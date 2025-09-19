Bösl köpft Grainet zum Sieg - hochklassiges 0:0 in Mauth

Uli Köberl (sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir haben heute ein wirklich gutes Spiel gegen einen sehr guten Gegner abgeliefert. Dafür geht ein großes Kompliment an unsere Mannschaft. Das Tor schien heute wie vernagelt, beste Chancen, gleich drei hundertprozentige zwischen der 50. und 55. Minute, konnten wir nicht nutzen. Phasenweise ging es hin und her. Läuferisch von beiden Mannschaften hervorragend."

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Ich glaube, es war ein gerechtes 0:0 – absolute Werbung für den Amateurfußball und für diese Liga. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, es war ein ständiges Auf und Ab mit vielen Emotionen. Die Teams haben sich nichts geschenkt. Am Ende war es meiner Meinung nach ein Unentschieden der besseren Sorte, mit dem beide Seiten gut leben können.“