem Reitpark Wipshausen. Ergänzt wurde das Programm durch Soccerhalle, Trampolin, PowerFit, Spinning und Schwimmeinheiten. Das Fazit fällt trotz improvisierter Bedingungen positiv aus: „Trotz der fehlenden Zeit auf dem grünen Rasen starten wir physisch topfit in die Rückrunde.“

Sportlich sieht Böttcher sein Team dennoch in der Außenseiterrolle – und genau darin liegt für ihn eine Chance: „In Lehndorf sind wir der klare Außenseiter, und genau in dieser Rolle fühlen wir uns am wohlsten.“ Personell sei man leicht angeschlagen, erst kurzfristig werde sich entscheiden, wer einsatzfähig ist. „Wir sind bereit, alles reinzuwerfen und trotz der schwierigen Wochen positiv in die Rückserie zu starten.“ Auch beim Spitzenreiter verlief die Vorbereitung wetterbedingt nicht ideal. Co-Trainer Sascha Schaumburg berichtet: „Wir sind jetzt allmählich wieder im Training und konnten sogar schon zwei Testspiele bestreiten. Die stark unterschiedlichen Ergebnisse haben uns auf jeden Fall gezeigt, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.“ Besonders die 1:6-Niederlage gegen den Landesligisten BVG Wolfenbüttel habe Wirkung gezeigt: „Das hat uns nochmal vor Augen geführt, wie weit der Weg noch ist, um am Ende der Saison ganz oben zu stehen.“