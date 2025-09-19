Bösl köpft Grainet zum Sieg - hochklassiges 0:0 in Mauth

Die Partien am Freitagabend eröffneten den 11. Spieltag in der Bezirksliga Ost. Dabei trennten sich der TSV Mauth und der SV Garham torlos 0:0. Es war jedoch ein 0:0 der hochklassigen Sorte, das von Trainern und Verantwortlichen als "Werbung für diese Liga" bezeichnet wurde. Mauth bleibt damit auf Rang neun, während sich die Garhamer über Nacht auf den fünften Platz vorschieben. An der Tabellenspitze setzte der SV Grainet ein Ausrufezeichen und gewann auswärts in Oberpolling mit 2:0. Für die Gäste traf Niklas Bösl doppelt jeweils per Kopf (41.), (74.)– zumindest vorübergehend reicht das für Platz zwei. Ob Waldkirchen und Künzing am Samstag nachziehen und Grainet wieder überholen, bleibt abzuwarten. Oberpolling bleibt durch die Niederlage mit fünf Punkten das Schlusslicht der Liga und ist mittlerweile bereits sechs Zähler vom rettenden Ufer entfernt.
Uli Köberl (sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir haben heute ein wirklich gutes Spiel gegen einen sehr guten Gegner abgeliefert. Dafür geht ein großes Kompliment an unsere Mannschaft. Das Tor schien heute wie vernagelt, beste Chancen, gleich drei hundertprozentige zwischen der 50. und 55. Minute, konnten wir nicht nutzen. Phasenweise ging es hin und her. Läuferisch von beiden Mannschaften hervorragend."
Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Ich glaube, es war ein gerechtes 0:0 – absolute Werbung für den Amateurfußball und für diese Liga. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, es war ein ständiges Auf und Ab mit vielen Emotionen. Die Teams haben sich nichts geschenkt. Am Ende war es meiner Meinung nach ein Unentschieden der besseren Sorte, mit dem beide Seiten gut leben können.“
Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Am Anfang war es ein ausgeglichenes Spiel. Grainet hatte zwar mehr Spielanteile, aber wir haben gut verteidigt. In der ersten Halbzeit hatten sie eine Riesenchance, die sie vergeben haben, und wir selbst durch Seidl eine große Möglichkeit. Stattdessen kassieren wir in der 40. Minute nach einer Ecke das 0:1. In der zweiten Halbzeit war es dann wieder ziemlich ausgeglichen, leider fällt das 0:2 erneut nach einem Eckball. Unterm Strich muss man sagen: Grainet ist eine richtig starke Mannschaft und hat den Sieg verdient. Mit ein bisschen Glück hätten wir aber auch einen Punkt mitnehmen können. Meine Jungs haben alles auf dem Platz gelassen und gut verteidigt. Uns fehlt momentan einfach die Durchschlagskraft, um so ein Spiel mal zu drehen oder zumindest den Ausgleich zu erzielen. Trotzdem bin ich mit der Leistung sehr zufrieden – es war ein guter Auftritt von uns gegen eine absolute Spitzenmannschaft.“